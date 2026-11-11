“Huracán y yo somos algo que no se va a poder romper nunca”: el recorrido de Carlos Babington en el “Globo” y su historia con la Selección

Carlos Babington con los colores de Huracán. Toda su vida estuvo ligada al conjunto de Parque Patricios

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Parque Patricios se permite una lágrima. Se fue uno de sus hijos más destacados. De esos hombres que supo sintonizar como pocos la manera de sentir el fútbol como le gusta el hincha de Huracán. Ese refinamiento, pureza y pulcritud para que cada pelota que pasara por sus pies, tuviera el mejor destino. Siempre al pie de un compañero o al fondo de la red. Luego fue entrenador y más tarde presidente del club, que lo llevó a atravesar dolorosos momentos, que lo alejaron de Alcorta y Luna, pero su corazón quemero seguía latiendo como el primer día.

Falleció Carlos Babington. Emblema de aquel legendario Huracán del ‘73, un equipo que quedó en el recuerdo, incluso de aquellos que no lo vieron, porque la onda expansiva de su juego delicado y vistoso, superó todas las barreras. Usaba la camiseta número 10, que le calzaba a la perfección, lo mismo que el seudónimo Inglés, que se ajustaba muy bien a esos rasgos que traía de sus antepasados, con la melena rubia y los ojos claros. Formó una inolvidable dupla con Miguel Ángel Brindisi, quienes fueron la usina creativa de aquel cuadro que deleitó a todos. La quema los había diplomado en el amor irrenunciable por la pelota.

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Debutó en primera el 9 de marzo de 1969, con 19 años, en la derrota ante Deportivo Morón por 3-2, cuando ingresó en el entretiempo por Alberto Dopacio. Fue alternando durante varios meses entre la titularidad y el banco, hasta que, en la segunda parte del año, con la disputa del Nacional, quedó firme entre los once. En ese certamen, el 5 de octubre, convirtió su primer gol oficial, en el triunfo por 5-0 ante San Lorenzo de Mar del Plata como local.

Babington en la tapa de El Gráfico

Eran tiempos tormentosos en Parque Patricios. Con cambios permanentes de técnicos y la irregularidad como denominador común, mirando casi siempre la tabla de abajo, en la lucha por no descender, sin poder soñar con la quimera del título. En ese cielo nublado, brillaba el talento de Babington, que empezaba a destacarse con la perfección de los tiros libres, una de sus grandes virtudes.

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La historia de Huracán comienza a cambiar en mayo de 1971 cuando Osvaldo Zubeldía dejó la dirección técnica y en su lugar asumió un joven que iniciaba su camino en la dirección técnica: César Luis Menotti. Enseguida, el plantel se identificó con su manera de vivir el juego. Sentían que ese podía ser el camino para estar en los primeros puestos.

La famosa delantera de Huracán 1973

Ese fue un año de transición. El siguiente no arrancó de la mejor manera y se produjo un hecho, con Babington de protagonista, que pudo modificar el destino, como nos lo contó Miguel Brindisi: “Estábamos concentrados porque a la noche teníamos que jugar contra Gimnasia en La Plata, donde Huracán llevaba más de 30 años sin poder ganar. Eran los tiempos del auge del Prode y las agencias cerraban las apuestas a las 12 del mediodía. Nos subimos al Torino de Fatiga Russo y salimos rápido desde el estadio porque se nos hacía la hora, junto al Inglés Babington y Pancho Lavoratto. El resto del plantel nos habían dicho que los dobles y los triples lo decidiéramos nosotros. Estacionamos en la puerta de la agencia y empezó la discusión sobre este tema, sin ponernos de acuerdo. De pronto, la policía rodeó el auto, porque no nos dimos cuenta que estábamos enfrente de la sucursal Parque Patricios del Banco Nación y era una época brava, con la escalada de la guerrilla. Se armó un lío tremendo y se los llevaron detenidos a Babington y Lavoratto. El hecho no tardó en llegar a los oídos de Luis Seijo, el presidente del club, que tenía su negocio cerca de esa zona. Se apersonó en la concentración con la idea de echarlo a Menotti, porque se le habían ido unos jugadores y ahora estaban demorados (risas). Con otros muchachos fuimos a hablar con el presidente, que estaba muy enojado y no entendía razones. Llegamos a decirle: ‘Bueno, Don Luis, de última lo echa el lunes’ (risas). No tomó ninguna decisión. Con los muchachos liberados, fuimos a La Plata y a los 2 minutos ya perdíamos 1-0, repitiéndose la historia de siempre. Pero la cosa fue distinta: terminamos ganando 3-1, el Flaco se quedó y empezó a armarse el gran equipo que sería campeón un año más tarde”.

