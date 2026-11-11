Preocupación por el violento golpe que sufrió un jugador de la NHL y abrió un debate en el hockey sobre hielo: “No se encontraba bien”

Durante un partido de la NHL entre los Washington Capitals y los Ottawa Senators, el defensor Jakob Chychrun protagonizó un fuerte impacto contra un jugador rival cerca del borde de la pista.

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El delantero de los Ottawa Senators, Nick Cousins, abandonó el partido ante los Washington Capitals después de recibir un impacto de Jakob Chychrun a menos de tres minutos del final del tercer período. La acción derivó en una revisión arbitral, que anuló una penalización mayor inicial y determinó que no correspondía sanción.

Cousins, de 33 años, buscaba controlar el disco junto a las tablas, dentro de la zona defensiva de Ottawa, cuando Chychrun llegó desde la línea azul. El defensor de Washington conectó el contacto sobre el pecho del atacante, según la descripción que acompañó la revisión de los árbitros.

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El golpe proyectó a Cousins contra el cristal. Luego cayó sobre el hielo, donde permaneció boca abajo durante algunos minutos mientras se acercaban compañeros, entrenadores y personal médico. Finalmente, salió rumbo al vestuario con asistencia y no regresó al encuentro, que terminó con triunfo de Washington por 3-2 en tiempo extra.

Julian McKenzie, periodista de The Athletic que siguió el partido, describió la secuencia en sus redes sociales. “Fue una colisión violenta y Nick Cousins está tendido en el hielo. Se está levantando lentamente y recobrando el sentido. Pero eso fue aterrador”, escribió. Más tarde, McKenzie añadió que los compañeros ayudaron al jugador a incorporarse y que “claramente se ve aturdido”. También señaló que Cousins estaba sin casco mientras un integrante del cuerpo médico lo examinaba antes de abandonar la pista.

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El choque se produjo durante el partido entre Washington Capitals y Ottawa Senators

Tras el encuentro, el entrenador de los Senators, Travis Green, dio una actualización breve sobre el estado del delantero. Confirmó que Cousins no fue trasladado a un hospital, aunque evitó ofrecer un diagnóstico. “No se encontraba bien”, afirmó Green luego del partido.

El técnico manifestó además su desacuerdo con la decisión arbitral después de que la sanción mayor impuesta inicialmente a Chychrun fuera retirada tras el análisis de video. “Estoy un poco sorprendido. No es común ver que una falta grave pase a no recibir ninguna penalización”, declaró. Green consideró que el contacto debía evaluarse como un posible golpe a la cabeza contra un rival que no estaba en condiciones de anticiparlo. “Pensé que había sido un disparo a la cabeza de un jugador que no estaba preparado. Deben haberlo interpretado de otra manera”, sostuvo.

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La observación del entrenador contrastó con la explicación vinculada a la decisión de los árbitros. Según esa interpretación, Chychrun impactó en el pecho de Cousins y no se elevó para ejecutar el golpe. Bajo ese criterio, la revisión concluyó sin falta y el defensor de los Capitals no recibió penalización.

La acción tuvo una primera evaluación distinta sobre el hielo. Los árbitros señalaron una penalización mayor y anunciaron que revisarían la jugada. Después de examinarla en video, cambiaron la decisión y determinaron que no habría sanción. “Los árbitros acaban de anunciar que no hay penalización, momentos después de que anunciaran que lo revisarían para una penalización mayor”, indicó McKenzie.

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Las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales, en donde los usuarios se manifestaron por la dureza de la entrada. “Nunca quiero ver a nadie salir herido, pero ese fue un golpe limpio de manual”, “Eso es una penalización. Y sucia. Le lanzó el hombro al mentón”, “El golpe más limpio en hielo abierto que hemos visto en un tiempo. Sin contacto con la cabeza. No cargó. Redujo la velocidad antes del golpe. Limpio como una patena” y “Maldita sea, qué golpe. Espero que esté bien, pero como todos están diciendo, la cabeza estaba baja. Un buen momento de enseñanza para cualquiera que esté aprendiendo el juego”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

La legalidad de la jugada quedó en el centro de las reacciones por la dureza del impacto y por el estado en el que Cousins abandonó el hielo. La determinación oficial, sin embargo, fue que Chychrun no había cometido una infracción sancionable. El compañero de Cousins, Ridly Greig, evitó profundizar sobre la evaluación del golpe. “Sí, debería tener cuidado con lo que digo; no me gusta ver ese tipo de cosas”, declaró.

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El capitán de Ottawa, Thomas Chabot, tampoco había revisado la acción cuando habló con la prensa, aunque expresó su preocupación por el estado de su compañero. “Odio, creo que todo el mundo odia, estas escenas en el hockey, en cualquier deporte. Todavía no lo he visto, así que espero que esté bien”, afirmó.

Chabot agregó que los jugadores conocen los riesgos físicos propios del deporte, aunque diferenció ese aspecto de la situación que atravesó Cousins. “Obviamente, uno sabe que es parte del juego, pero es mucho más que el hockey, y es terrible verlo así”, dijo.

El jugador quedó tendido en el hielo durante unos instantes

Cabe destacar que la NHL contempla tres posibles infracciones ante un golpe como el que recibió Nick Cousins.

La Regla 48, sobre golpes ilegales a la cabeza, se aplica cuando la cabeza es el punto principal de contacto y el impacto pudo evitarse. Que Cousins haya terminado con la cabeza contra el cristal o el hielo no basta para sancionar: los árbitros deben determinar que Chychrun golpeó primero el pecho.

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La Regla 41, conocida como boarding, castiga los golpes que envían a un rival vulnerable contra las tablas de forma violenta o peligrosa. El reglamento aclara que quien aplica el contacto debe evitarlo o reducirlo si el oponente está en una posición comprometida.

También podría analizarse la Regla 42, sobre carga. Esa norma sanciona los impactos violentos cuando un jugador recorre una distancia considerable antes de golpear al rival.

En la acción revisada, los árbitros concluyeron que Chychrun contactó primero el pecho de Cousins y que no hubo una infracción sancionable. Por ese motivo, retiraron la penalización mayor. Travis Green discrepó y sostuvo que observó un golpe a la cabeza sobre un jugador que no estaba preparado.

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Cousins completó 12:12 minutos de juego distribuidos en 19 turnos antes de dejar el partido. Cerró su actuación con una calificación de -2. El delantero, nacido en Belleville, Ontario, suma dos goles y una asistencia en 19 partidos con Ottawa esta temporada. Los Senators quedaron con registro de 11-6-2 tras la derrota ante los Capitals. El equipo volverá a la pista el jueves, cuando reciba a los Colorado Avalanche. La principal incógnita será la evolución de Cousins, después de un golpe que obligó a detener el juego, motivó una revisión de los árbitros y dejó preocupación dentro de Ottawa.