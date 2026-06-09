El récord que rompió Nicolás Tagliafico con la selección argentina en la antesala de su tercera participación mundialista

El lateral izquierdo alcanzó 76 actuaciones, reafirmó su lugar en el ciclo de Lionel Scaloni y se encamina a su tercer Mundial

El encuentro ante Honduras marcó un hito para la selección argentina: Nicolás Tagliafico se convirtió en el lateral izquierdo con mayor cantidad de partidos en la historia del equipo nacional, tras alcanzar los 76 encuentros y superar así el registro de Juan Pablo Sorín. A sus 33 años, el defensor nacido en Rafael Calzada sigue forjando su nombre entre los históricos de la Albiceleste.

Este nuevo logro llega en la antesala de su tercera participación mundialista, que lo verá defender el título obtenido en Qatar 2022 durante la próxima Copa del Mundo, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. La expectativa es alta, y el propio Tagliafico reconoció lo que significa para el plantel argentino asumir el desafío de llegar como campeones vigentes.

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Nicolás Tagliafico rompió un récord y llegó a 76 partidos con la selección argentina (REUTERS/Matias Baglietto)

En diálogo con DSports, el jugador del Olympique de Lyon compartió sus sensaciones ante el próximo reto: “Jugar esta Copa del Mundo como campeones para nosotros es algo muy lindo, defenderla, volver a tener esas sensaciones de jugar un mundial y estar ahí presente, pero en este caso defendiendo la Copa, para mí es algo diferente”.

La presencia de Tagliafico en la Selección no solo se explica por la constancia, sino también por la confianza que ha sabido ganarse a lo largo de los años. De sus 76 partidos, fue titular en 66 oportunidades, consolidándose como una pieza clave en el ciclo de Lionel Scaloni.

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El lateral argentino ha reconocido que la responsabilidad de llegar al Mundial como campeón es única y representa una presión adicional: “Al final tuve la suerte de jugar mundiales, pero esta ocasión va a ser diferente porque obviamente nos van a querer ganar todos y tener esa sensación de tener que defender el título es algo único”.

El lateral izquierdo afrontará el desafío de su tercera participación en una Copa del Mundo (Reuters/Maria Lysaker)

Tagliafico tuvo un inicio tardío con la Selección Mayor. Debutó a los 24 años, 9 meses y 9 días, el más longevo entre los 20 argentinos con más partidos internacionales. Su carrera comenzó en Banfield y también jugó en Independiente, donde llamó la atención por su solidez defensiva y temperamento. A mediados de 2012 dio el salto a Europa, con una breve experiencia en el Real Murcia de España, un paso fundamental por el Ajax de Ámsterdam y su actual presente en el Lyon de Francia.

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En este recorrido, el defensor fue protagonista de momentos clave: integró el equipo titular en la Finalissima 2022 frente a Italia, disputó la final del Mundial ante Francia en 2022 y también la definición continental ante Colombia. Estos hitos se suman a un palmarés en el que figuran la Copa América 2021, la consagración en la Finalissima, el título mundialista y la conquista sudamericana en 2024.

“Gestionar esa presión, lo que decíamos, la de defender el título no es fácil, pero al final tenemos jugadores con mucha experiencia que saben lo que es defender esta camiseta, que saben muy bien lo que es jugar un mundial con la selección argentina. Entonces para nosotros va a ser algo muy lindo, como lo dije antes. La presión siempre va a estar, pero sabemos lidiar con eso y siempre como lo hicimos este último tiempo, dando el máximo por la selección”, expresó Tagliafico durante la entrevista, destacando la madurez del grupo.

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Tras establecer una nueva marca con la camiseta nacional, el defensor destacó el reto de sostener la corona obtenida en Qatar 2022 (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

El defensor argentino igualará en partidos a Carlos Tevez, otro nombre emblemático de la historia reciente de la Selección, y ya ha dejado atrás a jugadores como Gonzalo Higuaín y el propio Sorín en cantidad de presencias.

Tagliafico ha sido parte fundamental de la transición generacional liderada por Scaloni y Lionel Messi, aportando equilibrio y conocimiento tanto dentro como fuera del campo. Su liderazgo se vuelve aún más relevante ante la inminente cita mundialista, donde Argentina buscará revalidar su condición de campeón.

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El dato de haber sido mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, y estar a las puertas de su tercer Mundial consecutivo, ilustra la vigencia de un futbolista que supo adaptarse a diferentes contextos y cuerpos técnicos, manteniendo siempre la confianza de sus entrenadores.