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Josep Guardiola es el máximo candidato a dirigir una selección que está a punto de quedarse sin entrenador

Estados Unidos tiene en carpeta al estratega catalán si finalmente Mauricio Pochettino se marcha al Manchester United

Josep Guardiola, candidato a dirigir a la selección de Estados Unidos (Reuters/Carl Recine)
Josep Guardiola, candidato a dirigir a la selección de Estados Unidos (Reuters/Carl Recine)
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La Federación de Fútbol de Estados Unidos considera a Josep Guardiola como uno de sus principales candidatos si finalmente Mauricio Pochettino acepta reemplazar a Michael Carrick en el Manchester United. La alternativa abriría para el técnico español la posibilidad de iniciar un proyecto internacional antes de los próximos compromisos oficiales del equipo, previstos para marzo, según la información del medio norteamericano The Athletic.

La federación dispondría de cuatro meses para definir un reemplazo tras la actual ventana internacional. Estados Unidos tendrá una concentración integrada en su mayoría por futbolistas locales en diciembre, fuera de la fecha FIFA, mientras que sus próximos partidos oficiales llegarán recién en marzo. Hay que recordar que ya habían contactado a Pep y al alemán Jürgen Klopp durante la búsqueda que terminó con la contratación de Pochettino en 2024, tras la salida de Gregg Berhalter.

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Pochettino continuaba al frente de los entrenamientos hasta el miércoles y se espera que dirija los encuentros ante Haití por los cuartos de final de la Liga de Naciones. Manchester United lo tiene como candidato elegido si decide efectuar un cambio en su cuerpo técnico. Guardiola dejó el Manchester City después de una década en Inglaterra y ha sido mencionado internamente en distintas instancias del proceso de selección de la federación. La búsqueda se activaría solo si Pochettino deja su puesto.

El regreso inmediato a los banquillos no aparece como una decisión sencilla. A comienzos de este año, Guardiola rechazó el puesto de seleccionador de Italia y el presidente de la federación italiana, Giovanni Malagò, explicó a La Repubblica: “Pep fue honesto. Se tomó un año sabático, en parte por motivos familiares, pero si hubiera querido hacer algo, lo habría hecho con nosotros”.

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Mauricio Pochettino podría reemplazar a Michael Carrick en el United (Reuters/Blake Dahlin)
Mauricio Pochettino podría reemplazar a Michael Carrick en el United (Reuters/Blake Dahlin)

Los tres perfiles que reunían en 2024 mayor consenso eran Guardiola, Pochettino y Klopp. El interés por el español se remonta a años atrás: el expresidente de la federación, Sunil Gulati, mantiene una buena relación con el entrenador y le sugirió en el pasado que dirigiera algún día al seleccionado nacional. Guardiola ya había dialogado con la organización y conoce el país por una etapa personal anterior. Tras dejar Barcelona en 2012, pasó un año sabático en Nueva York junto a su familia, en un departamento de lujo cerca de Central Park, donde pudo vivir con relativo anonimato.

Hace dos años, después de la designación de Pochettino, el entrenador español expresó su valoración sobre el potencial del fútbol estadounidense: “Estados Unidos es un país fascinante para intentar construir un proyecto a largo plazo y lograr que la selección nacional dé el siguiente paso”. Y añadió: “El potencial en Estados Unidos es enorme, tanto por la cantidad de gente como por la variedad de deportes, etc.”.

El español acumula tres triunfos en la Liga de Campeones, seis títulos de la Premier League, tres campeonatos de La Liga y tres de la Bundesliga. También conquistó tres FA Cup y cinco Copas de la Liga durante su ciclo en Manchester City. Antes de llegar al club inglés, Guardiola dirigió tres temporadas al Bayern Múnich y ganó la liga alemana en cada una de ellas. Su trayectoria como entrenador se consolidó previamente en Barcelona, donde obtuvo tres títulos de liga y dos Ligas de Campeones en cuatro campañas con un plantel liderado por Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta y Sergio Busquets.

El ciclo de Guardiola en Manchester City quedó sometido recientemente a un intenso escrutinio después de que el club fuera declarado culpable de casi todos los cargos que enfrentaba por infracciones al reglamento financiero de la Premier League. Hasta el momento, el estratega catalán de 55 años no tenía pensado volver al ruedo, pero todo podría cambiar de un momento a otro de cara al 2027.

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