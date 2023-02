“Tuve miedo, lo último que recuerdo es cuando estaban por lanzar el córner”: habló el futbolista de Chelsea que recibió una patada en la cabeza

El presente del Chelsea es realmente preocupante para sus dirigentes y fanáticos. Los Blues vienen de desembolsar una gran cantidad de dinero en la reciente ventana de transferencias pero todavía no logran levantar cabeza y desde las tribunas ya piden que el entrenador Graham Potter renuncie a su cargo. Como si no fuera suficiente, en el último encuentro frente al Southampton, César Azpilicueta recibió una patada en la cara por parte de Sékou Mara y tuvo que ser retirado en camilla directo al hospital.

Para fortuna del defensor español, no tuvo inconvenientes mayores durante su recuperación en el St Mary’s and Cleveland Hospital y este miércoles volvió a pisar el centro de entrenamiento. “Me siento bien. Feliz de volver después de recibir el alta. Vine a saludar y ver un rato del entrenamiento. Tuve miedo, principalmente por toda la gente de mi alrededor, mi familia. Lo último que me acuerdo es cuando estaban por patear el córner”, reveló Azpi en charla con el canal oficial.

Y agregó al respecto: “Lo primero que recuerdo fue escuchar a los hinchas coreando mi nombre, así que aprovecho y les doy las gracias. Estamos pasando un momento difícil y es muy importante que nos mantengamos unidos. Ahora tengo algunos días para recuperarme bien y volver progresivamente a las canchas. Con paciencia y paso a paso”.

César Azpilicueta volvió al campo de entrenamiento y estuvo viendo la práctica junto a Graham Potter (Foto: Chelsea)

Cabe destacar que después de su salida accidentada, el Chelsea no pudo remontar el partido y sumó una nueva derrota: el equipo de Potter logró sólo tres victorias en sus últimos 17 partidos en todas las competiciones (10 derrotas y cuatro empates) y lleva cinco compromisos sin ganar. Los jugadores se retiraron silbados por los hinchas en Stamford Bridge ya que actualmente se posicionan en el décimo puesto de la Premier League con 31 unidades y vienen de perder la ida de los octavos de final de la Champions League por 1-0 frente al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park.

Según informó Daily Mail, la dirigencia todavía confía en mantener un proceso a largo plazo con el director técnico que arribó desde el Brighton y quieren emular al Arsenal con su apuesta por Mikel Arteta que esta temporada está dando resultado. Pero por otro lado, la paciencia de los hinchas se está agotando y los próximos tres encuentros serán fundamentales: visita al Tottenham el domingo 26 de febrero, recibe al Leeds United el sábado 4 de marzo y la vuelta con el cuadro alemán en Inglaterra el martes 7.

