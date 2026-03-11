Los detalles de la visita de la AFA al búnker elegido por la selección argentina para el Mundial 2026: las imágenes

Un vestuario moderno en el Centro de Rendimiento Nacional Compass Minerals en Kansas City, con pantallas y mobiliario contemporáneo, mostrando el logo de la AFA (@afaseleccion)

La Selección Argentina perfila sus preparativos para el Mundial 2026 con la evaluación anticipada de su potencial sede en Kansas City, en un esfuerzo estratégico para garantizar condiciones óptimas en la defensa de su título en el Mundial que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

“Una delegación de la Selección Argentina estuvo en la ciudad de Kansas analizando el lugar de entrenamiento y el posible alojamiento que tendrá el equipo de Lionel Scaloni en gran parte del certamen mundial”, se informó en las redes sociales de la selección argentina.

A solo poco más de tres meses del inicio del torneo ecuménico, una delegación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) viajó a la ciudad estadounidense para inspeccionar el Compass Minerals National Performance Center, sede del Sporting Kansas City, y el Arrowhead Stadium, donde el equipo de Lionel Scaloni, liderado en el campo de juego por Lionel Messi, debutará el 16 de junio ante Argelia.

El posteo en las redes sociales sobre la visita (@afaseleccion)

El predio visitado impresionó a los representantes de la AFA por la amplitud y equipamiento de sus espacios. El predio, perteneciente al Sporting Kansas City, equipo de la Major League Soccer (MLS), exhibe vestuarios personalizados con el escudo de la AFA en las pantallas de bienvenida y la leyenda “Welcome to Compass Minerals National Performance Center”, acompañada del logo de FIFA Kansas City.

En esas instalaciones cada jugador dispondrá de lockers individuales, bancos tapizados y tecnología audiovisual integrada, con un vestuario principal dotado de pantallas de análisis táctico y un diseño que replica los estándares de los mejores clubes del mundo.

La atención al detalle también se refleja en la sala de hidroterapia, equipada con piletas de recuperación provistas de tecnología avanzada, revestimiento de mármol, iluminación profesional y televisores integrados. Este espacio responde a la necesidad de maximizar la recuperación física entre partidos, condición esencial en la alta exigencia de una Copa del Mundo.

El gimnasio completa la oferta con espacios amplios, techos elevados y luz natural, junto a máquinas de última generación como bicicletas Keiser y plataformas de fuerza, permitiendo entrenamientos multifacéticos para el plantel. La evaluación de la AFA posiciona a este centro de alto rendimiento a la par de los complejos más prestigiosos de Europa.

El moderno gimnasio World Gym Texas City, con bicicletas estáticas y otras máquinas de entrenamiento de fuerza (@afaseleccion)

La delegación argentina desplazada a Kansas City combinó distintas áreas estratégicas. Estuvieron presentes Daniel Cabrera y Alberto Pernas en el área administrativa, Daniel Martínez y Alejandro Rolón del cuerpo médico, Matías Ferreyra como encargado de seguridad, Nicolás Novello como gerente de comunicación, además de Mario De Stefano (utilero) y los encargados de diseño Daniel Cannizzo y Agustín Spotorno.

La visita respondió a la premisa de la AFA de no dejar ningún detalle al azar en la estadía del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El análisis se dividió en tres partes esenciales: inspección del centro de entrenamiento del Sporting Kansas City, revisión del alojamiento diario para la delegación -hará base en un hotel- y reconocimiento del Arrowhead Stadium, donde Argentina iniciará su camino mundialista ante Argelia a las 22:00 del 16 de junio.

El Arrowhead Stadium se destaca por su capacidad para más de 76 mil espectadores, convirtiéndose en uno de los escenarios con mayor aforo designados para la competencia, y será el primer paso de Argentina en la fase de grupos. La evaluación exhaustiva no solo alcanzó las instalaciones deportivas, sino también el alojamiento que servirá de búnker para la delegación argentina durante la fase inicial del Mundial.

La planificación anticipada de la AFA posiciona a la Selección Argentina con ventaja logística al arribar al torneo más importante del planeta, respaldada por instalaciones de alto nivel y una estructura organizativa que apunta a replicar el éxito obtenido en Qatar.

MÁS FOTOS DE LA VISITA:

La delegación de la AFA, en el predio de Kansas (@afaseleccion)

El moderno vestuario de Sporting Kansas City (@afaseleccion)

Un salón de reuniones, apto para la planificación de los partidos y las charlas técnicas (@afaseleccion)

El sector de recreación también es amplio y confortable (@afaseleccion)

El Arrowhead Stadium de Kansas City (@GEHAField)