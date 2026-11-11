La intimidad de la despedida definitiva de Rubens Barrichello de la Fórmula 1: la emotiva sorpresa que lo hizo llorar

El reencuentro de Rubens Barrichello con un monoplaza de Fórmula 1 en el circuito de Interlagos

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Rubens Barrichello se bajó de un auto negro y la llovizna que se convirtió en una lluvia torrencial no impidió que el paulista tuviese su despedida definitiva de la Fórmula 1. Fue en un marco emotivo, ya que recibió la visita sorpresa de su hijo menor, Fernando, cuyo abrazo generó lágrimas en el ex compañero de Michael Schumacher en Ferrari. Infobae fue el único medio presente en ese momento y vivió de cerca el “adiós” de Rubinho de la Máxima, como él mismo lo definió, en el marco del Gran Premio de San Pablo.

Detrás de los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, a unos 300 metros de los garajes y cerca del edificio de la Prefeitura de la Ciudad de San Pablo, el principal patrocinante de la carrera de F1, se ubicó una carpa que llevó el nombre de Barrichello. Ahí se ubicó un Williams FW33 de 2011, la última temporada de Rubinho en la Máxima.

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El monoplaza de la escudería de Grove pertenece al francés Silvano Caira, quien es coleccionista de auto de F1, entre ellos un EuroBrun ER188 como el que corrió el argentino Oscar Rubén Larrauri en 1988. El reencuentro de Rubens con el Williams se llamó “Volta Histórica” (Vuelta Histórica) y se buscó que el paulista tuviese su despedida de la F1 que no pudo tener en su momento. Fue un homenaje a un ex piloto de la Máxima que es ídolo en su país y muy querido por los argentinos por su empatía habitual y porque también corrió en TC 2000 y el Top Race.

Al monoplaza le pusieron una soga en la parte de la parte superior y fue llevado por una camioneta. Llegó a la altura de la salida de los boxes, donde termina la zona de la “S” de Senna. Hasta allí llegó Barrichello y tras prepararse para subir al monoplaza se fundió en un abrazo con Fernando, quien le dedicó unas palabras a su padre, que no pudo contener las lágrimas.

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El abrazo de Rubens Barrichello con su hijo Fernando

Instantes después, Rubens habló con este medio. “Estoy muy emocionado por la gratitud y la felicidad. Es para el público que siempre estuvo conmigo”, afirmó. “Diecinueve años sin decir adiós”, destacó en referencia al total de sus temporadas en la Máxima. Ese dato marca sus deseo de tener una despedida acorde. “Ahora pude volver con mi hijo al lado, porque él no iba a venir, de sorpresa llegó ayer. Las mejores cosas que me pasaron en mi vida son Eduardo y Fernando”, dijo sobre sus hijos, quienes también son corredores. “Desde que comenzaron estuve siempre con ellos. Es la gratitud por estar el fin de semana conmigo”, concluyó.

Se subió al coche y la lluvia no impidió que el rugido del motor V8 Cosworth trasladara a todos a una época única e irrepetible de la F1. Años en los que aquella sinfonía era una marca registrada y que distinguía a la Máxima sobre cualquier otra categoría en el mundo.

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Con algunos detalles como sponsors actuales sobre la petrolera venezolana que acompañaba al entonces compañero de equipo de Barrichello, Pastor Maldonado, el monoposto conserva la base del diseño de ese año que buscó emular a los autos del equipo inglés entre 1994 y 1997.

Se terminó la carrera de la Porsche Cup, una de las teloneras del fin de semana junto a la Fórmula 4 Brasileña, y llegó el momento para que Barrichello pudiera salir a pista. Con neumáticos para piso mojado, esos que tienen surcos para que se filtre el agua, Rubens aceleró y generó que el corazón de todos se acelere con el sonido de ese impulsor que invita a la gloria.

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La intimidad de la despedida de la F1 de Rubens Barrichello, que se subió a un Williams FW 33 con motor V8 Cosworth

Dio dos vueltas completas y llevó la bandera de su país. Completó su recorrido en la mitad de la recta principal y una vez que se bajó volvió a emocionarse por otro abrazo con Fernando. Fue ovacionado por su público y miró hacia las tribunas, aquellas que marcaron sus días de fuego en la F1.

Luego de 322 Grandes Premios, 11 victorias, 68 podios, 14 poles positions y 17 récords de vueltas, el brasileño se alejó de la F1. Las lágrimas de este domingo pueden deberse a esa contención luego de 15 años de su retiro de la Máxima. Corrió cuatro veces en Argentina entre 1995 y 1998 y su mejor resultado en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez fue un cuarto puesto en 1996 sobre un Jordan.

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Nada le fue fácil, ya que tras el trágico accidente de Ayrton Senna el 1 de mayo de 1994 se convirtió en el principal referente de su país. Fue un fierro caliente el que agarró. En su paso por Ferrari logró dos subcampeonatos mundiales, pero siempre le costó estar a la sombra de Michael Schumacher y, si bien supo de las condiciones de ser piloto número dos, también hubo faltas de respeto como la orden de dejarlo ganar al alemán en Austria 2002, algo innecesario ya que el Kaiser tarde o temprano iba a coronarse campeón. En 2009 peleó el campeonato con Jenson Button, ambos pilotos del efímero BrawnGP. El inglés fue campeón.

Rubinho sobre el Williams y con la bandera brasileña (Instagram: @rubarrichello)

En un ambiente durísimo ya que la F1 no tiene corazón y definido como una picadora de carne por el ex dueño de la categoría, Bernie Ecclestone, Barrichello nunca traicionó sus principios y puso la ética por encima de todos. Fue uno de los pilotos más queridos de su época y se ganó el respeto absoluto de sus colegas y el cariño del público. Eso vale tanto -o más- que un campeonato.

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Hoy la F1 es mucho más fría que su época y a los fanáticos les cuesta cada vez más interactuar con los pilotos. Por eso Rubens y sus ex colegas hoy siguen siendo reconocidos al punto que les piden fotos jóvenes que nunca los vieron correr les piden fotos.

A sus 54 años el paulista se mantiene en actividad y compite en la Stock Car Pro Series, la categoría más importante de Brasil. A veces un gesto o una acción sirve para cerrar una página de la historia de las personas. Rubens Barrichello no había podido despedirse de la F1 como hubiese querido. Lo hizo delante de su gente, bajo la lluvia característica de San Pablo y en medio de una profunda emoción. No era para menos. Se lo merece.

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