La buena noticia que recibió Lionel Scaloni a 69 días del debut de la selección argentina en el Mundial 2026

Lisandro, en el gimnasio del Manchester United

La selección argentina campeona del mundo y bicampeona de América tiene tres soldados en la zaga que son intocables por lo que le han aportado al ciclo: Nicolás Otamendi, Cristian Romero y Lisandro Martínez. En la última ventana internacional, en la que la Albiceleste venció a Mauritania (2-1) y a Zambia (5-0) en La Bombonera, solo uno de ellos tres faltó: Licha. A fines de febrero, sufrió una molestia en el sóleo que se esperaba que lo sacara de las canchas apenas un puñado de días, pero su recuperación se demoró un mes y medio. No obstante, Lionel Scaloni ya puede respirar: el ex Newell’s y Defensa y Justicia volvió a entrenarse con normalidad en el Manchester United.

A 69 días del debut de Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia (el 16 de junio en Kansas), para el Gringo la novedad es clave. Y aguarda con ansias que comience a ganar minutos sobre el césped, algo que podría darse el próximo lunes 13, cuando los Diablos Rojos reciban al Leeds por la Premier League, en el que están terceros con 55 puntos, a 15 del líder, que es el Arsenal.

Lo de Licha, de 28 años, asomaba como una lesión menor y por eso inicialmente se manejaban plazos cortos. Pero en este tipo de procesos, según va avanzando la recuperación, se van ajustando los tiempos en función de las sensaciones del propio futbolista, para no acelerar su regreso a la acción y que sufra un problema físico mayor. Pues bien, esta semana el United ya compartió imágenes del defensor central en el gimnasio y mezclado con sus compañeros en el campo de entrenamientos, señales de que es inminente su retorno a la cancha.

El historial reciente de lesiones fue el que sembró la incertidumbre. Después de una cirugía de ligamento cruzado en febrero, Martínez recién volvió a la actividad oficial en noviembre, en la victoria ante Crystal Palace. Y su incidencia en el funcionamiento del gigante inglés puede advertirse en los números.

Mate para el entrerriano durante el entrenamiento

En lo que va de la temporada, el zaguero disputó 14 partidos por Premier y uno por FA Cup, con un récord de siete victorias, seis empates y dos derrotas. Cuando se mantuvo los 90 minutos en el césped, directamente no perdió. Sin él, su equipo ha mostrado mayor irregularidad (ocho triunfos, cinco pardas y cinco tropiezos). El United ha registrado tres vallas en cero con la participación de Lisandro, una más que en el resto de la temporada sin él (dos).

En consecuencia, no es extraño que el entrenador, Michael Carrick, haya celebrado su retorno en una entrevista con los medios oficiales del club. “Tener a Licha de regreso esta semana es bueno, nos hace ser más fuertes como grupo”, subrayó el orientador.

Martínez, de estar a tope en lo físico, es una fija en el borrador de 26 nombres de Scaloni, junto a Otamendi, Cuti Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico. De ahí la importancia de su retorno a las prácticas. En defensa, la batalla está enfocada en el lateral izquierdo suplente (Marcos Acuña, por historia, sostiene sus posibilidades si se muestra en forma y en buen nivel) y en los otros centrales. ¿Leonardo Balerdi? ¿Marcos Senesi? ¿Facundo Medina? ¿Tomás Palacios, de Estudiantes, una de las últimas apuestas?

En ese panorama, Licha siempre está. Para tranquilidad de Scaloni y también del United, que busca cerrar su temporada con la clasificación a la próxima Champions League.

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