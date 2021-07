Diario de un espectador olímpico: Luka Doncic es de película y la buena noticia del boxeo argentino

Domingo 25 de julio

00.01

En la gimnasia, empezó Simone Biles, la gran estrella individual de estos juegos. Cometió algunos errores (en los ejercicios de suelo no sólo salió de las marcas del tapete: llegó con tanto impulso que cayó de la plataforma). De todas maneras le alcanzó. La gran historia fue una derrota. Uchimara, una leyenda de la gimnasia, quedó eliminado con una pobre actuación. No valió de nada la experiencia, el palmarés glorioso, ni que la competencia fuera en su país. Al contrario: la localía pareció jugarle en contra. Una presión que a veces se hace insoportable. Algo parecido pasó en la pileta. Daiya Seto, campeón del mundo, ni siquiera pudo llegar a las finales, quedó eliminado en las series preliminares. Una enorme decepción. Otra de las cuestiones que modificó el competir sin público. No está el aliento, ni el marco que atemorice rivales o ponga más dóciles a jueces. La localía, en muchas ocasiones, sólo es un peso, una enorme presión que no todos pueden manejar. Ni siquiera los más grandes.

Simone Biles, la estrella de los Estados Unidos, cometió algunos errores en su debut, pero siempre es Biles.

02.30 AM

Siguen las repercusiones de la actuación final de Paula Pareto, de su último baile. Todos muestran su cariño hacia la Peque. El único problema es que si en la parte argentina de la villa olímpica alguien grita “¡Peque!”, se da vuelta buena parte de la delegación. Tres de los atletas responden a ese apodo. Nadia Podoroska, Paula Pareto y Diego Schwartzmann. En Twitter circula un meme con tres hombres araña señalándose. Hace mucho que la imaginación para los apodos deportivos se secó. Los Pérez son todos Perico, a los Gómez y a los Solari los llaman Indio y así. Ya no hay más Cortinas Metálicas, Morteros de Rufino, Bordadoras o Atómicos.

04.00

Ya hablamos del triunfo de Carapaz en el ciclismo de ruta y supusimos que en Ecuador se había desatado una fiesta. Así fue. Una pequeña multitud fue hasta la casa de los padres del ciclista para celebrar. Algunos funcionarios salieron a hablar bien de él y a tratar de derramar ese triunfo sobre la población y, de paso, ver si podían quedarse con una partecita de la medalla. Richard Carapaz les respondió sin demagogia: “El oro me pertenece. En Ecuador nunca creyeron en mí. Salí adelante casi sin apoyo de mi país”.

09.00

El COVID-19 le dio un golpe más al torneo de golf. Como en el tenis, se bajaron un montón de jugadores de primer nivel. Ahora dieron positivo antes de viajar Jason deChambeau y Jon Rahm (que hace unas semanas fue sacado del campo cuando al empezar la cuarta vuelta lideraba por varios golpes un torneo). Hay una página oficial con los casos de contagios diarios que divide entre deportistas, personal de las delegaciones, administrativos y voluntarios. Es un Excel que se actualiza todo el tiempo.

10.20

Pasan halterofilia. O levantamiento de pesas. Un colombiano está levantando tres veces su peso. Después del primer paso, del arranque, de estar en cuclillas con la barra debajo de su mandíbula, con el envión estira su brazos y mantiene esos 180 kilos por encima de su cabeza varios segundos hasta que, feliz, suelta todo esa carga. Pero no sonó la bocina, no se lo dieron por bueno. Se indigna. Empieza a protestar, pero su entrenador pide revisión a los jueces. Es aceptada. Miren una pantalla y revierten el fallo. El colombiano queda tercero. El VAR funciona hasta en las pesas. Ya sabemos cuál es el único deporte en el que la tecnología no termina con las injusticias

Ahora hay que descansar. Se viene otra jornada intensa.

21.00

Me intrigaba saber qué pasa cuando gana uno del ROC, del Comité Olímpico Ruso (cuyos deportistas, se supone, no se benefician del doping: esos son los rusos. Aunque sean los mismos). En el podio se iza la bandera del Comité y no suena el himno ruso. Lo que se escucha es el Concierto n°1 para piano de Tchaicovsky.

