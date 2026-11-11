Deportes

Los secretos del doble crimen en un Boca-River que cambió para siempre la historia de La Doce

En abril de 1994, la barra de Boca asesinó a los hinchas millonarios Walter Vallejos y Ángel Delgado. Cayó toda la cúpula y su líder, El Abuelo. Nada volvió a ser igual. La serie en podcast “Superclásico 94” recupera la violencia de esa época, el crecimiento y la caída de una barra mítica que no supo entender los límites

José Barrita
El Abuelo, José Barritta, en el corazón de La Doce
Guardar

Es el 30 de abril de 1994. Acaba de terminar el Superclásico. River ganó en la Bombonera después de ocho años. Los goles los hicieron Ariel Ortega y Hernán Crespo. Los hinchas festejan hasta que las noticias cuentan el espanto. Un grupo de barras de Boca salió de cacería y mató a dos hinchas millonarios, Walter Vallejos y Ángel Delgado, quienes iban subidos en un camión, e hirió a muchos más. Desde ese día ya nada sería igual, la violencia se había desatado y el poder vinculado al fútbol no podía seguir mirando para el costado.

En los días siguientes, la investigación comenzó a entregar datos sobre los ejecutores de los crímenes. No habían sido barras desbocados, sino la cúpula de La 12, y el ataque había sido premeditado. Las armas las habían guardado antes del partido en un auto estacionado frente a una dependencia policial. Habían caminado frente a todo el mundo y habían esperado a que apareciera el camión con los hinchas para comenzar a disparar.

PUBLICIDAD

Entre los detenidos estaban “Manzanita” Santoro, Marcelo Aravena, “Bolita” Niponi, “Corbacho” Villagarcía, “Gomina” Almirón, el “Gordo Dany” Silva, Mario “El Uruguayo” Bellusci Martínez y Edgardo “Chino” Allende. Todos miembros muy conocidos de la barra que lideraba José “El Abuelo” Barritta. Los testigos los ubicaban a todos en la escena del crimen, salvo al jefe, que ese día se quedó en la bandeja del medio hasta un rato después del partido.

Los crímenes de Vallejos y Delgado fueron el comienzo del fin para esa mítica barra, que dominó la escena del fútbol desde comienzos de los 80 hasta ese día de abril del 94. “La barra de José” era parte de la identidad con la que se referenciaban los hinchas de Boca. Era la hinchada que llenaba canchas, que no dejaba de cantar y que “se la aguantaba” con todas las demás. El Abuelo era un personaje súper legitimado por los dirigentes, por los jugadores y los técnicos y por gran parte del periodismo.

PUBLICIDAD

Pero ese episodio provocó que desde todos esos sectores le soltaran la mano. Todos sus lugartenientes fueron a juicio por el crimen y a él lo juzgaron por integrar una asociación ilícita. Lo acusaron de extorsionar a dirigentes y a los concesionarios de los puestos de la Bombonera. La mayoría recibió fuertes condenas y el Abuelo pasó varios años en la cárcel de Devoto. Nunca más recuperó el liderazgo de la barra.

José Barritta
La imagen del Abuelo, en una bandera de La Doce

Todo este proceso que modificó la historia de La 12 lo recupera más de cuarenta años después “Superclásico 94”, una serie en podcast de Radio Ambulante, que se puede encontrar en Spotify. El trabajo reconstruye la época, los personajes, las formas de operar de las barras. Tiene personajes que no quisieron hablar nunca y otros que, luego de hablar, por miedo, desaparecieron para que nadie los encontrara. Los heridos, los amigos de los muertos, los familiares, abogados de un lado y de otro cuentan lo que significaron esas dos muertes y la caída de La 12.

El Abuelo se enfermó en Devoto y murió poco tiempo después de salir. Se abrió una pelea por la sucesión que se cobró vidas y que devino en la llegada de Rafael Di Zeo al poder. Hubo guerras, cambios de mandos, alianzas, traiciones, pero Rafa sigue hoy liderando una barra con mucho poder y negocios: restaurantes, financieras, empresas de logística, de seguridad, de turismo son parte de las actividades de La 12. Hoy la violencia se ejerce de otra manera. Nadie se desboca porque queda afuera. El dinero es lo más importante.

