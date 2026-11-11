El nuevo deporte que eligió practicar Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal

El posteo de Ronaldo en sus redes sociales

Guardar

Cristiano Ronaldo eligió el golf para transitar su primera ausencia de Portugal durante una doble fecha FIFA desde que anunció su retiro de la selección. El delantero de Al-Nassr aprovechó la pausa de los torneos de clubes para permanecer en Lisboa, reunirse con amigos y probar una actividad que empezó a ganar lugar en sus períodos de descanso.

El futbolista de 41 años compartió una imagen desde un campo de golf de la capital portuguesa. “Buenos momentos con amigos”, escribió en una historia publicada en sus redes sociales. La escena incluyó a Edu Aguirre, periodista español y uno de sus amigos cercanos.

PUBLICIDAD

La aparición ocurrió pocos días después de que Ronaldo comunicara el cierre de su ciclo con la selección portuguesa. El anuncio se produjo el jueves 5 de noviembre de 2026, antes de que el entrenador Jorge Jesus presentara la lista para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA ante Dinamarca y Gales.

La actividad en el campo de golf mostró una faceta distinta del delantero, quien permanece activo en el fútbol de Arabia Saudita. Según la información difundida sobre su estadía en Portugal por el periódico luso A Bola, el golf pasó a ser uno de sus pasatiempos durante los descansos en su país, después de la decisión de dejar la actividad internacional.

PUBLICIDAD

Ronaldo se retiró de la selección lusa a principios de noviembre (Reuters)

El parate por los compromisos de selecciones le ofreció una circunstancia nueva. Durante más de dos décadas, las ventanas FIFA formaron parte de su calendario deportivo y lo tuvieron como una de las referencias de Portugal. Esta vez, Ronaldo quedó fuera de la convocatoria por una decisión propia y utilizó los días libres para alejarse de la rutina competitiva.

La publicación desde Lisboa llegó mientras la selección portuguesa prepara sus encuentros de la Liga de Naciones. Portugal enfrentará a Dinamarca el sábado 14 de noviembre, dentro de una doble fecha que también contempla el cruce con Gales.

El atacante dejó el seleccionado tras 234 partidos y 146 goles, cifras que lo ubicaron como el jugador con más presencias y tantos en la historia del equipo nacional. Su recorrido incluyó tres títulos: la Eurocopa de 2016 y dos ediciones de la Liga de Naciones.

PUBLICIDAD

Jorge Jesus se refirió a la salida de Ronaldo después de anunciar la convocatoria. El entrenador señaló que el tema había sido conversado entre ambos y rechazó tener responsabilidad en la decisión del ex capitán. “No, tal vez me precipité, pero no por mi culpa. Era algo que él tenía en mente, más convocatorias, menos convocatorias. También hablamos de ello varias veces. Y si iba a suceder...”, declaró el técnico en conferencia de prensa.

Jesus sostuvo que no sentía culpa por el final de la etapa de Ronaldo en Portugal. “Pero no, no me siento culpable por nada de su marcha. Respeto su decisión”, afirmó. El seleccionador también destacó el peso de la trayectoria del delantero con el combinado luso y mencionó el vínculo que construyeron durante el tiempo que compartieron en el equipo. “Y, como tal, su trayectoria no puede ignorarse. Siempre será un símbolo, y he forjado una gran amistad con él durante este año y medio”, expresó.

PUBLICIDAD

Luego, el entrenador insistió en que la decisión respondió a una elección deportiva del jugador. “En el plano deportivo, tomó otra decisión y, como ya he dicho, la respeto enormemente”, completó.

El futbolista decidió ponerle punto final a su carrera en el equipo nacional luego de 23 años

La ausencia del delantero en la convocatoria abrió una nueva etapa para el seleccionado portugués. El mediocampista Bernardo Silva asumió la capitanía, mientras que Rafael Leao llevó la camiseta número 7 en las últimas citaciones.

Jorge Jesus explicó el 6 de noviembre que la cinta de capitán no depende de una decisión individual, sino de la cantidad de partidos internacionales disputados. Con 115 encuentros con Portugal, Bernardo Silva encabeza la lista de futbolistas con mayor experiencia dentro de la nómina actual, seguido por futbolistas como Bruno Fernandes (97 partidos), Rúben Dias (84), João Cancelo (77) y Rúben Neves (73)

PUBLICIDAD

El dorsal 7 también quedó bajo atención tras la salida de Ronaldo. En los partidos de octubre por la Liga de Naciones, cuando el atacante abandonó la concentración antes de confirmar su retiro, Rafael Leao utilizó ese número. Las reglas de la UEFA exigen que los dorsales se asignen de forma correlativa en las competencias oficiales, por lo que no pueden quedar vacantes.

Mientras Portugal afronta los compromisos de noviembre sin su antiguo capitán, Ronaldo se mantiene ligado a los objetivos de Al-Nassr. El delantero continúa su carrera en Arabia Saudita y persigue la meta de llegar a los 1.000 goles oficiales. En Lisboa, su primera ventana internacional fuera de la selección tuvo otro escenario: un campo de golf y un encuentro con amigos.

PUBLICIDAD