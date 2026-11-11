Se confirmó la lista de la selección argentina para el Mundial Sub 17: del “pibe de las rabonas” a los convocados de River y Boca

Diego Placente será el entrenador de la Sub 17 en la Copa del Mundo (Créditos: Reuters/Pablo Sanhueza)

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La selección argentina Sub 17 dirigida por Diego Placente confirmó a sus 21 convocados para disputar el Mundial de la categoría juvenil, que arrancará el próximo 19 de noviembre y la final se llevará a cabo el 13 de diciembre en el estadio Áhmad bin Ali de Doha, Qatar, el país anfitrión de esta cita.

La lista tiene la destacada presencia de Bautista Giménez, el único jugador de la delegación nacido en 2010. El zaguero central de 16 años viste la camiseta de River Plate en las Divisiones Inferiores y es uno de los tres jóvenes del Millonario que integran la nómina, junto a Galo Escobar y Tobías Goytía.

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De igual manera, la Banda no es la institución que más representantes aportó, aunque comparte la segunda colocación con su clásico rival, Boca Juniors. Al Xeneize también le convocaron tres jugadores: el central Julio Coria, el volante ofensivo Mateo Sánchez y el extremo izquierdo Emiliano Barrionuevo.

Vélez ocupa el primer lugar del podio con cuatro apellidos citados a la Selección. El caso más resonante es Juan Cruz Policella, quien es apodado el “pibe de las rabonas”, rechazó a la selección de Chile y fue una de las figuras en el último Sudamericano Sub 17. Jugó 10 partidos del presente Torneo Clausura y se perderá el inicio de los Playoffs.

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El festejo de Juan Cruz Policella en uno de sus goles ante Venezuela para la Argentina en el Sudamericano Sub 17 (Instagram)

El Mellizo Guillermo Barros Schelotto tampoco podrá contar con Simón Escobar, quien tuvo rodaje en este semestre como titular o sumando minutos desde el banco de suplentes. Esos casos se suman al mediocampista Benjamín Vallejo y al delantero Facundo Salinas, quienes todavía no debutaron en la Primera División.

Argentinos Juniors y Huracán cierran el Top 5 de clubes con dos futbolistas cada uno. Por otro lado, Independiente solo recibió el llamado por Matheo Machuca, mientras que Racing y San Lorenzo no tuvieron convocados.

La lista de citados tiene una lógica ausencia, que había generado sorpresa en la previa: Stephen Kiki Ramos. Una de las promesas de Vélez estaba en la consideración de Placente hasta el punto de que había jugado varios amistosos y convirtió un gol en uno de esos ensayos, pero eligió representar a Haití, su país de origen antes de ser adoptado por una familia argentina. Según la planilla oficial de FIFA, es uno de los dos apellidos que militan fuera de la Concacaf, junto a Lucas Chevalier (Racing de Estrasburgo).

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Más allá de esto, Ramos podría ser elegible para la Albiceleste en el futuro, aunque quedará definitivamente vinculado al territorio del Caribe si disputa minutos en tres partidos de la selección mayor organizados por la FIFA o por entidades continentales.

Kiki Ramos eligió representar a la selección de Haití en el Mundial Sub 17

La selección argentina compartirá el Grupo C con Australia, Dinamarca y Mozambique, mientras que Haití hará lo propio en el Grupo D con Francia, Arabia Saudita y Uruguay.

La Celeste y Blanca, que accedió a la cita como subcampeón del Sudamericano Sub 17 (perdió 4-0 ante Colombia en la definición), se estrenará en la competición el próximo 19 de noviembre contra los australianos, enfrentará a los africanos el domingo 22 y cerrará la primera fase el miércoles 25 ante los daneses.

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Avanzan a 16avos de final los dos primeros y los ocho mejores terceros entre 12 grupos. La Copa del Mundo se disputa en el complejo de canchas Aspire Zone de Qatar, salvo la final que se desplaza al estadio Áhmad bin Ali. En la edición pasada, celebrada en 2025, Portugal se coronó campeón y Argentina cayó eliminada en 16avos por penales ante México.

Todos los citados de Argentina

La lista de convocados de la Selección para el Mundial Sub 17

Arqueros: Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Parga (Huracán), Kevin Báez (Aldosivi);

Defensores: Thiago Pérez (Huracán), Julio Coria (Boca Juniors), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizábal (Banfield), Bautista Giménez (River Plate), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Alex Cardozo (Lanús);

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Volantes: Matheo Machuca (Independiente), Galo Escobar (River Plate), Benjamín Vallejo (Vélez Sarsfield), Marcos Ortiz (Belgrano), Giovanni Baroni (Talleres), Mateo Sánchez (Boca Juniors);

Delanteros: Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez Sarsfield), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Tobías Goytía (River Plate) y Juan Cruz Policella (Vélez Sarsfield).

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17

Jueves 19 de noviembre

13:00 - Argentina vs. Australia

Domingo 22 de noviembre

12:30 - Argentina vs. Mozambique

Miércoles 25 de noviembre

12:30 - Argentina vs. Dinamarca

*Todos los horarios corresponden a Argentina