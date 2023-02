Quién es Marcelo Lombilla, el polémico representante detrás del conflicto de Gattoni en San Lorenzo

Federico Gattoni tiene contrato hasta mediados de 2023 con San Lorenzo (Getty Images)

Los representantes cumplen un rol fundamental en el fútbol mundial, ya que son ellos quienes guían a los futbolistas para escribir sus carreras. Sin embargo, en ocasiones los agentes se ponen por delante de los jugadores y los influencian para tomar decisiones que muchas veces los perjudican. Esto es algo de lo que se ha visto en los últimos días con Federico Gattoni, una de las grandes promesas de San Lorenzo, que ahora corre riesgo de quedarse sin jugar hasta mitad de año por un mal consejo de Marcelo Lombilla.

Es que el zaguero de 23 años hace meses pausó la renovación de su contrato con el Ciclón (que expira a mediados de 2023), pese a que para la dirigencia del club de Boedo siempre fue una prioridad. Por orden de su representante, en lugar de estampar la firma, el jugador eligió esperar que cierre el mercado de pases de Europa ante la existencia de un supuesto interés del Sevilla.

En este contexto, el defensor viajó a Italia para avanzar en la gestión de su pasaporte comunitario y se sumó tarde a la pretemporada. Luego, una vez finalizada la primera fecha de la Liga Profesional, se tomó un avión rumbo a Europa sin avisar al club y se ausentó de tres entrenamientos. Finalmente, la oferta que llegó del club español rondaba apenas los USD 800 mil (obviamente desechada por la dirigencia) y ahora en San Lorenzo analizan castigarlo sin dejarlo jugar hasta que culmine su vínculo, a menos que renueve el contrato. El consejo de Lombilla ha dejado a Gattoni en una situación incómoda para el club y para el futbolista. Pero no es la primera vez que lo hace.

Ya en el año 2000, el mismo agente fue clave para sacar a Fabricio Coloccini de Boca Juniors con una metodología similar. En ese entonces, le recomendó al defensor de 17 años no renovar con el Xeneize y lo llevó a Italia para firmar con Milan haciendo valer la patria potestad. “Boca estuvo preparando a Fabricio durante tres años. Lo formamos técnica, futbolísticamente y además humana y psicológicamente. Él, su padre (Osvaldo) y sus representantes (Marcelo Lombilla y Ricardo Giusti) usufructuaron todo eso para irse al exterior de una manera poco ética”, declaró tiempo más tarde Mauricio Macri en Radio La Red, que en aquel entonces era presidente del Xeneize.

Marcelo Lombilla utilizó la misma estrategia en en 2018 para sacar a Francisco Bonfiglio de San Lorenzo y llevarlo al Villarreal con apenas 16 años. El joven era goleador de su categoría en las divisiones inferiores y se mudó a España sin que el cuadro amarillo tenga que desembolsar dinero. Pese a tener contrato profesional, el delantero de 21 años aún no ha debutado en el cuadro europeo.

Por estas horas hay enojo desde San Lorenzo con el representante. Incluso, el mánager del Ciclón, Matías Caruzzo, fue contundente en sus últimas declaraciones: “Los clubes son rehenes de los representantes. No vamos a cambiar una coma del contrato, queda en ellos que se firme o no. Hay un desgaste con el agente. No hay nada que negociar. Me llama la atención que no se haya renovado. Llegamos hasta acá porque nos llevó el representante”.

Benjamin Rollheiser quedó libre de River Plate en 2018 (FotoBaires)

Además, existe un temor porque el hermano de Marcelo Lombilla, Patricio (”Pachi”), tiene 14 jugadores en las inferiores del club y también cuenta con antecedentes similares. En enero 2022, Benjamín Rollheiser quedó en el centro de la polémica en River Plate. Por recomendación de su representante, el joven mediapunta eligió pausar la renovación de su vínculo para esperar una supuesta oferta de la MLS que jamás llegó y desde la dirigencia, en común acuerdo con Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli, decidieron apartarlo del plantel profesional. El futbolista finalmente se marchó libre para acordar su arribo a Estudiantes de La Plata meses después.

El propio Jorge Brito, actual presidente de River Plate, se manifestó a favor de aquella decisión del Millonario y apuntó en ese entonces contra este tipo de medidas que toman los representantes y que perjudican a los clubes en todo el planeta: “Es una señal que damos para intentar que no ocurra lo que está ocurriendo en todo el mundo: si uno mira a los países más importantes a nivel mundial se ve que la situación económica de los clubes no permite aumentar los contratos y muchos jugadores están quedando libres. Ya que no hay chances de que pagando un pase de un club a otro les aumenten los contratos. Les conviene devengar los contratos y quedar libres para obtener una mejora del club que los adquieres. Por eso estamos intentando anticipar las renovaciones”, comentó Radiopasillo Monumental.

Es que este tipo de manejos, que deja en contante conflictos a los deportistas, atenta contra la formación de juveniles e incluso provoca que muchos clubes sean reacios a contratar futbolistas que formen parte de la órbita de este tipo de agentes.

Con respecto al conflicto con Gattoni, estos próximos días serán claves ya que desde el club de Boedo insisten en que si el futbolista acepta renovar el contrato, volverá a ser tenido en cuenta por el entrenador Rubén Darío Insua. Mientras tanto, el defensor no será del partido entre el azulgrana y Lanús que se disputará este sábado en La Fortaleza.

