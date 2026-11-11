Deportes

“Memoria muscular”: el video de Adriano haciendo jueguitos en ojotas por las calles de Brasil que se volvió viral

El ex delantero brasileño exhibió su control al sostener la pelota sobre la cabeza y pasarla entre las piernas durante una secuencia que fue furor en las redes sociales

El ex futbolista brasileño Adriano demostró que su magia está intacta haciendo jueguitos

Guardar

Adriano Leite Ribeiro, histórico delantero de la selección brasileña y del Inter de Milán, se viralizó en redes sociales tras difundirse un video en el que realizó 32 jueguitos consecutivos sin perder el dominio de la pelota. El brasileño demostró que su habilidad está intacta a diez años de su retiro como profesional.

Con el torso desnudo, pantalón corto y ojotas, el ex atacante combinó movimientos técnicos, entre ellos sostener la pelota sobre su cabeza y pasarla entre sus piernas, en una secuencia que generó comentarios sobre la vigencia de su control de la pelota pese al paso del tiempo. El video publicado en X fue furor en redes sociales. “Memoria muscular. ¡Qué crack!”, comentó uno de los usuarios.

PUBLICIDAD

Conocido como El Emperador durante su etapa en Italia, Adriano integró la delantera del Inter de Milán entre 2001 y 2009, con un paréntesis como cedido en Parma, y ganó dos Scudettos, una Copa Italia y una Supercopa italiana con el conjunto neroazzurro. Con la camiseta de Brasil fue determinante en la obtención de la Copa América 2004, torneo en el que terminó como máximo goleador con siete tantos y marcó el gol del empate frente a Argentina en la final, disputada en Lima.

El delantero, nacido en Río de Janeiro en 1982 y formado en las divisiones inferiores de Flamengo, se retiró de manera definitiva en 2016 después de un paso breve y sin continuidad por el club semiprofesional estadounidense Miami United. Su carrera había atravesado una serie de lesiones físicas, entre ellas una rotura del tendón de Aquiles durante su etapa en Corinthians, que lo mantuvieron alejado de las canchas durante largos períodos y le impidieron recuperar el nivel que había mostrado en su primera etapa europea.

PUBLICIDAD

La muerte de su padre en 2004, pocos días después de la conquista de la Copa América, marcó un quiebre en su trayectoria deportiva. Según relató en distintas entrevistas, ese episodio derivó en un proceso de duelo que afectó su rendimiento físico y lo llevó a problemas de adicción al alcohol, una situación que reconoció públicamente en diferentes oportunidades a lo largo de los años posteriores a su retiro.

Entre otros clubes Adriano jugó en el Flamengo (EFE/Antonio Lacerda/Archivo)
Entre otros clubes Adriano jugó en el Flamengo (EFE/Antonio Lacerda/Archivo)

El 15 de diciembre de 2025, ocho años después de retirarse de manera oficial, Flamengo organizó un partido homenaje en su honor en el estadio Maracaná. El encuentro reunió a ex figuras del club, entre ellas Zé Roberto y Romario, frente a un combinado de “Amigos de Italia” que incluyó a Iván Córdoba y Marco Materazzi, ex compañeros de Adriano en el Inter de Milán. Durante el entretiempo, la organización le preparó una sorpresa con un video que reproducía, mediante inteligencia artificial, la voz de su padre fallecido, lo que provocó que el exjugador se quebrara en llanto frente al público presente.

Pese a la emoción del momento, Adriano completó los 90 minutos repartidos entre ambos equipos y anotó dos goles, el segundo de ellos de penal, en la definición que le dio el triunfo por 4 a 3 al combinado de Flamengo.

En la actualidad, el ex delantero se desempeña como embajador de una marca deportiva en Brasil y participa en proyectos vinculados al Instituto Futebol de Rua, una organización que promueve la práctica del fútbol en comunidades de bajos recursos. Adriano mantiene además un vínculo cercano con Vila Cruzeiro, la favela de Río de Janeiro donde se crio, a la que continúa visitando con frecuencia pese a no residir allí desde hace años.

