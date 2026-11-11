“Memoria muscular”: el video de Adriano haciendo jueguitos en ojotas por las calles de Brasil que se volvió viral

El ex futbolista brasileño Adriano demostró que su magia está intacta haciendo jueguitos

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Adriano Leite Ribeiro, histórico delantero de la selección brasileña y del Inter de Milán, se viralizó en redes sociales tras difundirse un video en el que realizó 32 jueguitos consecutivos sin perder el dominio de la pelota. El brasileño demostró que su habilidad está intacta a diez años de su retiro como profesional.

Con el torso desnudo, pantalón corto y ojotas, el ex atacante combinó movimientos técnicos, entre ellos sostener la pelota sobre su cabeza y pasarla entre sus piernas, en una secuencia que generó comentarios sobre la vigencia de su control de la pelota pese al paso del tiempo. El video publicado en X fue furor en redes sociales. “Memoria muscular. ¡Qué crack!”, comentó uno de los usuarios.

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Conocido como El Emperador durante su etapa en Italia, Adriano integró la delantera del Inter de Milán entre 2001 y 2009, con un paréntesis como cedido en Parma, y ganó dos Scudettos, una Copa Italia y una Supercopa italiana con el conjunto neroazzurro. Con la camiseta de Brasil fue determinante en la obtención de la Copa América 2004, torneo en el que terminó como máximo goleador con siete tantos y marcó el gol del empate frente a Argentina en la final, disputada en Lima.

El delantero, nacido en Río de Janeiro en 1982 y formado en las divisiones inferiores de Flamengo, se retiró de manera definitiva en 2016 después de un paso breve y sin continuidad por el club semiprofesional estadounidense Miami United. Su carrera había atravesado una serie de lesiones físicas, entre ellas una rotura del tendón de Aquiles durante su etapa en Corinthians, que lo mantuvieron alejado de las canchas durante largos períodos y le impidieron recuperar el nivel que había mostrado en su primera etapa europea.

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La muerte de su padre en 2004, pocos días después de la conquista de la Copa América, marcó un quiebre en su trayectoria deportiva. Según relató en distintas entrevistas, ese episodio derivó en un proceso de duelo que afectó su rendimiento físico y lo llevó a problemas de adicción al alcohol, una situación que reconoció públicamente en diferentes oportunidades a lo largo de los años posteriores a su retiro.

Entre otros clubes Adriano jugó en el Flamengo (EFE/Antonio Lacerda/Archivo)

El 15 de diciembre de 2025, ocho años después de retirarse de manera oficial, Flamengo organizó un partido homenaje en su honor en el estadio Maracaná. El encuentro reunió a ex figuras del club, entre ellas Zé Roberto y Romario, frente a un combinado de “Amigos de Italia” que incluyó a Iván Córdoba y Marco Materazzi, ex compañeros de Adriano en el Inter de Milán. Durante el entretiempo, la organización le preparó una sorpresa con un video que reproducía, mediante inteligencia artificial, la voz de su padre fallecido, lo que provocó que el exjugador se quebrara en llanto frente al público presente.

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Pese a la emoción del momento, Adriano completó los 90 minutos repartidos entre ambos equipos y anotó dos goles, el segundo de ellos de penal, en la definición que le dio el triunfo por 4 a 3 al combinado de Flamengo.

En la actualidad, el ex delantero se desempeña como embajador de una marca deportiva en Brasil y participa en proyectos vinculados al Instituto Futebol de Rua, una organización que promueve la práctica del fútbol en comunidades de bajos recursos. Adriano mantiene además un vínculo cercano con Vila Cruzeiro, la favela de Río de Janeiro donde se crio, a la que continúa visitando con frecuencia pese a no residir allí desde hace años.

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El ex jugador, que ganó también el título del Brasileirao con Flamengo en 2009 y con el Corinthians en 2011, mantiene bajo perfil público, con apariciones esporádicas en medios y redes sociales en las que ocasionalmente comparte registros de su vínculo con el fútbol, como el que generó la viralización reciente de sus jueguitos.