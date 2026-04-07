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Video: un fanático corrió desnudo adelante del micro del Real Madrid antes del partido ante Bayern Múnich por la Champions

El nudista burló la seguridad, escapó de los policías y se perdió entre la multitud. Las imágenes recorrieron el mundo

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Ocurrió en la previa al partido de Champions frente al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu

La previa del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre Real Madrid y Bayern Múnich tuvo una situación insólita, que se hizo viral en las redes sociales. Un fanático logró saltar un vallado y corrió completamente desnudo por la calle enfrente al micro que transportaba al plantel del equipo español al estadio Santiago Bernabéu.

El hombre, que transportaba una bandera blanca y roja, comenzó a correr a la vista de todos los presentes mientras el ómnibus del Real Madrid avanzaba lentamente por la calle. Los policías intentaron atraparlo, pero no pudieron, ya que el sujeto logró esquivarlos y traspasó un vallado, perdiéndose entre la multitud.

La escena surrealista recorrió el mundo y se llevó la atención de varios medios locales e internacionales. Más allá de la incomodidad que generó la situación, el sujeto no lastimó a nadie y se fue por la calle sin ser detenido por las fuerzas de seguridad.

Hincha nudista
Un aficionado desnudo frente al micro del Real Madrid a su llegada al estadio Santiago Bernabéu previo al partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan el Real Madrid y el Bayern Múnich (EFE/ Rodrigo Jiménez)

Horas más tarde, en el campo de juego se vio un gran espectáculo en la liga más importante de Europa. Bayern Múnich se quedó con el partido de ida por 2-1 ante el Real Madrid, que buscará revertir el marcador la próxima semana en el Allianz Arena de Alemania.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa pasaron por diferentes estadíos en el primer tiempo. El arte de defender entregó la seguridad de los centrales en el juego aéreo y las primeras labores de Trent Alexander-Arnold fueron vitales para desactivar los ataques de Luis Díaz, a quien conoce de sus épocas en Liverpool. Y cuando todo eso falló, la fortuna también les guiñó un ojo. A los ocho minutos, Harry Kane bajó un centro de Joshua Kimmich y Dayot Upamecano solo tenía que definir, pero lo hizo sin potencia y le dio tiempo a Álvaro Carreras para el despeje sobre la línea, mientras el arquero Andriy Lunin ya estaba vencido.

La resistencia del Merengue en la última línea se contrastaba con la paciencia de los bávaros para circular la pelota, aunque sin profundidad en los metros finales. Y cuando el dueño de casa logró sacar la cabeza del agua, se vio lo mejor de un equipo con mucho poderío ofensivo. A los 15′, el arquero Manuel Neuer achicó a tiempo para impedir el grito de Kylian Mbappé y, a los 17′, volvió a aparecer para rechazar un disparo de Vinicius Júnior.

Con el paso del cronómetro, el acto inicial se transformó en un partido donde los detalles cobraron otro valor. Ahora, la clave de la partida de ajedrez se concentró en errores individuales. Un mal pase de Neuer motivó una llegada sorpresiva de Alexander-Arnold y una incorrecta devolución de Thiago Pitarch casi motivó el gol de Serge Gnabry. Era cuestión de tiempo para que algo suceda. Y llegó por una desconcentración de Alexander-Arnold. En la primera vez que pudo explotar su talento, Lucho Díaz le ganó en velocidad al lateral derecho, recibió un pase de Gnabry y resolvió mano a mano contra Lunin a los 40 minutos para silenciar a la mitad de Madrid.

Como si ese golpe psicológico no hubiera sido poco, el plantel de Vincent Kompany le propinó un nuevo cross al mentón a su adversario. Una pérdida de Carreras en mitad de cancha al inicio del complemento activó la ofensiva visitante con participación de Aleksandar Pavlović y Michael Olise antes de que Kane encaje un derechazo desde la medialuna a la red para sellar el 2-0 cuando el reloj marcaba solo 21 segundos del segundo tiempo.

A partir de ahí, Bayern Múnich comenzó a manejar el partido con los nervios de su rival y tuvo oportunidades para sentenciar la eliminatoria, pero no resultó eficaz y casi lo paga muy caro. Un pésimo control de Upamecano dejó mano a mano a Vini con Neuer, quien lo fue acompañando, le sacó ángulo de tiro y el disparo del brasileño terminó pegando en la parte externa de la red a falta de media hora para el final.

A continuación, Kylian Mbappé tuvo dos oportunidades para el descuento, pero un manotazo de Neuer y un derechazo ancho de Kiki impidieron el gol del anfitrión. La tercera del francés en la parte final fue la vencida porque, a los 73 minutos, marcó el 1-2 para sembrar la semilla de una posible remontada en la llave. Esa acción apagó al Bayern, que ya mostró signos de cansancio a nivel colectivo, frente a un contrincante que se había despertado. Sin embargo, las amenazas de un posible empate nunca se concretaron y la próxima semana se definirá quién será el semifinalista que enfrentará a PSG o Liverpool.

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