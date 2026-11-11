La dolorosa despedida al aire de Horacio Pagani a su amigo Carlos Babington: “Fue una noticia fulminante que la recibí en el auto”

El periodista Horacio Pagani habló de su amigo Carlos Babington y se emocionó al aire tras el fallecimiento del ex jugador, entrenador y presidente de Huracán

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Luego de confirmarse la triste noticia sobre la muerte de Carlos Babington, Horacio Pagani recordó al ex futbolista, entrenador y presidente de Huracán con un breve discurso y no pudo evitar emocionarse. El veterano periodista mantenía una relación de amistad con la gloria del fútbol argentino y brindó algunos detalles de su personalidad y cualidades deportivas.

“Fue una noticia fulminante que la recibí bien cuando venía en el auto hacia aquí. Aparentemente no se despertó, simplemente. Él estaba bien. Habíamos hablado hace pocos días para confirmarme que venía a la reunión del miércoles próximo que voy a hacer”, comenzó Pagani en la apertura del programa Estudio Fútbol (TyC Sports).

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Luego, el periodista contó que Babington integraba un grupo de tangueros que solían juntarse a charlar porque a él le gustaba muchísimo esa música. “Sabía mucho de tango y nos juntábamos cinco o seis cantores. Hacía un dúo con Rafael Pascual. Frente a todos los cantores ellos cantaban este tema (Mano Cruel) y luego Carlitos se deslumbraba cuando cantaban los otros. Él sabía mucho de los poemas de Héctor Gagliardi, sabía de memoria como media docena y también los exponía”, reveló Pagani al aire.

Carlos Babington en una de las reuniones con sus amigos Coco Basile, Horacio Pagani y Miguel Brindisi (Instagram @soypagani)

“Estaba espléndido. Jugaba al fútbol hasta hace poco tiempo. Iba con unos muchachos, estaba parado. Me decía: ‘No me muevo, yo juego parado’. Y daba la pelota ahí un poquitito, pero tenía una enorme pasión. Coco Basile siempre decía que para él, más allá de las locuras de Houseman y de lo que era Brindisi, éste era el de la zurda mágica, era el eje del equipo y de aquel equipo del 73 siempre lo elogiaban como la gran figura. Era fenomenal cómo le pegaba de zurda, era impresionante. Y competían con Brindisi a ver quién hacía más goles, porque ellos eran de los volantes que llegaban y hacían goles”, lo elogió al ex jugador de Huracán y la selección argentina, entre otros.

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“Era un tipo de fierro, leal hasta el último extremo. Lo trataron mal en Huracán cuando fue presidente. Fue técnico, estuvo técnico de River y Racing. Pero yo doy fe de su inclaudicable honestidad. Era un tipo absolutamente honesto, que estuvo muy estresado en los últimos tiempos por una mudanza. Estaba viviendo en Villa Ballester y dijo: ‘Si yo me enteraba de esto, no me mudaba’, porque sufrió mucho una mudanza. Una mudanza que duró como un año, porque quería tener una casa y ya nos estaba invitando al primer asado que iba a hacer. Iba a tener una piscina. Dios mío”, cerró Pagani.

Carlos Babginton tenía 77 años. Fue un emblemático jugador de Huracán y la selección argentina. Además, fue director técnico y presidente del Globo (Fotobaires)

Carlos Babington murió a los 77 años y con él se cerró la historia de uno de los futbolistas que identificaron a Huracán con una manera de jugar. Debutó en el club de Parque Patricios en 1969 y, bajo la conducción de César Luis Menotti, se consolidó como el conductor de un equipo que integraron figuras como Miguel Brindisi, René Houseman, Omar Larrosa, Alfio Basile y Jorge Carrascosa. Con ese plantel ganó el Metropolitano de 1973, el título que definió como lo máximo que vivió en el fútbol. Al año siguiente disputó el Mundial de Alemania 1974 con la selección argentina: jugó cinco partidos y convirtió un gol, aunque el equipo cayó en la segunda fase.

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Tras su paso por el Wattenscheid alemán, que le impidió sumarse al plantel campeón del mundo en 1978 pese al pedido personal de Menotti, regresó a Huracán entre 1978 y 1982 y cerró su carrera como jugador en Tampa Bay Rowdies y Junior de Barranquilla. Ya retirado, se dedicó a la dirección técnica en clubes como Platense, Racing, Vélez Sarsfield y River Plate, donde dirigió a un plantel con Enzo Francescoli, Ariel Ortega y Marcelo Gallardo. También ocupó la presidencia de Huracán, una etapa que generó tensiones con hinchas y dirigentes y que él mismo reconoció como una fuente de dolor personal.

Tanto Huracán como la AFA, a través de su presidente Claudio Tapia, expresaron sus condolencias y lo recordaron como un emblema del club y del fútbol argentino. En entrevistas posteriores a su retiro, Babington repasó momentos destacados de su carrera, entre ellos su admiración por René Houseman, a quien llegó a considerar superior a Diego Maradona, y definió su relación con el Globo como un vínculo que “no se va a poder romper nunca”.

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