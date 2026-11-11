Deportes

El relator señalado tras el festejo fallido de Rosario Central difundió “el audio de la verdad” y habló sobre la confusión que se generó

El periodista Jesús Emiliano se expresó a través del medio Radio 2 y publicó la narración completa tras viralizarse una versión fake: “Tomaron un audio cortado donde omiten lo más importante”

"El audio de la verdad" sobre lo que pasó en cancha de Rosario Central
Guardar

El relator Jesús Emiliano aclaró que un audio editado difundido en redes sociales distorsionó lo ocurrido el sábado pasado en el Gigante de Arroyito durante la definición de la Tabla Anual de la Liga Profesional. En una grabación difundida por el medio donde trabaja (Radio 2 de Rosario), el periodista aclaró que no fue la transmisión propia la que incitó los festejos equivocados y que el error se corrigió en apenas tres segundos.

“Si te interesa la verdad, quiero que escuches la secuencia real de lo que sucedió en la cancha de Central y la cancha de Boca”, fue el preámbulo del relator antes de reproducir el audio completo de la secuencia que titularon en el medio como “El audio de la verdad”. Los simpatizantes ya habían saltado al terreno cuando Ezequiel Casse, periodista que cubría Boca-Defensa, dijo “lo anuló, lo anuló” mientras el árbitro esperaba la confirmación del VAR. Según el audio original, la invasión se produjo antes de esa intervención y en medio de la incertidumbre por el resultado del partido disputado en la Bombonera.

PUBLICIDAD

Central había vencido 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y sus hinchas comenzaron a festejar el título tras el pitazo final en Rosario. Enner Valencia marcó después para Boca en el último instante del encuentro ante Defensa y Justicia, y el árbitro confirmó el tanto tras la revisión, con lo que el equipo de Buenos Aires se quedó con la Copa. Tres segundos después de la frase de Casse, el periodista corrigió la información y anunció que el gol había sido validado. Emiliano explicó en un video que recibió acusaciones y amenazas a partir de la versión manipulada del audio.

En medio del fervor del público por la victoria contra Estudiantes de Río Cuarto que ponía al Canalla de Jorge Almirón a un paso de consagrarse, se oyó desde las voces de los comentaristas en la transmisión de Radio 2: “Acá están gritando. Acaba de anular... acá hay un estallido impresionante. ¡Lo anuló, lo anuló! Grito tremendo tiene Arroyito, es un cuento del Negro Fontanarrosa. ¡No, no, no, lo confirma, lo confirma, lo confirma! Una locura. Boca va a ser campeón si no pasa nada. Ahora hay un lío bárbaro. Avísenle a la muchachada acá“.

PUBLICIDAD

En su explicación posterior, Jesús Emiliano aclaró: “Después del estallido de Arroyito aparece el ‘lo anuló, lo anuló’, que es un error garrafal nuestro, pero no provocó el ingreso de la gente. Nadie ingresó por eso. La gente estaba adentro y el error fue enmendado tres segundos más tarde. Está el enojo, el reclamo, pero a mí me interesa la verdad. Tomaron un audio cortado donde omiten lo más importante. El estadio primero estalló y luego desde la cancha de Boca decimos lo que decimos, que fue un error”.

El relator se mostró dolido por la situación: “Me provoca una total angustia. Con mucha audiencia, no hubo reclamo, fue un instante de lo sucedido y pasó. La gente ya estaba adentro y fue una rectificación al instante. Esto nos provoca mucho dolor, tristeza y angustia. Hubo muchísimos reclamos que pasaron a un lugar que no corresponde, de la descalificación y amenazas, parte de este mundo de redes en el que vivimos”.

Y cerró: “Lo que sucedió fue producto de una fake que nos pone a nosotros como culpables de algo que no sucedió así. A todo aquel que está triste, le pido mil disculpas. Pero la verdad está dicha y es lo único que me interesa. La gente ya estaba adentro festejando un campeonato que no se dio, que es parte del folclore, no me parece ni grave ni terrible. Con mucho dolor, respeto y empatía quiero saludar a todos y pedirle disculpas a quien se sintió ofendido”.

