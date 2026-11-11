El relator señalado tras el festejo fallido de Rosario Central difundió “el audio de la verdad” y habló sobre la confusión que se generó

"El audio de la verdad" sobre lo que pasó en cancha de Rosario Central

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El relator Jesús Emiliano aclaró que un audio editado difundido en redes sociales distorsionó lo ocurrido el sábado pasado en el Gigante de Arroyito durante la definición de la Tabla Anual de la Liga Profesional. En una grabación difundida por el medio donde trabaja (Radio 2 de Rosario), el periodista aclaró que no fue la transmisión propia la que incitó los festejos equivocados y que el error se corrigió en apenas tres segundos.

“Si te interesa la verdad, quiero que escuches la secuencia real de lo que sucedió en la cancha de Central y la cancha de Boca”, fue el preámbulo del relator antes de reproducir el audio completo de la secuencia que titularon en el medio como “El audio de la verdad”. Los simpatizantes ya habían saltado al terreno cuando Ezequiel Casse, periodista que cubría Boca-Defensa, dijo “lo anuló, lo anuló” mientras el árbitro esperaba la confirmación del VAR. Según el audio original, la invasión se produjo antes de esa intervención y en medio de la incertidumbre por el resultado del partido disputado en la Bombonera.

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Central había vencido 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y sus hinchas comenzaron a festejar el título tras el pitazo final en Rosario. Enner Valencia marcó después para Boca en el último instante del encuentro ante Defensa y Justicia, y el árbitro confirmó el tanto tras la revisión, con lo que el equipo de Buenos Aires se quedó con la Copa. Tres segundos después de la frase de Casse, el periodista corrigió la información y anunció que el gol había sido validado. Emiliano explicó en un video que recibió acusaciones y amenazas a partir de la versión manipulada del audio.

En medio del fervor del público por la victoria contra Estudiantes de Río Cuarto que ponía al Canalla de Jorge Almirón a un paso de consagrarse, se oyó desde las voces de los comentaristas en la transmisión de Radio 2: “Acá están gritando. Acaba de anular... acá hay un estallido impresionante. ¡Lo anuló, lo anuló! Grito tremendo tiene Arroyito, es un cuento del Negro Fontanarrosa. ¡No, no, no, lo confirma, lo confirma, lo confirma! Una locura. Boca va a ser campeón si no pasa nada. Ahora hay un lío bárbaro. Avísenle a la muchachada acá“.

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En su explicación posterior, Jesús Emiliano aclaró: “Después del estallido de Arroyito aparece el ‘lo anuló, lo anuló’, que es un error garrafal nuestro, pero no provocó el ingreso de la gente. Nadie ingresó por eso. La gente estaba adentro y el error fue enmendado tres segundos más tarde. Está el enojo, el reclamo, pero a mí me interesa la verdad. Tomaron un audio cortado donde omiten lo más importante. El estadio primero estalló y luego desde la cancha de Boca decimos lo que decimos, que fue un error”.

El relator se mostró dolido por la situación: “Me provoca una total angustia. Con mucha audiencia, no hubo reclamo, fue un instante de lo sucedido y pasó. La gente ya estaba adentro y fue una rectificación al instante. Esto nos provoca mucho dolor, tristeza y angustia. Hubo muchísimos reclamos que pasaron a un lugar que no corresponde, de la descalificación y amenazas, parte de este mundo de redes en el que vivimos”.

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Y cerró: “Lo que sucedió fue producto de una fake que nos pone a nosotros como culpables de algo que no sucedió así. A todo aquel que está triste, le pido mil disculpas. Pero la verdad está dicha y es lo único que me interesa. La gente ya estaba adentro festejando un campeonato que no se dio, que es parte del folclore, no me parece ni grave ni terrible. Con mucho dolor, respeto y empatía quiero saludar a todos y pedirle disculpas a quien se sintió ofendido”.