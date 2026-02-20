Deportes

La estremecedora caída que protagonizó el esquiador que era candidato a ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Finley Melville Ives, campeón mundial de esquí acrobático, quedó fuera de la competencia tras una violenta caída

Finley Melville Ives fue evacuado de la jornada clasificatoria del halfpipe en camilla

Finley Melville Ives, figura central del esquí acrobático, sufrió una brutal caída y fue evacuado de la jornada clasificatoria del halfpipe en Livigno, durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. El incidente paralizó la competencia y conmocionó a espectadores y delegaciones, debido a las altas expectativas en una de las pruebas más esperadas del calendario olímpico.

El accidente ocurrió en la segunda ronda clasificatoria, cuando el joven neozelandés, de 19 años y vigente campeón mundial, ejecutó una compleja serie de acrobacias. Tras el aterrizaje, Melville impactó violentamente contra la nieve y quedó inmóvil con un brazo levantado, lo que generó alarma inmediata entre el público y los equipos técnicos. En cuestión de segundos, hasta seis integrantes de los servicios médicos de Livigno rodearon al atleta y lo evacuaron cuidadosamente en camilla, lo que interrumpió la competición durante varios minutos.

La caída de Finley Melville Ives obligó a detener la ronda clasificatoria de halfpipe (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

La federación neozelandesa comunicó que “recibió un fuerte golpe”, pero aclaró: "Finley está estable y pudo hablar con su madre. Actualmente está en proceso médico”. El esquiador fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde se le realizarán pruebas para determinar la magnitud de las lesiones. El propio Melville había alentado a sus seguidores a seguir su actuación minutos antes del accidente: desde el telesilla, escribió en redes sociales que saldría “en dos minutos”, en un mensaje que ahora adquiere un tinte dramático.

A pesar de la gravedad de la caída, el esquiador abandonó la estación de Livigno consciente y con los ojos abiertos, lo que alivió momentáneamente la conmoción generalizada en el lugar. La delegación de Nueva Zelanda, visiblemente afectada, se mantiene a la espera de los resultados médicos para conocer el futuro del deportista.

La pista de halfpipe de Livigno se consolidó como uno de los escenarios clave de los Juegos de Milán-Cortina, que expone a los mejores del esquí acrobático mundial. La ronda clasificatoria, originalmente prevista para el jueves, debió postergarse por una severa tormenta y fuertes nevadas que atravesaron la zona. Sin embargo, las condiciones meteorológicas durante la prueba no presentaban riesgos significativos: el cielo nublado y la nieve constante no impidieron que otros competidores completaran sus rutinas sin contratiempos.

El esquiador fue atendido de urgencia tras el fuerte impacto (AP Photo/Gregory Bull)

No obstante, el deportista ya había sufrido una caída leve en la primera ronda del día. Su segundo intento, con una combinación de trucos de alta dificultad, terminó con la caída que lo marginó de la competencia. Finley Melville Ives llegó a Milán-Cortina como uno de los nombres más destacados del esquí freestyle. El neozelandés se coronó campeón mundial en Engadin, Suiza, en 2025, y sumó dos victorias en la Copa del Mundo durante la actual temporada: una en Secret Garden, China, y otra en Buttermilk, Estados Unidos. Su juventud y sus logros lo ubicaban como principal candidato al oro en su debut olímpico.

La federación neozelandesa aguarda por conocer el resultado de las pruebas médicas (AP Photo/Gregory Bull)

