Argentina está en los cuartos de final del vóley masculino en los Juegos Olímpicos: cuándo volverá a jugar y quién será su rival

Argentina avanzó a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Con algo de suspenso, Argentina se metió en los cuartos de final del vóley masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El equipo albiceleste debió esperar hasta la última fecha de la fase de grupos para confirmar su boleto a la instancia en la que estarán los ocho mejores del certamen y en la cual se empiezan a poner en juego con mayor seriedad las aspiraciones de alcanzar una medalla.

Tras su victoria por 3-0 ante Estados Unidos, los dirigidos por Marcelo Méndez terminaron en el tercer lugar del Grupo B, por detrás del Comité Olímpico Ruso (ROC) y Brasil, mientras que Francia quedó cuarto. Los norteamericanos, en tanto, quedaron eliminados luego de su derrota de este domingo en el partido que fue un mano a mano por el último pasaje a la próxima instancia.

De esta manera, la Argentina volverá a jugar el martes a las 5 de la mañana ante Italia, una de las ocho mejores selecciones del mundo. Del mismo lado de la llave estará el choque entre Francia vs. Polonia, mientras que del otro lado quedaron Canadá vs. ROC y Japón vs. Brasil.

“Me gustaría dejar afuera a Italia, pero contra Japón tenemos más chances. Como estamos jugando no le tenemos miedo a nadie”, había declarado Facundo Conte tras el final del duelo contra Estados Unidos. El destino le guiñó el ojo. Además, agregó: “Estoy muy emocionado, somos un grupo que está trabajando junto hace mucho tiempo y me pone muy feliz por todos nosotros. Dimos un paso importantísimo”.

La alegría de Agustin Loser y Facundo Conte al lograr el pase a cuartos de final de Tokio (Reuters)

El elenco nacional dio una muestra de carácter y consiguió una victoria decisiva ante Estados Unidos por 3-0 con parciales de 25-21, 25-23 y 25-23, y logró la clasificación a los cuartos de final del certamen. Ahora los jugadores deberán descansar y enfocarse en el próximo reto para poder seguir haciendo historia en Tokio.

La mejor actuación en la historia del vóley masculino de Argentina data de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, cuando se colgó la medalla de bronce ganándole a Brasil el partido definitivo. En Sídney 2000 también alcanzó el partido por el tercer y cuarto puesto, pero lamentablemente fue derrota 3-0 frente a Italia. En Río 2016 logró pasar la fase de grupos y le tocó una vez más la Canarinha en lo que fue un emocionante clásico continental que se llevaron los locales por 3-1 (más tarde ganarían la dorada).

