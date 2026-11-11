Una estrella del Chelsea chocó su Ferrari a más de 100 km/h en un histórico circuito de Alemania: “Iba demasiado rápido en la curva”

Rober Sánchez manejaba una Ferrari valuada en más de 390 mil dólares

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El arquero español Robert Sánchez resultó ileso después de que su Ferrari 488 Challenge Evo impactara contra una barrera en el circuito de Nürburgring, en Alemania. El vehículo, valuado en 398 mil dólares, sufrió daños en su parte delantera y debió ser retirado por una grúa.

Según informaron The Sun, The Mirror y Express, el accidente ocurrió el lunes alrededor de las 14:30, cuando el futbolista, cedido por el Chelsea al Como, circulaba por el trazado alemán. El choque tuvo lugar en la curva Caracciola-Karussell, una zona peraltada de más de 180 grados.

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Un turista británico de 58 años, que conducía detrás del arquero en un Audi TT, relató a The Sun que Sánchez llegó a esa parte del circuito a una velocidad estimada de 112 kilómetros por hora. “Iba demasiado rápido en la curva, alcanzando los 112 km/h”, afirmó el testigo. “Se estrelló contra la curva y la pista fue inmediatamente detenida con bandera roja”.

Un testigo que presenció el choque relató el episodio

El hombre indicó que el español perdió el control en la curva y chocó contra una de las barreras. “Es una curva peraltada que abarca más de 180 grados y claramente aceleró demasiado y se estrelló directamente contra la barrera”, sostuvo.

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De acuerdo con su descripción, el impacto dejó restos de la carrocería en la pista. “La parte delantera de su Ferrari quedó completamente destrozada y trozos de la carrocería quedaron esparcidos por toda la pista”, declaró. También añadió: “Creo que simplemente quería divertirse un poco durante la semana”.

Las imágenes difundidas a través de las redes sociales tras el incidente mostraron el vehículo de competición con daños importantes en la trompa. En otras fotografías, el automóvil aparecía remolcado por un vehículo de asistencia. También se observaron bolsas de plástico con piezas que, según el reporte, pertenecían al capó y a otras partes afectadas por el choque.

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El testigo explicó que los conductores que circulaban por detrás tuvieron que atravesar los restos antes de abandonar el trazado. “Tuvimos que atravesar los restos del accidente para poder salir”, dijo. Luego, el circuito quedó cerrado durante cerca de una hora para retirar las piezas y reparar las barreras. “Tuvimos que circular en caravana por el circuito mientras lo limpiaban durante aproximadamente una hora”, agregó. “Cientos de personas lo presenciaron. Fue la comidilla del pueblo durante todo el día”.

El arquero salió ileso del choque

El conductor británico señaló que Sánchez salió del Ferrari de inmediato y colaboró con la limpieza de la zona. “Salió ileso. Salió del coche inmediatamente después como si nada hubiera pasado y empezó a recoger los pedazos rotos”, afirmó.

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También sostuvo que el arquero permaneció durante un tiempo con el casco puesto. “Llevaba su ropa habitual y un casco de carreras”, relató. “No se quitó el casco durante un buen rato. Era como si quisiera pasar desapercibido”. El testigo afirmó que varias personas identificaron al futbolista cuando advirtieron que el automóvil tenía su nombre en uno de los laterales. “Solo nos dimos cuenta de que era él después de ver que tenía su nombre marcado en el lateral de su coche”, explicó. “No parecía afectado ni nada por el estilo”.

Según su versión, amigos de Sánchez se detuvieron tras el accidente y también recogieron partes del coche. “Sánchez estaba tratando de ayudar recogiendo él mismo los pedazos y metiéndolos en bolsas. Tenía algunos amigos allí que debían estar justo detrás de él. Se detuvieron y también estaban recogiendo los pedazos”, dijo.

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Robert Sánchez juega a préstamo en el Como de Cesc Fábregas y Nico Paz (Reuters)

La actividad formó parte de una jornada organizada por Circuit Days, empresa que ofrece tandas privadas en los circuitos Nürburgring Nordschleife y Nürburgring GP. Una fuente citada por The Sun explicó que los participantes pagan alrededor de 650 dólares para conducir durante el día.

“Es un evento que dura todo el día, así que a las 9:30 de la mañana se hacen lo que llaman vueltas de reconocimiento para familiarizarse con el terreno, y después de eso está abierto todo el día”, detalló sobre el programa. Las informaciones indicaron que Sánchez asistió al circuito junto a seis amigos. Al día siguiente fue visto con el mismo grupo en Spa-Francorchamps, Bélgica, aunque en esa ocasión estuvo como espectador.

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El Nürburgring, conocido como “El Infierno Verde”, fue escenario del accidente que sufrió Niki Lauda durante el Gran Premio de Alemania de 1976. El choque dejó secuelas permanentes en el piloto austríaco y motivó una revisión de los protocolos de seguridad en la Fórmula 1.

Sánchez, forjó su carrera profesional en el fútbol inglés tras abandonar muy joven las juveniles del Levante para unirse a la academia del Brighton & Hove Albion. Luego de ganar rodaje en las divisiones de ascenso mediante cesiones en el Forest Green Rovers y el Rochdale, se adueñó del arco de las Gaviotas en la temporada 2020-21, destacándose por su envergadura física y su buen juego con los pies. Ese nivel le permitió dar el salto a la Selección de España —con la que disputó la Eurocopa 2020 y el Mundial de Catar 2022— y concretar su fichaje por el Chelsea en agosto de 2023.

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En Stamford Bridge atravesó una etapa de alta exigencia y alternancia en el puesto, sumando más de cien encuentros oficiales y conquistando trofeos internacionales como la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA. Tras una década en Inglaterra y en busca de mayor continuidad, el guardameta inició una nueva etapa en septiembre de 2026 al marcharse a préstamo al Como 1907 de Italia, donde intenta afianzarse en la Serie A bajo la dirección técnica de Cesc Fàbregas. Según The Mirror, el arquero participó en tres de los nueve partidos posibles de la Serie A desde su llegada al fútbol italiano.