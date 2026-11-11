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La ácida crítica de un referente de la Fórmula 1 contra Lewis Hamilton en medio de la crisis que atraviesa Ferrari

Ralf Schumacher, hermano del legendario piloto alemán, se pronunció sobre la disputa interna entre el británico y Charles Leclerc

Schumacher habló de la pelea eterna entre Hamilton y Leclerc (Reuters)
Schumacher habló de la pelea eterna entre Hamilton y Leclerc (Reuters)
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El expiloto alemán Ralf Schumacher cuestionó la jerarquía que Lewis Hamilton pretende tener dentro de Ferrari, al considerar que sus resultados frente a Charles Leclerc no respaldan esa posición. El analista de Sky Sport F1 se refirió al tema tras el Gran Premio de Sao Paulo 2026, disputado en Brasil, y puso el foco en la comparación interna entre los dos pilotos.

Creo que Lewis ocupa una posición dentro del equipo que no se merece”, afirmó Schumacher. El hermano de Michael Schumacher sostuvo que Hamilton no dispone de una diferencia suficiente respecto de Leclerc como para reclamar un papel superior dentro de la escudería italiana.

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“El problema es que simplemente no es lo suficientemente rápido en comparación con Charles Leclerc”, señaló. Luego trazó una comparación con la etapa de su hermano en la Fórmula 1: “Si fuera claramente mejor que su compañero de equipo, como ocurría con mi hermano en su época, ni siquiera existiría este debate. Él mismo lo provoca”.

Las palabras del ex piloto se produjeron en un contexto de tensión entre los dos representantes de Ferrari, que compartieron varios episodios de competencia directa durante la temporada. Schumacher planteó que una estructura con dos pilotos capaces de ganar carreras puede complicarse si ninguno establece una ventaja sostenida sobre el otro.

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El expiloto Ralf Schumacher
El expiloto Ralf Schumacher habló de la disputa interna en Ferrari

Los números de la temporada muestran una disputa cerrada entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El monegasco lidera por 11 a 9 en las clasificaciones, mientras que en los grandes premios el registro está igualado 10 a 10. La paridad también se refleja en las sesiones sprint. La clasificación sprint presenta un empate de 3 a 3, mientras que Leclerc superó a Hamilton por 4 a 2 en las carreras cortas de 2026.

Para Schumacher, esa estadística impide que Hamilton pueda instalar una exigencia de liderazgo dentro del equipo. El alemán le planteó al británico una fórmula directa para resolver la discusión: “Estate siempre delante. Sé un segundo o medio segundo más rápido que Charles. Gana todas las carreras o termina por delante de él. Así de simple”.

El comentario remite a una cuestión que suele atravesar a las escuderías con dos pilotos de jerarquía: la definición de prioridades deportivas. Schumacher consideró que Ferrari tendría una situación más sencilla si uno de sus corredores consiguiera imponerse de forma consistente.

“Por supuesto, siempre es más fácil cuando existe una jerarquía dentro del equipo”, expresó. A la vez, reconoció las condiciones de ambos pilotos: “Ahora en Maranello cuentan con dos pilotos fuertes que saben cómo ganar carreras, pero se estorban”.

Leclerc y Hamilton no se sacan demasiada ventaja, según Ralf Schumacher (Reuters)
Leclerc y Hamilton no se sacan demasiada ventaja, según Ralf Schumacher (Reuters)

El análisis de Ralf Schumacher no se limitó al lugar de Hamilton dentro de Ferrari. El ex piloto también puso en discusión el nivel actual del británico, que tiene 41 años, y del propio Leclerc como aspirantes al campeonato mundial.

“A estas alturas, ya no tengo del todo claro quién sigue siendo realmente competitivo y hasta qué punto”, declaró. Schumacher tomó como referencia la comparación entre Hamilton y George Russell en Mercedes, además de la relación actual entre Russell y Kimi Antonelli.

“Si observamos cómo estaba Lewis en comparación con Russell y cómo está ahora Russell respecto a Antonelli, también podemos preguntarnos: ¿hasta qué punto sigue siendo bueno Lewis?”, afirmó. Luego extendió la duda hacia el otro lado del garaje de Ferrari: “Y, a la inversa, ¿qué nivel tiene realmente Leclerc? ¿Siguen siendo ambos pilotos con nivel para ser campeones del mundo?”.

Las declaraciones reavivaron el debate sobre la convivencia deportiva entre Hamilton y Leclerc. La disputa interna tuvo uno de sus últimos capítulos en México, donde un incidente en la salida comprometió las posibilidades de Ferrari. Después de ese episodio, Hamilton manifestó críticas hacia su compañero por una maniobra por la que el monegasco recibió una sanción.

Hamilton cuestionó la forma en que su compañero compite cuando tiene a otro piloto de Ferrari cerca y sostuvo que percibe una conducta distinta respecto de sus duelos con rivales de otras escuderías. “Definitivamente los trata de forma diferente”, afirmó al comparar el vínculo de Leclerc con sus compañeros de equipo actuales y anteriores.

El británico también rechazó la posibilidad de moderar sus declaraciones. “No me van a silenciar. Nunca me han silenciado”, expresó en Interlagos, donde insistió en que no se arrepiente de sus críticas. Hamilton señaló que intenta construir una buena relación con Leclerc, quien lleva ocho años integrado en la estructura de Maranello, aunque admitió que su estilo directo y su presión por introducir cambios pueden generar fricciones internas.

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, convocó a una reunión entre los pilotos para abordar el conflicto, aunque el encuentro no pudo realizarse al inicio del fin de semana en Brasil por la ausencia de Leclerc, quien acababa de ser padre. Hamilton consideró que la conversación no resolverá todos los problemas en una sola instancia, pero la vinculó con la preparación del equipo para la próxima temporada. Pese al malestar, respaldó a Vasseur y afirmó que Ferrari debe competir “con intensidad”, aunque de manera justa y con el objetivo de obtener el máximo rendimiento.

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