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A comienzos del ‘73, se sumó la pieza que sería clave, el distinto, el diferente, la cuota de magia e improvisación tan necesaria: René Houseman. Uno tuvo la posibilidad de entrevistar a Babington hace un lustro. En aquella charla, dejó su recuerdo de ese fenómeno: “Con el Loco se dio una conjunción natural desde el primer momento. Yo bajaba la cabeza y él estaba exactamente en el lugar donde iba la pelota. Son esas afinidades que se producen en el fútbol de forma natural, lo mismo que con Brindisi. Houseman era un intuitivo increíble y una de las muestras de cómo nos entendíamos fue el gol que le hizo a Italia en el Mundial ’74 tras una habilitación que le di. En mi opinión fue mejor que Maradona, pero siempre esto es polémico, porque es casi imposible comparar a un tipo que jugó dos años en forma excelente contra otro que lo hizo dieciséis. Era un futbolista sin defectos, pero éstos estaban afuera de la cancha y eran muy grandes. Te podía aparecer por izquierda, por derecha, cabeceaba, hacía goles y era tremendamente guapo. Incluso tenía la sagacidad de hacerse los penales él mismo, enganchándose una pierna con la otra”.

Carlos Babington con la camiseta de la Selección en el Mundial 74

Roganti; Chabay, Buglione, Basile, Carrascosa; Brindisi, Russo, Babington; Houseman, Avallay y Larrosa. Once apellidos. Irrepetibles en la leyenda de la quema. El equipo base que ganó el título con una primera rueda demoledora, que los hacía retirarse ovacionados hasta por las hinchadas contrarias. El fana del Globo que ya tiene canas y mucho fútbol en sus ojos, o el más pibe que recién empieza su aventura, recitan esa formación como un rezo laico, que se impregnó para siempre en las paredes del barrio.

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Carlos Babington fue el número 10 en las eliminatorias para Alemania ‘74, donde la Selección logró volver a los Mundiales luego de la ausencia en México ‘70. Hubo cambio de técnico (Cap por Sívori) y el nuevo entrenador no lo tenía en cuenta. Allí se vivió una situación increíble como nos la relató: “Lo del Mundial ’74 fue una desprolijidad absoluta. Yo había disputado las eliminatorias del ’73 con Sívori como entrenador, pero él se fue al lograr la clasificación y cuando asumió el Polaco Cap, que nunca me convocó, en algo que me llamó la atención porque estaba en el mejor momento de mi carrera. Llegué a último momento a Alemania por la lesión de Roque Avallay. Arribé un viernes, cuando faltaban ocho días para el debut contra Polonia y ese mismo día me confirmaron que iba a ser titular. Eso marcó el desastre que se vivió ahí. No se pueden cometer tantos errores juntos en un solo torneo y más si se trata de un Mundial. Y así nos fue, pese a que teníamos grandes futbolistas, al punto que el Flaco Menotti siempre me dijo que en el ’74 había mejores jugadores que en el ’78, pero ahí hubo un equipo de verdad. Con lo de la Copa del Mundo de Alemania puedo hacer un libro con las desprolijidades que se hicieron (risas). Eran tres técnicos y cada uno te decía una cosa distinta, según su gusto. Una locura. En lo personal tuve una buena actuación, dentro de un equipo que no rindió. Arrancamos con el pie izquierdo, porque subestimamos a los polacos, quienes nos ganaron y a los que se los incentivó, poniendo 1.000 dólares por cabeza para que le ganaran en la fecha final del grupo a Italia, al tiempo que nosotros goleamos a Haití 4-1. Pasamos a la segunda rueda, pero no sirvió de nada”.

Menotti tuvo la intención de sumar a Babington al plantel del Mundial 78 (Fotobaires)

Terminado el Mundial, el Inglés llevó su juego al fútbol alemán, algo de lo que siempre se arrepintió: “Haber ido a jugar a Alemania fue un error imperdonable. El hecho de no tener representante me hizo tomar esa decisión sin saber que iba a un club que estaba en la segunda división. Me había quedado con ganas de jugar en Europa, cuando viajé en 1972 a Inglaterra, pero no encontré los papeles de mis antepasados en el Foreing Office y debí regresar. Estaba en el Stoke City y me quedó la satisfacción de poder patearle a una leyenda como Gordon Banks, el histórico arquero de la selección. Siempre el sueño es ir a Europa, quizás me tentó el dinero, pero debo reconocer que me equivoqué. El presidente se portó mal conmigo y me impidió jugar el Mundial ’78. En Mayo del ’77 vino el Flaco Menotti, se hospedó en mi casa durante una semana y me dejó en claro el panorama: ‘Para la Copa del Mundo voy a armar el equipo con los que juegan en el país y el único de afuera va a ser Kempes. Convencé al presidente que te deje ir a préstamo a Huracán, yo arreglo con los dirigentes del Globo y te meto entre los 22′. El presidente se negó y me frustró la posibilidad de ser campeón del mundo…”

