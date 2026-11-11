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Inesperado reclamo de un ex entrenador de Boca Juniors: “Lo tendrían que haber descalificado de la Copa Argentina”

Carlos Ischia, confeso hincha de Vélez, opinó que el Xeneize no debería estar en competencia

Carlos Ischia declaró que a Boca lo tendrían que haber descalificado de la Copa Argentina
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Además de ser ayudante de campo de Carlos Bianchi en la época gloriosa de Boca Juniors a fines de los 90 y principios de los 2000, Carlos Ischia también dirigió dos años al equipo, ganó el Apertura 2008 y también el último título internacional del club (Recopa Sudamericana 2008). A pesar de reconocer el logro del Vasco Arruabarrena en la Tabla Anual, el Pelado cuestionó la participación del elenco de la Ribera en la Copa Argentina tras la polémica que se generó en la serie de octavos de final contra Vélez en la que incluyó un extranjero de más en la nómina.

“¿Si Boca es un justo campeón? Boca tiene muy buenos jugadores y plantel, lógicamente que al Vasco lo conozco muy bien y se merece lo que está ganando. Sí me molestó que no lo descalificaran cuando se equivocaron con los extranjeros en la Copa Argentina. Y después también tuvo otra situación contra Racing en el segundo gol que hace Enner Valencia, porque en la jugada anterior le cometen falta a un jugador de Racing dentro del área y no lo cobraron. Son situaciones que a veces se ven y otras no. A mí me molestó la de Vélez porque soy de Vélez, es algo lógico", exclamó Ischia en diálogo con La Oral Deportiva de Radio Rivadavia.

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Respecto a las supuestas ayudas arbitrales para Boca en la actualidad y a nivel histórico, comentó: “Todos dicen que lo ayudan, que no le cobran cosas que sí a otros equipos. Con River, Racing e Independiente pasa lo mismo. Antes no existía el VAR y yo perdí una semifinal de Libertadores por eso. No vieron una falta previa a un tiro libre cuando ganábamos 1-0 y de ahí vino el gol. Andá a llorar a otro lado. No es lo mismo decir ‘a estos los ayudan’. En determinadas cosas sí. Lo de los extranjeros es un error que comete el entrenador, los dirigentes o quien sea y no podés dejarlo pasar. No estaba aclarada de antemano la situación. En el campeonato lo ponés en el banco y, aunque no juegue, también te tienen que suspender. Como cuando expulsan a un jugador... una, dos o tres fechas y no hay vuelta atrás”.

Carlos Ischia Boca Juniors
Ischia ganó dos títulos (Apertura y Recopa Sudamericana 2008) como entrenador principal de Boca

Por otra parte, el ex futbolista de Chacarita y Vélez también contó su experiencia como entrenador boquense: “No tiene dificultades, es la posibilidad de estar en uno de los mejores equipos a nivel nacional y mundial, siempre con grandes jugadores y un buen trabajo de infantiles e inferiores. Yo hice debutar un montón de chicos, pero no era un elogio para mí, todo lo contrario. Los que merecían el elogio eran los que trabajaban en el club, los técnicos de inferiores e infantiles que descubren a esos chicos. Nosotros vamos, los vemos y trabajamos. Vas eligiendo. Pero para el entrenador de la Primera y más en un club como Boca o Vélez, es más fácil”.

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En vísperas de los playoffs, con un Boca que se la jugará ante Independiente Rivadavia en la Bombonera y un Vélez que irá contra Belgrano en Liniers, Ischia no se animó a dar pronósticos: “Hoy hablar de candidatos es complicado y difícil. Por las razones del VAR, los los goles que podés hacer o no, los que perdés o no. No es fácil decir ‘este es candidato’. Quién podía creer que Independiente Rivadavia iba a tener un rendimiento tan importante en Primera. Son sorpresas, puede haber sorpresas de todo tipo”.

Un Ischia que aseguró tener su platea paga como socio de Vélez y que opinó que el club “está muy bien” como institución, le deseó lo mejor a Guillermo Barros Schelotto si sigue como entrenador del Fortín y cerró con una mirada de los ex jugadores devenidos en dirigentes: “Seguramente están capacitados, tienen esas ganas e intención. Lo veo bien. Riquelme viene hace varios años en Boca y le va muy bien. Verón lo mismo. El que está en Central, Gonzalo Belloso, está en esa situación. Milito, Artime, que es un fenómeno de tipo… Son gente que conoce el tema futbolístico dentro de una institución y cómo debe manejarse. Tiene un conocimiento superior a la de la gente que no jugó al fútbol”.

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