El ex jugador, que ganó también el título del Brasileirao con Flamengo en 2009 y con el Corinthians en 2011, mantiene bajo perfil público, con apariciones esporádicas en medios y redes sociales en las que ocasionalmente comparte registros de su vínculo con el fútbol, como el que generó la viralización reciente de sus jueguitos.

Temas Relacionados

Inter de MilánFlamengoFútbol BrasilAdrianoSelección de Brasil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La estricta dieta del hijo de Arnold Schwarzenegger para destacar en el fisicoculturismo natural y su “permitido” favorito

Joseph Baena debutó en el culturismo natural profesional y quedó entre los cinco mejores de la competencia internacional

La estricta dieta del hijo de Arnold Schwarzenegger para destacar en el fisicoculturismo natural y su “permitido” favorito

Los secretos del doble crimen en un Boca-River que cambió para siempre la historia de La Doce

En abril de 1994, la barra de Boca asesinó a los hinchas millonarios Walter Vallejos y Ángel Delgado. Cayó toda la cúpula y su líder, El Abuelo. Nada volvió a ser igual. La serie en podcast “Superclásico 94” recupera la violencia de esa época, el crecimiento y la caída de una barra mítica que no supo entender los límites

Los secretos del doble crimen en un Boca-River que cambió para siempre la historia de La Doce

La intimidad de la despedida definitiva de Rubens Barrichello de la Fórmula 1: la emotiva sorpresa que lo hizo llorar

El brasileño giró con un Williams de 2011 en Interlagos en el marco del Gran Premio de San Pablo. Los detalles de un adiós que demoró 15 años

La intimidad de la despedida definitiva de Rubens Barrichello de la Fórmula 1: la emotiva sorpresa que lo hizo llorar

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

Una ex estrella del Liverpool sostuvo: “Está haciendo cosas en un campo de fútbol que nunca había visto”

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

La concluyente frase de Alexis Mac Allister sobre el desafío de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi

El mediocampista del Liverpool reconoció que el plantel de Scaloni deberá reforzar su funcionamiento colectivo ante la imposibilidad de reemplazar al capitán

La concluyente frase de Alexis Mac Allister sobre el desafío de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi

MALDITOS NERDS

James Gunn se retira como encargado del universo DC

James Gunn se retira como encargado del universo DC

Red Hook Studios anuncia The Butcher’s Asylum, el nuevo DLC de Darkest Dungeon II

Monomi Park llevará Slime Rancher 2 a Nintendo Switch 2 en enero de 2027

Radi Art anuncia Prima Materia, su novela visual oscura para 2027

Firefly Studios retrasa el acceso anticipado de Stronghold 4 hasta abril de 2027 en Steam

ENTRETENIMIENTO

‘Tienes un e-mail’: la película de Tom Hanks y Meg Ryan tendrá un remake casi 30 años después de su estreno

‘Tienes un e-mail’: la película de Tom Hanks y Meg Ryan tendrá un remake casi 30 años después de su estreno

La icónica chaqueta de Anne Hathaway en ‘El diablo viste a la moda’ es puesta la venta por miles de dólares

Daddy Yankee revela cómo su transformación espiritual influyó en su regreso a la música

Dustin Hoffman revela el accidente que casi terminó con su carrera antes de alcanzar la fama

Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, reveló que estuvo hospitalizada por un trastorno alimenticio

INFOBAE AMÉRICA

Tras siete años de silencio, Lee Chang-dong estrena ‘Un amor posible’, una historia sobre el matrimonio, el trabajo y las clases sociales

Tras siete años de silencio, Lee Chang-dong estrena ‘Un amor posible’, una historia sobre el matrimonio, el trabajo y las clases sociales

La COP31 reúne a líderes mundiales en Turquía en medio de ausencias de figuras clave y dudas sobre los compromisos climáticos

Aerolínea venezolana retomará los vuelos entre Caracas y La Habana pese a restricciones de combustible

Crisis bancaria en Paraguay: ¿Cuánto dinero está en juego?

El Salvador dicta su primera prisión perpetua por abuso de una niña