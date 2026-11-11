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Misterio en la selección de Italia tras la repentina partida de una figura de la concentración: “Respeten mi vida privada”

Nicolò Zaniolo había regresado al plantel dirigido por Roberto Mancini tras casi tres años y quedó desafectado sin que la Federación Italiana diera detalles adicionales

Nicolo Zaniolo abandonó la concentración de Italia (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Nicolo Zaniolo abandonó la concentración de Italia (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
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Nicolò Zaniolo abandonó la concentración de la selección de Italia en Coverciano por motivos personales, una salida que abrió interrogantes en la prensa italiana a pocas horas de los compromisos ante Francia y Bélgica por la Liga de Naciones. El jugador de Udinese confirmó que la decisión no fue sencilla, pidió que se respete su privacidad y rechazó las versiones que, según sostuvo, no lo representan.

El diario La Repubblica definió el episodio como un “misterio” en el título de su cobertura. Según ese medio, el futbolista se despidió de sus compañeros, del entrenador Roberto Mancini y del cuerpo técnico con una frase breve: “Scusate, devo andare a casa”, cuya traducción es “Perdón, tengo que volver a casa”.

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Esa expresión no formó parte del mensaje público que Zaniolo publicó más tarde en Instagram. Dicho medio la presentó como una frase que habría dicho antes de dejar la concentración.

La Federación Italiana de Fútbol informó el 10 de noviembre que Nicolò Zaniolo dejaba Coverciano por “motivos personales”. El comunicado no aportó precisiones sobre la situación ni mencionó una lesión, un problema disciplinario o una diferencia con el entrenador. Solamente escribieron “ZANIOLO ABANDONA LA CONCENTRACIÓN. El futbolista Nicolò Zaniolo ha abandonado la concentración por motivos personales”.

Nicolo Zaniolo abandono Selección de Italia
El mensaje de Zaniolo en sus redes sociales

La baja dejó al futbolista fuera de los encuentros de Italia ante Francia, previsto para el 12 de noviembre en el estadio San Siro, y Bélgica, programado tres días después en Bruselas. Zaniolo había regresado a la convocatoria de la selección tras un período prolongado sin actividad con la camiseta azzurra.

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La falta de explicaciones oficiales alimentó versiones en Italia durante las primeras horas posteriores a su partida. En ese contexto, el jugador publicó una historia de Instagram con un mensaje dirigido a sus seguidores, a la prensa y al entorno de la selección.

El atacante explicó que decidió irse por razones ajenas al fútbol. “Dejar Coverciano no fue fácil, pero tomé esta decisión por razones estrictamente personales”, escribió. Luego expresó su vínculo con la selección y agradeció el respaldo que recibió dentro del predio de entrenamiento. “Vestir la camiseta azzurra siempre es motivo de orgullo. Gracias al entrenador, al cuerpo técnico y a mis compañeros por su cercanía”, señaló Zaniolo. El texto descartó, al menos desde su perspectiva, una ruptura con Mancini o con el plantel.

La parte central de su declaración estuvo relacionada con la circulación de rumores: “Solo pido que se respete mi esfera privada, sin dar crédito a reconstrucciones que no me representan”. Con esa frase, el futbolista evitó brindar detalles sobre el motivo que lo llevó a abandonar la concentración y pidió que no se especule sobre su situación personal. El mensaje concluyó con una referencia a su intención de volver a ser convocado. “Esta camiseta la llevo en el corazón y seguiré trabajando cada día para volver a vestirla”, escribió el jugador de Udinese.

La convocatoria tenía un valor especial para Zaniolo. El futbolista, de 27 años, había sido citado nuevamente por Mancini después de cerca de tres años fuera del seleccionado. Su última presencia con Italia se remontaba al 24 de marzo de 2024, en un amistoso frente a Ecuador.

Mancini, quien le otorgó su primera convocatoria a la selección absoluta, volvió a incluirlo en su proyecto tras el inicio de temporada con Udinese. De acuerdo con la prensa italiana, Zaniolo estaba entre las opciones para ser de la partida ante Francia.

Su vuelta al equipo nacional ya había sufrido un contratiempo durante la ventana anterior de selecciones, cuando dejó la concentración por un problema físico. Esta vez, la explicación fue distinta: el propio futbolista insistió en que tomó la decisión por “motivos estrictamente personales”.

La selección italiana deberá afrontar los partidos ante Francia y Bélgica sin Zaniolo, mientras el jugador regresará a la actividad con Udinese una vez que resuelva la situación que motivó su salida de Coverciano.

Tras cuatro jornadas, la Nazionale marcha en la segunda colocación del Grupo A con siete unidades, tres menos que el líder Francia. Luego asoma Bélgica con seis puntos. Turquía, por su parte, cierra la zona con cuatro derrotas en igual cantidad de presentaciones. Vale recordar que los dos mejores avanzar a los cuartos de final, mientras que los otros dos deberán disputar el Repechaje por el descenso.

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