22.00

Una de las grandes historias del día es la de la familia Abe. Dos hermanos, Hifumi y Uta, ganan en distintas categorías medallas doradas en judo. Son los primeros hermanos en la historia de los Juegos en ganar medalla dorada en disciplinas individuales en el mismo día. La alegría que debe haber en esa casa.

Son los primeros hermanos en la historia de los Juegos en ganar medalla dorada en disciplinas individuales en el mismo día Hifumi Abe y Uta Abe, de Japón, muestran sus medallas.

Pero detengámonos en otro punto. Sumemos el caso del nadador tunecino y el de la ciclista austríaca que gana la competencia de ruta sin que nadie la tuviera en los planes, ese cuento épico que la televisión no nos trajo. Kiesenhofer entrenó sola con un sistema novedoso de altas temperaturas. A poco de empezada la carrera se despegó con otras dos. Luego, lo hizo de esas dos. El pelotón, con todas las candidatas, le dio alcance a las primeras dos escapadas, pero como en los JJ.OO se impide la comunicación de los corredores con su equipo, nadie les avisó que adelante, más de un minuto delante, iba la austríaca. Les pareció inimaginable. Tanto es así que una holandesa pasó la meta y festejó como si hubiese ganado hasta que el entrenador se acercó y le contó lo que había pasado. Una underdog, una desconocida se había quedado con la dorada (y con su sueño). La holandesa rompió en llanto (me hizo acordar cuando en un Premio Clarín un novelista reconocido entró al salón, después de tomar varios copetines, justo cuando decían su nombre. Subió al escenario, saludó a los jurados con disimulada euforia, se acercó al micrófono y dio un largo discurso de agradecimiento. Cuando bajó le aclararon que sólo había obtenido una mención especial y no el primer premio). El caso de Kiesenhofer parece de otra época, cuando un tapado, alguien que nadie conocía arrasaba con sus rivales. El Ñandú Criollo Zabala en la maratón del 32, Alberto Zorrilla en la pileta del 28, Abebe Bikila en Roma 60.

22.30

Me quedo pensando y me doy cuenta que lo más importante de los Juegos es eso de recién. Las historias. Cada día nos proporciona grandes historias como ésa. Un reconocimiento: el caso de la ciclista se difundió en el país gracias al trabajo extraordinario del periodista Matías Baldo que lo contó en un hilo de Twitter.

23.30

Un gran momento en la natación. Uno de los duelos más esperados. Katie Ledecki vs Ariarne Titmus. La norteamericana hace un gran esfuerzo pero la australiana la supera. Otra gran triunfo de los nadadores de ese país. Un gran sacudón. El entrenador de TItmus festeja desaforado en las tribunas. Tiene unos pasos procaces alla Dibu Martínez.

Ariarne Titmus de Australia y Kathleen Ledecky de los Estados Unidos luego de enfrentarse en los 400 metros.

23.50

Francisco Verón gana en boxeo. Derrota con claridad a un buen sueco que lo había vencido hace un par de años. Progresó y tenía un plan. Pero lo más sorprendente es que por primera vez en mucho tiempo, más allá de los resultados finales, vemos un equipo argentino de boxeo a la altura de las circunstancias. El deporte que más medallas le dio al país trajo un equipo competitivo. Una buena noticia.

Lunes 26 de julio

01.40 AM

Empieza la participación de la Selección Argentina de Básquet. Juega contra Eslovenia. El torneo, a priori, parece muy parejo. Hace unas horas Francia derrotó a Estados Unidos, a este Dream Team algo desganado. En los análisis previos, de los 12 participantes, 10 podrían quedarse con medalla. Es impresionante. Cuando empiecen los partidos las distancias se ampliarán.