José Barritta
El Abuelo se enfermó en Devoto y murió poco tiempo después de salir

El recorrido de una época, lo que significaba ir a la cancha en los 80 y los 90. La adoración por esos personajes y lo que significaban. Momentos en los que los estadios se llenaban de hinchas de los dos equipos. “Les recomiendo a los futboleros y sobre todo a los que no lo son que se tomen un tiempo para escuchar la serie. No es solo un relato de algo que pasó en el fútbol, es una historia sobre el poder, sobre cómo se ejerce y lo que sucede cuando los que lo tienen se pasan de los límites acordados. Creo que es un poco también la historia de la Argentina”, explica Alejandro Marinelli, uno de los productores de Superclásico 94 junto a Mariano Pagella y Sergio Renna.

Temas Relacionados

Boca JuniorsRiver PlateSuperclásicobarra bravaJosé Barrittadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Memoria muscular”: el video de Adriano haciendo jueguitos en ojotas por las calles de Brasil que se volvió viral

El ex delantero brasileño exhibió su control al sostener la pelota sobre la cabeza y pasarla entre las piernas durante una secuencia que fue furor en las redes sociales

“Memoria muscular”: el video de Adriano haciendo jueguitos en ojotas por las calles de Brasil que se volvió viral

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

Una ex estrella del Liverpool sostuvo: “Está haciendo cosas en un campo de fútbol que nunca había visto”

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

La concluyente frase de Alexis Mac Allister sobre el desafío de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi

El mediocampista del Liverpool reconoció que el plantel de Scaloni deberá reforzar su funcionamiento colectivo ante la imposibilidad de reemplazar al capitán

La concluyente frase de Alexis Mac Allister sobre el desafío de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi

El inesperado rival que le surgió a Pochettino para dirigir al Manchester United, que está a un paso de despedir a su técnico

El argentino, hoy DT de Estados Unidos, es uno de los principales candidatos a reemplazar a Michael Carrick, de presente turbulento en el club

El inesperado rival que le surgió a Pochettino para dirigir al Manchester United, que está a un paso de despedir a su técnico

El insólito debut de un luchador de sumo de 15 años y 57 kilos ante un rival que lo triplicaba en peso: el combate de cuatro segundos

Shinmichi cayó ante Toramusashi, de 21 años y 150 kilos, por el torneo Kyushu Basho, en el Fukuoka International Center

El insólito debut de un luchador de sumo de 15 años y 57 kilos ante un rival que lo triplicaba en peso: el combate de cuatro segundos

MALDITOS NERDS

James Gunn se retira como encargado del universo DC

James Gunn se retira como encargado del universo DC

Red Hook Studios anuncia The Butcher’s Asylum, el nuevo DLC de Darkest Dungeon II

Monomi Park llevará Slime Rancher 2 a Nintendo Switch 2 en enero de 2027

Radi Art anuncia Prima Materia, su novela visual oscura para 2027

Firefly Studios retrasa el acceso anticipado de Stronghold 4 hasta abril de 2027 en Steam

ENTRETENIMIENTO

‘Tienes un e-mail’: la película de Tom Hanks y Meg Ryan tendrá un remake casi 30 años después de su estreno

‘Tienes un e-mail’: la película de Tom Hanks y Meg Ryan tendrá un remake casi 30 años después de su estreno

La icónica chaqueta de Anne Hathaway en ‘El diablo viste a la moda’ es puesta la venta por miles de dólares

Daddy Yankee revela cómo su transformación espiritual influyó en su regreso a la música

Dustin Hoffman revela el accidente que casi terminó con su carrera antes de alcanzar la fama

Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, reveló que estuvo hospitalizada por un trastorno alimenticio

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador dicta su primera prisión perpetua por abuso de una niña

El Salvador dicta su primera prisión perpetua por abuso de una niña

Rómulo Macciò en el Bellas Artes: una gran antología del hombre que contenía multitudes (de pintores)

Noboa entregó más de 5.500 fusiles y 20 ametralladoras a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado en Ecuador

El bloque opositor a Netanyahu nominó a un ex ministro aliado de Eisenkot para presidir la Knesset

La crisis bancaria de Paraguay frenó los servicios de emergencia de bomberos voluntarios en todo el país