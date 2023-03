Polémica por el abandono de una tenista ucraniana en Indian Wells: denunció que el diálogo con el presidente de la WTA le causó un “colapso mental”

La ucraniana Lesia Tsurenko en acción durante un partido de tenis en Wimbledon (REUTERS/Matthew Childs)

La tenista ucraniana Lesia Tsurenko no se presentó a jugar su partido de tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells ante la bielorrusa Aryna Sabalenka y, luego de la comunicación oficial por parte del torneo que confirmaba la baja por “motivos personales”, fue la jugadora de 33 años quien aclaró realmente qué le había ocurrido para abandonar sorpresivamente las pistas.

Te puede interesar: Peque Schwartzman quedó eliminado de Indian Wells en segunda ronda y profundizó su mal momento

“Hoy tuve un colapso mental después de todas las cosas que he escuchado. Fue un ataque de pánico, tuve problemas respiratorios. Se podría decir, histeria”, dijo Tsurenko en declaraciones que publicó el sitio Ukrainian Tennis. La deportista que figura en el puesto 95 del ranking dio más detalles acerca de los motivos que la dejaron fuera de competencia. “Hace unos días tuve una conversación con nuestro CEO de la WTA, Steve Simon, y quedé absolutamente impactada por lo que escuché. Me dijo que él mismo no apoya la guerra, pero sí jugadores de Rusia y Bielorrusia la apoyan, entonces esta es solo su propia opinión, y la opinión de otras personas no debería molestarme. Al mismo tiempo, señaló que si esto le sucediera a él y él estuviera en mi lugar, se sentiría muy mal”, agregó.

Tsurenko reconoció que su último partido ante la croata Donna Vekic ya había sido difícil de jugar y que este lunes sufrió un ataque de pánico que no le permitió salir a la cancha a afrontar el compromiso ante Sabalenka. “Realmente espero poder digerir toda esta información y estar más preparada para el próximo torneo”, expresó.

Te puede interesar: La confesión de un ex número 1 del tenis sobre su rivalidad con Rafael Nadal: “Me da miedo jugar contra él en polvo de ladrillo”

En cuanto a la conversación que detonó el episodio de ansiedad, la tenista contó que le había preguntado a Simon por algunos temas concernientes al deporte como la calidad de las pelotas en el torneo de Monterrey, donde muchas jugadoras se quejaron de dolor en los hombros, las manos y los codos. “Además, tenía muchas preguntas sobre cómo ayudar a los ucranianos y pasamos sin problemas a temas delicados. Tenía la impresión de que todo esto acababa de romperme mentalmente, para ser honesta. Por ejemplo, le pregunté si las ucranianas en la gira de la WTA recibirían el mismo tipo de ayuda que recibieron en el Abierto de Australia, donde los organizadores, previa solicitud, proporcionaron alojamiento y comidas adicionales a cada ucraniana según fuera necesario. A esta pregunta, escuché la respuesta: ‘Seguiré monitoreando la situación’. De hecho, dejó en claro que no habría ayuda, ya que no hubo ayuda durante todo el año”, adicionó.

Lesia Tsurenko abandonó su partido de tercera ronda en Indian Wells alegando haber sufrido un ataque de pánico (REUTERS/Matthew Childs)

“Solo los jugadores de nuestro grupo conocen mi conversación con Steve, con quien estamos constantemente en contacto. Todos también están conmocionados. Solicitamos una conferencia telefónica con la Junta Directiva de la WTA para plantear la pregunta de cómo un hombre como Steve Simon puede ser un líder en la WTA y qué podemos hacer al respecto. ¿Cómo podemos comprender mejor que nuestra organización de alguna manera protege nuestros derechos? Simplemente no entiendo cómo sucedió en este mundo que tales cosas necesitan ser explicadas. Esto es muy sorprendente y muy doloroso”, sentenció Tsurenko ante un tema sensible como la invasión de Rusia a Ucrania y una guerra en la que hay millones de damnificados.

Te puede interesar: Cerúndolo venció al local Sock y avanzó a tercera ronda de Indian Wells

Luego de las declaraciones de la jugadora ucraniana, la WTA respondió: “Sabemos de las emociones de Lesia y la de todos los atletas ucranianos en este período. Estamos siendo testigos de una guerra horrorosa que continúa con graves consecuencias que afectan al mundo entero, así como también a los miembros de la asociación. Manifestamos nuestro total apoyo a Ucrania y condenamos enérgicamente las acciones llevadas adelante por el gobierno ruso. Con esto, el principio fundamental de la WTA se mantiene, que es asegurarse que los atletas individuales deban participar de los eventos profesionales del tenis basados en su mérito, sin ninguna forma de discriminación y no siendo penalizados por las decisiones del líder de un país”.

Tanto la WTA como la ATP y la Federación Internacional de Tenis (ITF) permiten a jugadores rusos y bielorrusos competir en los torneos que organizan pero sin su bandera. En la Copa Davis y la Billie Jean King no se autorizan a los deportistas de dichas nacionalidades, al igual que lo ocurrido en Wimbledon 2022.

Seguir leyendo: