El peculiar método de un futbolista para patear un penal decisivo en Brasil que recorre el mundo

goias vs anapolina

En el Estadio Hailé Pinheiro, la tensión se apoderó de la noche cuando Cadu, jugador de Goiás Esporte Clube, se paró frente al punto del penal para ejecutar el quinto y último disparo de la serie. Un gol le daba a su equipo el pase a la final del Campeonato Goiano, un fallo prolongaba la incertidumbre. Frente a la mirada de miles de aficionados, el delantero asumió la responsabilidad y con una ejecución particular aseguró la clasificación de su equipo a la definición del campeonato estadual tras dos años de ausencia.

Cadu, que en una definición anterior en su paso por el Atlético Mineiro ya había ejecutado un penal de la misma forma, no tomó carrera y, como si se tratara de un penal en el futsal, le pegó con su derecha y mandó el balón al fondo de la red para celebrar el pasaje de su conjunto a la final por el título.

La jornada, disputada el sábado 28 de febrero en Goiania, ofreció un duelo marcado por la paridad entre Goiás y Anapolina. El empate 1-1 en tiempo reglamentario llevó la definición a la tanda de penales. Según reportó Globo Esporte, la actuación del arquero Tadeu resultó determinante, ya que atajó un disparo y consolidó su rol de figura, como ya había ocurrido días antes en la Copa de Brasil.

Durante los 90 minutos, el partido reflejó la lucha por el control del juego. Goiás mostró dominio en varios tramos, pero Anapolina se mantuvo firme y generó peligro en las transiciones rápidas. El primer gol llegó al minuto 44, cuando Lourenco habilitó a Nicolas, quien superó al portero rival y puso en ventaja al equipo local.

La segunda mitad tuvo momentos de alta intensidad. Anapolina dispuso de oportunidades para igualar, pero la resistencia del arquero Tadeu impidió el empate hasta el tramo final. En tiempo añadido, una falta dentro del área sobre Adson derivó en una revisión del VAR que concluyó con penal. Iury Tanque convirtió el lanzamiento y estableció el 1-1, llevando la definición a la serie desde los doce pasos.

La plantilla del Goiás celebró el pase a las finales del torneo

La tanda de penales expuso la eficacia de Goiás en la ejecución y el temple de sus futbolistas. Tadeu, Lourenço y Rodrigo Soares convirtieron sus disparos. La presión recayó sobre Cadu al llegar el quinto penal. El jugador se detuvo frente al balón, no tomó carrera, esperó la señal arbitral y colocó la pelota junto al poste derecho. El arquero de Anapolina adivinó la dirección, pero no alcanzó a desviar el disparo, que selló la clasificación ante la euforia de la hinchada local.

“Inauguró una nueva tendencia mundial en los tiros penales...” consideró un aficionado al ver el disparo, “Se va a convertir en una tendencia porque el portero no tiene tiempo para reaccionar”, afirmó otro, mientras que un tercero ironizó: “La FIFA publicará próximamente una norma que prohibirá este tipo de cobros”.

El único fallo para Goiás fue de Lucas Lima, mientras que en Anapolina erraron Iury Tanque, cuyo disparo fue atajado por Tadeu, y Felipe Pacajus, quien remató desviado.

El resultado devuelve a Goiás a la final del Campeonato Goiano, una instancia que no alcanzaba desde 2023. Ahora el equipo espera al ganador del enfrentamiento entre Vila Nova y Atlético, quien viene de imponerse por 2-0 en el encuentro de ida.