Temas Relacionados

Rosario CentralLiga ProfesionalBoca JuniorsRadio 2 RosarioJesús Emiliano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La maniobra de Franco Colapinto bajo la lluvia de la que habla todo el mundo en la Fórmula 1: “Tiene un talento increíble”

La Máxima elogió la gran acción del argentino contra su compañero de equipo en el desenlace del Gran Premio de Brasil

La maniobra de Franco Colapinto bajo la lluvia de la que habla todo el mundo en la Fórmula 1: “Tiene un talento increíble”

El nuevo deporte que eligió practicar Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal

El astro luso aprovechó el parate por la doble fecha FIFA para alejarse del fútbol y disfrutar con amigos

El nuevo deporte que eligió practicar Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal

Murió Carlos Babington, emblema de Huracán y símbolo del fútbol argentino

El ex jugador tenía 77 años. Integró el equipo campeón del Metropolitano de 1973, disputó el Mundial de Alemania 1974 y también fue entrenador y presidente del Globo

Murió Carlos Babington, emblema de Huracán y símbolo del fútbol argentino

Inesperado reclamo de un ex entrenador de Boca Juniors: “Lo tendrían que haber descalificado de la Copa Argentina”

Carlos Ischia, confeso hincha de Vélez, opinó que el Xeneize no debería estar en competencia

Inesperado reclamo de un ex entrenador de Boca Juniors: “Lo tendrían que haber descalificado de la Copa Argentina”

Preocupación por el violento golpe que sufrió un jugador de la NHL y abrió un debate en el hockey sobre hielo: “No se encontraba bien”

Nick Cousins, de Ottawa Senators tuvo que abandonar el partido después de recibir un brutal impacto de Jakob Chychrun, del Washington Capitals

Preocupación por el violento golpe que sufrió un jugador de la NHL y abrió un debate en el hockey sobre hielo: “No se encontraba bien”

MALDITOS NERDS

Square Enix confirma que ‘Dragon Quest RPG’ llegará a iOS y Android en 2027

Square Enix confirma que ‘Dragon Quest RPG’ llegará a iOS y Android en 2027

Tripwire Interactive mantiene el desarrollo de ‘Maneater 2′ pese a una nueva ronda de despidos

‘Ocarina of Time’ logra un 9,6 de usuarios y hace historia en Metacritic

James Gunn se retira como encargado del universo DC

Red Hook Studios anuncia The Butcher’s Asylum, el nuevo DLC de Darkest Dungeon II

ENTRETENIMIENTO

"No sean misóginos": Florence Pugh fija sus condiciones para trabajar en Hollywood

"No sean misóginos": Florence Pugh fija sus condiciones para trabajar en Hollywood

Latin Grammy 2026: horarios, canales y plataformas para ver la ceremonia en vivo

De París a Grecia: 'Emily en París' publica el primer tráiler de su temporada final

El artista latino que se suma al cartel de Coachella 2027

Latin Grammy 2026: todos los nominados y las estrellas que subirán al escenario en Las Vegas

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador emitió 14,471 resoluciones de residencia y 488 trámites de ciudadanía entre junio de 2025 y mayo de 2026

El Salvador emitió 14,471 resoluciones de residencia y 488 trámites de ciudadanía entre junio de 2025 y mayo de 2026

"Nunca gané mucho dinero, así que todo pago es bienvenido", dice M. John Harrison, ganador del Booker Prize

Honduras proyecta capacitar a 60 mil docentes en inteligencia artificial mediante alianza con Google

El Salvador prevé la llegada de más de 220 mil personas a sus centros recreativos durante las fiestas de fin de año

Honduras: empresarios exigen inversión en infraestructura durante discusión del Presupuesto 2027