Argentina es superada desde el principio del partido por un coloso. Luka Doncic tiene un rendimiento para la historia. Es difícil encontrar un jugador tan dominante en un deporte de conjunto. Un detalle: Eslovenia está invicta con Luka en cancha. Ganó el torneo europeo y el preolímpico. Hace todo. Lleva la pelota, anota, defiende, discute. Es arrasador, imparable. Minimiza a los rivales. Hace acordar a una escena de Escape a la Victoria en la que Michael Caine capitán-entrenador de los detenidos da una charla técnica en un pizarrón y Pelé se para y diseña él la jugada: que se la den a él en el área chica que, mientras atraviesa la cancha, elude a diez rivales y hace el gol. Por momentos la diferencia es enorme. Luka Doncic se candidatea para ser una de las estrellas de Tokio 2020

Luka Doncic de Eslovenia ante el argentino Patricio Garino. ¿El esloveno será el gran fenómeno de estos juegos?

05.30

El seven es otro de los deportes veloces y vistosos que los Juegos incorporaron hace poco, en Río 2016. Los Pumas tiene una zona muy difícil. Les tocaron Australia y los All Blacks. En el primer partido le ganaron a los Wallabies con una actuación extraordinaria. El primer tiempo fue una paliza. Esa victoria les abre la posibilidad de clasificar a cuartos. Ahora juegan contra los All Blacks. Otra gran primera mitad. Apenas empieza la segunda parte, try de los Pumas y empate. Pero eso despertó al gigante que arrasó a los nuestros en los 6 minutos restantes. Si mañana vencen a Corea (y no ocurre nada sorpresivo entre Australia y All Blacks), Los Pumas pasan.

08.00

De haber escrito ayer sobre las Leonas otro hubiera sido el tono. Muy endebles en defensa y poco efectivas en ataque perdieron con Nueva Zelanda que les hizo un gol cada vez que entró al círculo. Pero hoy apelaron al corazón de siempre -pese a que hay muchísimas debutantes- y dejaron a España sin posibilidades. 3 a 0 y las esperanzas que se recomponen.

08.30

Dieron las medallas del skate femenino. Oro y bronce para Japón y plateada para Brasil. Pero lo sorprendente es la edad de las ganadoras. 13 años las dos primeras y 16 la tercera. Para eso incorporaron estos deportes novedosos a los Juegos. Mirar a un nuevo target, seguir a los tiempos. La intención de acercar a las nuevas generaciones y audiencias quedó plasmada en el medallero.

09.00

Durante la madrugada, Gran Bretaña ganó la prueba del salto combinado en plataforma de 10 metros. Una gran sorpresa ya que terminaron con la hegemonía de los chinos. Uno de los dos ganadores es Tom Daley, una celebridad británica. Hizo un outing que tuvo una enorme repercusión en su momento en Europa. Joven, hermoso y mediático. La noche de los Grammy hace un par de años, la de la consagración de Sam Smith protagonizó un pequeño escándalo. Smith se autodenominó el primer ganador de un premio importante en declararse abiertamente gay. El novio de Daley, el guionista ganador del Oscar por Harvey Milk la película protagonizado por Sean Penn le contestó a la mañana siguiente por alguna red social, que le extrañaba que no lo conociera, ya que no dejaba de mandarle mensajes insinuantes a su novio, el olímpico Tom Daley. A Daley le gusta la fama y la busca con denuedo. Sin embargo a diferencia de nuestros mediáticos tiene un talento innegable y lo cultiva. Ya había obtenido medallas en Londres y en Río.

10.00

Está por empezar el voley. Clásico sudamericano. Un gran final de jornada (o un gran inicio de día para los que duermen). Parece que cada día reserva un gran plato final. Ayer fue el básquet entre USA y Francia. Mi primer contacto con el vóley fue, como el de muchos, con el Mundial 82 que se jugó en el país, tras Malvinas. El comienzo de aquel equipo de Conte, Quiroga, Castellani y Waldo Kantor dirigidos por el coreano Sohn. Una de las cosas que más me asombró en ese momento fue cómo se saludaban tras cada punto, ganado o perdido. Al respecto, y para cerrar, este gran tuit de @matiasfernandez: “Necesito para mi vida la reafirmación constante de méritos que hacen los jugadores de voley. Cada punto ganado, perdido, error, tropiezo o descanso, un abrazo, un choque de puños.