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A mediados del ‘78 regresó al barrio y Huracán lo recibió con los brazos abiertos. Fueron cuatro años más de romance, siendo la manija del equipo, aunque casi nada quedaba ya de la leyenda del ‘73. El último partido fue el 30 de diciembre de 1982, en una derrota ante Vélez por 2-0 en Liniers. Atrás quedaban nada menos que 126 goles en 305 encuentros oficiales. Y la marca imbatida de haber ejecutado más penales que nadie en primera división: 66 remates de los cuales 57 terminaron en gol.

En su rol de entrenador, dirigiendo una práctica de Huracán (Fotobaires)

Había llegado el tiempo de la dirección técnica. Primero como ayudante de Basile (fue parte del cuerpo técnico que ascendió a Racing), y luego el derrotero propio, iniciado en Platense, para recalar, en 1989, en un Huracán que ya llevaba tres años en el Nacional B. Babington le dio su sello y en mayo de 1990 logró el ansiado regreso a primera división, hecho que repetiría con un recordado equipo de Banfield a mediados de 1993. Esa buena campaña lo llevó a Racing, donde estuvo muy cerca de ser campeón en el Apertura 1993. En enero del ‘95 apareció la gran chance de River… “Lo considero como un paso en falso. Soy una persona muy temperamental que a veces no medita las cosas, pero siempre digo lo mismo: no me arrepiento, me equivoco. Asumí tras el gran ciclo de Passarella, que se había ido en agosto del ’94 a la Selección, quedando Gallego en su lugar, que salió campeón invicto y en diciembre de ese año, se fue también para ser su ayudante. Teníamos por delante torneo local y Copa Libertadores, pero Daniel se llevaba siete jugadores para amistosos y Juegos Panamericanos, por lo que el trabajo se hacía complicado, ya que además Uruguay convocaba a Francescoli y Cedrés. Lo hablé con Passarella, con quien siempre tuve buena relación, pero me dejó en claro que la Selección era prioridad. En la Libertadores ganamos el grupo con varios puntos de ventaja e invictos y pasamos a cuartos de final eliminando a Universidad Católica. El problema fue que, como consecuencia, empezamos a flaquear en el torneo Clausura, con el agregado que yo no soy de la entraña de River y que en la anteúltima fecha perdimos de local con Boca 4-2 en el Monumental. Con algo que hasta el día de hoy no puedo creer: Tchami, el camerunés que no le hacía goles a nadie, me metió dos (risas)”.

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En julio de 2006 fue electo presidente de Huracán. Un año más tarde logró el ascenso a primera, donde estuvo muy cerca de dar la vuelta olímpica en el famoso partido ante Vélez, con la dirección técnica de Ángel Cappa. Allí se le escapó una chance única al Globo y comenzaron los problemas para Babington: “Yo definiría a mi presidencia como buena por todo lo que hicimos en distintos niveles. Agarramos con el equipo en la B y la sede que se caía a pedazos. Todo eso no vale nada si no se te dan los resultados deportivos. Nunca fui político, pero me metí convencido que lo podía arreglar y no se dio. Cuando me cruzo con la gente del fútbol, siento un reconocimiento, pero me molesta que quizás pase por Parque Patricios y alguno me grita ladrón. La impotencia es por la injusticia de algo que está distorsionado”.

Con Ángel Cappa como técnico y Babington como presidente, Huracán estuvo a un paso de consagrarse campeón (Foto Baires)

Aquella mesa de un bar del barrio de Caballito que nos juntó en el otoño de 2021 se había llenado de fútbol y recuerdos. Cuando nos estábamos despidiendo, me dijo una frase cargada de nostalgia: “Sin soberbia pienso que en la historia de Huracán no hay nadie con mi trayectoria y no puedo ir a la cancha. Pero lo que nadie va a cambiar es que Huracán y yo somos algo que no se va a poder romper nunca y eso me lo llevo a la tumba, porque antes que nada fui hincha. Creo que merezco otro reconocimiento, pero las cosas se dieron así”.

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