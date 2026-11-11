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El ácido ida y vuelta entre La Volpe, Ruggeri y Bulos por el título que el técnico perdió con Boca en 2006: “Estuviste de vacaciones”

El ex director técnico del Xeneize protagonizó un cruce al aire con los panelistas

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Ricardo La Volpe fue el invitado estrella en el programa F90 de ESPN y el ex director técnico de Boca Juniors y la selección de México, entre otros, protagonizó algunos intercambios de opinión con los panelistas que no pasaron inadvertidos. El Bigotón tuvo un ácido ida y vuelta con el periodista Federico Bulos mientras debatían por su fatídico paso por el Xeneize, en 2006.

En medio del debate, Bulos le recriminó a La Volpe por la posición de algunos futbolistas. “La prensa decía que no me gustaba Riquelme y que quería cambiar el sistema. Ahora yo les pregunto dónde estaba (Federico) Insúa, porque había gente que me insultaba”, dijo el DT. “Vos querías que (Hugo) Ibarra jugara de ocho, un escándalo. Cuando vos llegaste que venía el equipo del Coco Basile que desfilaba y era campeón al galope, vos querés cambiar. Por eso pasó lo que pasó”, comenzó el periodista, haciendo referencia al campeonato que Boca tenía servido y terminó perdiendo en una final con Estudiantes de La Plata. “Es perfecto lo que decís, pero seguí explicando ahora porque estás diciendo lo mismo que digo yo: ¿A dónde está Insúa?”, desafió el ex arquero.

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La situación se fue poniendo cada vez más tensa porque La Volpe insistía en que ya no tenía a Federico Insúa en el equipo, debido a que el volante ofensivo y una de las figuras en el exitoso ciclo del Coco Basile había sido transferido al exterior. “¿A dónde juego 4-3-1-2 si no tengo el enganche?“, planteó Ricardo. ”Igual el problema fue la corbata. Dejalo a Insúa. Mirá la corbata que llevaste", respondió con acidez Bulos en referencia al accesorio rojo que combinó con una camisa blanca (los colores de River) en el día de su debut en La Bombonera. A La Volpe no le gustó la contestación del periodista: “Seguí sentadito ahí, que adentro de la cancha no te veo”.

*El tenso cruce entre La Volpe y Ruggeri

Minutos después, Oscar Ruggeri también tuvo un cruce con el invitado al momento de repasar su trayectoria. Mientras La Volpe repasaba el tiempo que dirigió en México y cómo esa permanencia en dicha liga lo hizo crecer económicamente, el Cabezón también recordó que vistió la camiseta de Chivas de Guadalajara tres años y medio y que la pasó muy bien allí con su familia e hijos que iban a la escuela. El Bigotón dudó de lo que le estaba contando el ex defensor de la Selección y le hizo un comentario pícaro: “La cosa es que te puedas quedar de vacaciones”. “No, vos estuviste de vacaciones acá también”, replicó con gracia. La referencia era por los fracasos de La Volpe como entrenador en el fútbol argentino.

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Dirigió a Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Banfield, no obtuvo títulos y sus ciclos fueron breves. En el Xeneize, entre septiembre y diciembre de 2006, estuvo cerca de ganar el Torneo Apertura, pero el equipo dejó escapar la ventaja en las últimas dos fechas, perdió 2-1 el desempate ante Estudiantes de La Plata y el técnico renunció, en un cierre marcado también por tensiones con referentes del plantel. De allí pasó al Fortín en 2007 y tuvo una campaña irregular en el Clausura, quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores y dejó el cargo tras finalizar décimo en el Apertura. Su última experiencia en el país fue en el Taladro, en 2011: dirigió parte del Apertura, el equipo terminó último y acordó su salida en diciembre, pocos meses después de asumir.

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