El plan especial que diseñó Ponzio de cara al decisivo duelo que afrontará River Plate ante Lanús por el Torneo Clausura

Leonardo Ponzio diagramó una preparación especial para enfrentar a Lanús (@RiverPlate)

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River Plate utilizará el parate por la fecha FIFA para ajustar su preparación antes de los octavos de final del Torneo Clausura. El cuerpo técnico que encabeza Leonardo Ponzio diagramó una concentración de 48 horas en el hotel Hilton de Pilar, con entrenamientos en doble turno, la recuperación de futbolistas con molestias físicas y un amistoso a puertas cerradas ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El partido ante Lanús, que se disputará en el Monumental, todavía no tiene programación oficial. River pretende que el cruce se juegue el viernes 20 de noviembre, aunque la alternativa que toma fuerza es el domingo 22, a las 19.30. Para el Millonario, el encuentro tendrá un peso especial. El equipo afrontará el inicio de la fase eliminatoria con el objetivo de avanzar en el Clausura, la vía que le queda para buscar la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Después de los entrenamientos del lunes y martes en River Camp, el plantel se trasladó este miércoles a Pilar y permanecerá allí hasta el jueves por la noche.

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La planificación incluye dos turnos de trabajo por día. El primero está previsto para las 10 de la mañana y el segundo, para las 17. El objetivo será elevar la exigencia física de los jugadores antes de que el grupo retome la semana próxima las tareas más específicas para el partido ante Lanús. La mini pretemporada de River en Pilar durará dos días y tendrá cuatro entrenamientos, en una búsqueda por aprovechar el período sin competencia oficial. El plantel tendrá una rutina distinta a la habitual, con convivencia fuera del predio de Ezeiza y mayor carga de trabajo en una instancia previa a los playoffs.

Ponzio conoce el hotel de Pilar por su etapa como futbolista, ya que el plantel también utilizó ese lugar durante el primer ciclo de Marcelo Gallardo. Ahora, el entrenador pretende que la concentración ayude a ordenar la preparación de un equipo que llegará al cruce ante el Granate después de varios días sin partidos oficiales. La estadía en el Hilton apunta a reforzar el aspecto físico y a generar una dinámica de trabajo intensiva. Tras esa concentración, el foco se trasladará otra vez a River Camp, donde el cuerpo técnico ajustará los aspectos futbolísticos de cara a los octavos de final.

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River Plate afrontaría un amistoso ante Gimnasia (@RiverPlate)

River completará la semana con un amistoso ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental. El encuentro se jugará el sábado a puertas cerradas y tendrá como finalidad darles minutos a los futbolistas durante el receso por las convocatorias internacionales. El amistoso ante el Lobo será la única prueba futbolística formal antes del duelo con Lanús. La idea es que el plantel no pierda ritmo de juego durante una pausa que se extenderá más de lo habitual entre el cierre de la etapa regular y el comienzo de los cruces eliminatorios.

El partido también podría permitirle a Ponzio evaluar el estado de los jugadores que arrastran molestias y observar alternativas en sectores donde River tuvo bajas en las últimas semanas. El mediocampo aparece como una de las zonas bajo mayor atención, a partir de las situaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno.

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Vera transita la etapa final de recuperación de un desgarro en el isquiotibial derecho que sufrió el 18 de octubre, durante la visita a Belgrano en Córdoba. El volante llevaba más de 20 días de rehabilitación y el cuerpo técnico espera que pueda recibir el alta médica en los próximos días. Antes de aquella lesión, Vera había tenido una presencia constante en el ciclo de Ponzio. Vale recordar que el volante arribó a préstamo hasta fin de año y River posee una opción de compra de USD 4,5 millones. Su rendimiento en el tramo final de la temporada podría incidir en la evaluación que realizará la dirigencia sobre su continuidad.

La otra incógnita es Aníbal Moreno. El mediocampista había regresado ante Belgrano después de superar una discopatía lumbar, pero volvió a sentir molestias en el partido siguiente contra Racing. Los estudios descartaron una lesión en el gemelo y determinaron que el problema estaba vinculado con una recaída en la zona lumbar.

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Por otra parte, Ponzio no contará con Gonzalo Montiel, Santiago Beltrán ni Thiago Almada durante la concentración. Los tres fueron convocados por Lionel Scaloni para los partidos de la Selección Argentina ante Uruguay y Costa Rica.

River pidió, en cambio, que Tobías Andrada, Lautaro Pereyra y Santiago Espíndola no se sumaran a los entrenamientos de la Selección Argentina Sub 20. Los tres juveniles permanecerán bajo las órdenes del cuerpo técnico de Ponzio y formarán parte de la preparación en Pilar. También viajarán otros juveniles, entre ellos Benjamín Rodríguez, Felipe Esquivel y Valentín Lucero. La presencia de esos futbolistas le permitirá al entrenador completar los trabajos mientras varios integrantes del plantel se encuentran afectados a compromisos internacionales.

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Con la concentración, el amistoso y la expectativa por las recuperaciones de Vera y Moreno, River ingresará en la semana previa a los octavos con una planificación concentrada en dos objetivos: llegar con mayor ritmo al cruce ante Lanús y recuperar piezas para un partido que definirá su continuidad en el Torneo Clausura.