De una golfista alemana a una ex estrella de la NFL: furor en las redes por los dos nuevos hinchas de Boca Juniors

Julika Grosspietsch y Chad “Ochocinco” Johnson fueron tendencia en las últimas horas por mostrarse con camisetas de Boca Juniors

La viralización de imágenes de Chad “Ochocinco” Johnson, ex receptor de la NFL nacido en Miami, y de Julika Grosspietsch, golfista profesional de Alemania, ambos vistiendo la camiseta de Boca Juniors, reactivó el fenómeno de deportistas extranjeros que manifiestan simpatía por el club argentino. Las publicaciones en redes sociales sumaron miles de interacciones y posicionaron a la entidad xeneize entre las menciones deportivas globales.

“Ochocinco” Johnson se consolidó como figura de la NFL durante su paso por los Cincinnati Bengals, donde se transformó en el máximo líder histórico de la franquicia en recepciones, yardas y touchdowns. Luego de su retiro del fútbol americano, el ex jugador incursionó en la Canadian Football League y en disciplinas como el fútbol semiprofesional y el boxeo de exhibición.

Johnson mantiene una presencia activa en los medios deportivos y colabora en la cobertura de eventos internacionales, como la Copa del Mundo de la FIFA. En las últimas horas, el ex receptor volvió a captar la atención del público argentino y estadounidense al mostrarse con la camiseta azul y oro en sus plataformas digitales mientras conversaba con Shannon Sharpe, también ex jugador de la NFL y miembro del Salón de la Fama, lo que generó una ola de respuestas de fanáticos y deportistas.

Por su parte, Grosspietsch representa a una nueva generación de atletas europeos con proyección internacional. Según detalló Athletes USA, la golfista comenzó a practicar el deporte a los tres años y compite de manera profesional desde su adolescencia. Su carrera incluye logros en el circuito universitario estadounidense y participaciones destacadas en torneos del Pro Golf Tour europeo, como el Gradi Polish Open y el Hormeta Pro Golf Tour Bonmont.

Además, Grosspietsch cuenta con formación en administración inmobiliaria y marketing, y desarrolla una comunidad digital de más de 34.000 seguidores en Instagram (@golfbyjule). La deportista utiliza sus redes para compartir experiencias vinculadas al golf y, recientemente, sumó la camiseta de Boca Juniors a sus publicaciones, lo que fue replicado por medios y usuarios de distintas regiones.

La repercusión de estos casos se explica por el alcance mundial de la marca Boca Juniors y el interés de figuras internacionales por el fútbol argentino. Semanas atrás, Annika Morgan, snowboarder alemana y medallista de plata en los X Games de Invierno Aspen 2024, también se viralizó tras competir con una camiseta de Boca Juniors del año 2000.

La snowboarder alemana y medallista de plata, Annika Morgan, demuestra su increíble talento realizando trucos espectaculares en el aire mientras viste la icónica camiseta del club de fútbol Boca Juniors.

En diálogo con Infobae contó que su conexión con Argentina surge por su novio argentino, quien le transmitió la pasión por el fútbol y le regaló una camiseta de Maradona. Además, amigos de su pareja le obsequiaron la camiseta de Boca, equipo al que animan en Argentina.

Morgan expresó su aprecio por la cultura argentina, los paisajes, la música y la comida, en especial las empanadas. Ha visitado el país en dos ocasiones y manifestó su deseo de asistir a un partido en La Bombonera. Su carrera deportiva comenzó a los 7 años, inspirada por su hermano. A los 15 años ingresó a la selección alemana y desde entonces ha logrado podios en torneos internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 y la FIS Snowboard World Cup.

La deportista valora el snowboard como un espacio de creatividad y libertad. En la temporada 2024/25 mantuvo posiciones destacadas a nivel global. Tras superar una lesión en la mano, clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, donde representará a Alemania.