El cruce entre Heinze y un periodista por los silbidos de los hinchas tras la eliminación de Newell’s en la Copa Argentina

El DT de Newell's tuvo un cruce con un periodista tras la derrota en Copa Argentina ante Claypole

Newell’s Old Boys de Rosario sufrió un duro golpe en la Copa Argentina al quedar prematuramente eliminado en 32 avos de final luego de perder 1-0 ante Claypole, equipo que milita en la Primera C del fútbol argentino. En medio del dolor por el traspié en San Nicolás, algunos jugadores recibieron insultos y silbidos de parte de simpatizantes de la Lepra y el director técnico del equipo, Gabriel Heinze, tuvo un intercambio en zona mixta con un periodista que le consultó acerca de cuánto lo afectaban los gestos de reprobación del hincha.

“Me molesta. Esto puede pasar. En este deporte no hay memoria, pero ahora estoy en otro puesto. Pero sí que me duele y mucho. Tenemos que seguir trabajando”, dijo el Gringo a la salida del vestuario del club rosarino. En la siguiente pregunta, al ex DT de Godoy Cruz, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield le consultaron si entendía la reacción del hincha de Newell’s que gastó dinero para viajar y ver un triunfo de su equipo.

“No entrés en ese título, no voy a entrar porque el hincha es el hincha. Me molesta. Yo respondo lo que me preguntan. No tengo que entender, a mí me molesta cuando pasan estas cosas. Lo que hace la otra persona es un tema de la otra persona. Yo puedo responder lo que hago yo...”, cerró ignorando la réplica del cronista, que se mostró insistente con el tema.

Matías Llodrá puso el 1-0 para Claypole ante Newell's en la Copa Argentina

Como director técnico, la Copa Argentina es un torneo totalmente esquivo para Heinze. Esta fue su quinta participación en el certamen y no ha ganado ninguna ronda eliminatoria que le tocó enfrentar al mando de Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y Newell’s Old Boys, siempre ante equipos de inferior categoría.

En 2016, bajo el mando del Bicho de La Paternal perdió en los penales ante Deportivo Laferrere (Primera C). Al año siguiente también cayó ante Instituto de Córdoba (Nacional B) por 1-0. En 2018, ya como técnico del Fortín, al Gringo se le escapó el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero (Nacional B) en los penales y en 2019 fue derrotado por el humilde Real Pilar de la Primera D por 1-0.

