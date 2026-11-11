Los motivos que dispararon la tensión entre Zinedine Zidane y Kylian Mbappé en la selección de Francia

La relación entre Zidane y Mbappé no comenzó de la mejor manera en la Selección de Francia (REUTERS/Murad Sezer)

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La convivencia entre Kylian Mbappé y Zinedine Zidane en la selección de Francia atraviesa una etapa de observación tras el primer cambio táctico que el nuevo entrenador dispuso para su capitán. Una información publicada por L’Équipe indica que el atacante del Real Madrid no recibió con entusiasmo su ubicación por la banda izquierda, una decisión que dejó a Ousmane Dembélé como referencia ofensiva en el centro del ataque.

El diario francés tituló: “Entre el capitán Kylian Mbappé y el seleccionador Zinédine Zidane, hay que definir una línea de acción en los Bleus”. En el inicio del artículo señalaron que el vínculo entre ambos está “en modo alternado” desde que Zidane asumió como seleccionador. También planteó que el técnico pretende cuidar esa relación durante los próximos días, luego de un primer contacto que no habría resultado del todo fluido.

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La publicación contrastó el presente con la relación que Mbappé mantuvo con Didier Deschamps, anterior entrenador de Francia. Según el texto, el vínculo con Zidane “no es tan armonioso” como el que el delantero tuvo con su antecesor. Esa referencia instala un punto de comparación sensible, ya que Mbappé fue una figura central del ciclo anterior y pasó a ejercer la capitanía del seleccionado.

El origen de la situación se ubica en la concentración de septiembre, la primera de Zidane como responsable de los Bleus. En aquel momento, el entrenador decidió desplazar a Mbappé hacia el sector izquierdo del frente ofensivo para habilitar a Dembélé como centrodelantero.

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L’Équipe sostuvo que esa medida “pudo ser vivida como una pérdida de jerarquía para uno y un ascenso para el otro”. El planteo no implica que el delantero haya rechazado públicamente la orden ni que hubiera existido un conflicto abierto, pero describe cómo pudo haber sido percibida dentro de un grupo que reúne a dos de las principales figuras del fútbol francés. La ubicación de Mbappé sobre la izquierda no era una novedad en su carrera. Sin embargo, el atacante expresó en varias ocasiones su preferencia por jugar cerca del área y tener libertad para definir. Por eso, el movimiento táctico adoptado por Zidane adquirió una dimensión que excedió la disposición inicial de un partido.

El cambio de posición de Mbappé que propuso Zidane en la Selección de Francia no fue bien visto por el delantero del Real Madrid

Según L’Equipe, Mbappé aceptó el cambio para el encuentro ante Turquía. En ese partido convirtió un gol, aunque debió salir por una lesión. La publicación francesa explicó que el delantero llegó enfermo a aquella concentración, disputó apenas un entrenamiento y luego dejó la delegación, circunstancias que limitaron la posibilidad de una conversación extensa con el cuerpo técnico.

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Este medio afirmó que Zidane interpretó que su capitán “al enterarse de la decisión, se mostró, en el mejor de los casos, cauto, y probablemente, cabizbajo”. El sitio presentó esa reacción como una primera fricción, aunque aclaró que no necesariamente derivó en una ruptura entre el técnico y el jugador.

El actual escenario ofrece una oportunidad para reordenar esa relación. Dembélé no forma parte de la convocatoria por lesión, por lo que Mbappé tendría el camino abierto para regresar al centro del ataque en los compromisos de Francia ante Italia y Turquía por la Liga de las Naciones.

El cambio de contexto también permitiría que Zidane transmita de manera directa el lugar que le asigna al delantero dentro de su proyecto. L’Equipe indicó que el seleccionador pretende manifestarle confianza a Mbappé, además de remarcar sus expectativas sobre su rendimiento y su función como capitán.

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La ausencia de Dembélé reduce, al menos de forma inmediata, la necesidad de resolver la convivencia táctica entre los dos atacantes en una misma formación. Durante la primera lista de Zidane, el entrenador había optado por priorizar al jugador del Paris Saint-Germain en el área y desplazar al futbolista del Real Madrid. Ahora, la baja del primero facilita el regreso de Mbappé a una posición más cercana a sus preferencias.

El caso adquiere relevancia porque Zidane asumió la conducción de Francia con la tarea de conservar una base consolidada, administrar la jerarquía de sus figuras y definir una identidad de juego. El vínculo con Mbappé aparece como una de las variables centrales de ese proceso, tanto por el peso deportivo del delantero como por su condición de capitán.

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Zizou comenzó su travesía como entrenador de la Selección de Francia con tres victorias y un empate por la fase de grupos de la UEFA Nations League. Derrotó en dos oportunidades a Bélgica y a Turquía en condición de visitante. Además, igualó 1-1 con Italia en territorio galo.

Los Bleus volverán a tener acción en esta Fecha FIFA. El 12 de noviembre, desde las 16.45, visitarán a Italia en el estadio San Siro (Milán). Luego, el 15 de noviembre, a la misma hora, recibirán a Turquía en el Matmut Stadium de Burdeos. Tras cuatro jornadas, Francia lidera el Grupo A con 10 unidades, seguido por la Nazionale con 7 y los belgas con 6. Cierra la zona el combinado turco, sin puntos.

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