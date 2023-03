Fue una promesa de la Premier League, pero se convirtió en actor porno y hoy se arrepiente: “Podría estar ganando más dinero jugando al fútbol”

Sophie Anderson y Damian Oliver en Los Ángeles (@amianoliverofficial)

Con la perspectiva que permite el paso del tiempo, Damian Oliver reconoce que el mejor camino hubiese sido seguir jugando al fútbol como lo hizo en los equipos juveniles de la Premier League. Es que ganó notoriedad en otro rubro en el que admite que la pasa bien, pero no le es tan redituable, ya que trabaja en la industria del cine porno junto a su pareja, la conocida actriz Sophie Anderson. Su historia trascendió en los portales ingleses este lunes y se hizo viral.

En su adolescencia Oliver disfrutó de aquella época en los equipos menores del club de Londres hasta que por un delito menor estuvo un tiempo tras las rejas. Una vez que recuperó volvió a los campos de juego y también se dedicó a trabajar como pintor, albañil y decorador de interiores. Pero para ganar un dinero extra se dedicó a las películas condicionadas y le pagaban 182 dólares (150 libras esterlinas o 170 euros)

Pero no fue una buena experiencia para el jugador de Las Águilas, como se lo conoce al Crystal Palace. “Fue aterrador estar en mi primer set, el camarógrafo era un irlandés grande y calvo, daba bastante miedo, tengo que sacar mi pene delante de él. Era como un piso laminado, y yo estaba desnudo y sudando, y me estaba resbalando en mi propio sudor”, recordó en el podcast Anything Goes con James English.

La pareja es dueña de una productora que genera contenidos porno (@mrdamianoliver)

“Tuvimos que seguir rodando, seguí resbalándome por el piso, tuvieron que seguir limpiando el piso, yo era solo un desastre que goteaba. La gente solía decirme, ‘lo estás haciendo bien todo de todos modos’, porque sabían que solía acostarme con chicas, yo era un jugador, y decían, ‘es mejor que te paguen por eso’”, agregó.

Aunque reconoció que “cuando jugaba en el Crystal Palace, si me hubiera quedado con ellos, podría haber estado ganando mucho más jugando al fútbol. También solía pelear, era un experto luchador, tal vez eso podría haber ido a alguna parte. Era bueno en ambas cosas, pero siendo una estrella porno pensé que sería igual de bueno. Y no, la verdad que no es tan bueno como la gente piensa”.

En sus inicios en el porno, Oliver cobraba 182 dólares por cada película (@amianoliverofficial)

Damian se puso en pareja con la conocida actriz porno Sophie Anderson y ambos se asociaron para crear Fxxking Productions, una productora que genera contenido condicionado. También manejan una cuenta de Instagram llamada Fxxking Explorers en la que además comparten de sus actividades fuera de los films XXX y hasta en ocasiones fueron a alentar el Crystal Palace.

Pero los dos lucen muy divertidos en otras fotos en las que aparecen disfrazados como en una producción para Halloween o en Los Ángeles, con el clásico cartel de Hollywood de fondo.

Oliver si hizo muy conocido en el ambiente y desde su cuenta de Twitter (@DAMIANOLIVERXXX) se define como “productor, actor, modelo, cantante, futbolista”, tiene cerca de 60 mil seguidores que contemplan su acitivad en fotos y videos que sube de forma diaria sin ningún tipo de filtro. Además, tienen una cuenta de Only Fans.

