Giro inesperado en el pase de Adam Bareiro a Boca Juniors: la exigencia de Fortaleza y el factor River Plate

Adam Bareiro, el futbolista de Fortaleza que pretende Boca Juniors y cuya mitad del pase le pertenece a River Plate

La negociación entre Boca Juniors y Fortaleza por el pase de Adam Bareiro sumó un nuevo capítulo de incertidumbre. El club brasileño rechazó la propuesta de tres millones de dólares presentada por la dirigencia argentina y exigió una cifra superior. La institución brasileña reclama cuatro millones de dólares por el 100% de la ficha del delantero paraguayo, una suma que supera lo que Boca estaba dispuesto a desembolsar.

El interés de Boca Juniors por Bareiro se aceleró en un contexto deportivo adverso. El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa una temporada marcada por la irregularidad y la escasez de variantes en ataque. Las recientes lesiones de Milton Giménez y Exequiel Zeballos, entre otros futbolistas, limitaron las opciones ofensivas del plantel. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme actuó con premura y presentó una oferta formal a Fortaleza para sumar al delantero antes del cierre del libro de pases, que expira este viernes.

La situación contractual de Adam Bareiro añade complejidad a la operación. Fortaleza es propietario del 50% de los derechos económicos del futbolista, mientras que el otro 50% sigue en manos de River Plate. Aunque el club de Núñez no interviene en la negociación, recibiría un monto proporcional en caso de concretarse la transferencia. Si Boca acepta la contraoferta, River podría percibir hasta dos millones de dólares, ya que no aceptará ser socio del Xeneize por el 50% que posee.

La urgencia de Boca no responde solo a la necesidad de reforzar el plantel, sino también a una cuestión de plazos. La lesión ligamentaria de Rodrigo Battaglia habilitó una excepción reglamentaria para incorporar un refuerzo fuera de término, pero la ventana se cierra este viernes. Si la transferencia de Bareiro no queda sellada antes de esa fecha, el club argentino perderá la posibilidad de sumar al atacante en este mercado.

El delantero de Fortaleza anotó en el 2-0 ante Ferroviario

Mientras la negociación sigue abierta, Adam Bareiro atraviesa un presente destacado en el fútbol brasileño. El delantero de 29 años suma cuatro goles en ocho partidos durante la presente temporada, incluyendo un tanto clave en la victoria de Fortaleza sobre Ferroviario por la semifinal del Campeonato Cearense. Bareiro celebró ese gol con el gesto del Topo Gigio, un guiño al presidente de Boca, Juan Román Riquelme, y una señal de atención hacia el club argentino.

“Tengo la cabeza acá. Fortaleza confió en mí y soy agradecido. Si estoy pasando un buen presente es gracias al club, a la gente y a mis compañeros”, expresó Bareiro. “Cuando el nivel es alto, es bueno que otros equipos se fijen, pero eso se maneja entre clubes y mi representante”, añadió el delantero paraguayo. Estas palabras muestran cautela, aunque no cierran la puerta a una salida.

El contexto del mercado de pases de Boca ofrece un panorama de urgencia y búsqueda de soluciones. Tras la incorporación de Ángel Romero y Santiago Ascacíbar, la dirigencia busca un centrodelantero que aporte gol y experiencia. La seguidilla de lesiones en la ofensiva llevó al cuerpo técnico a recurrir a jugadores de la Reserva, aunque la falta de efectividad encendió las alarmas. El empate sin goles frente a Platense, recibido con silbidos por el público, reforzó la necesidad de sumar un refuerzo de jerarquía.

Bareiro llegó a Fortaleza a mediados del año pasado, luego de un paso sin goles por River y una cesión al fútbol de Qatar. Con la camiseta del club brasileño, el paraguayo disputó 31 partidos, marcó 11 goles y dio dos asistencias. Su mejor rendimiento se dio en el segundo semestre, bajo la conducción de Martín Palermo, aunque no alcanzó para evitar el descenso del equipo a la Serie B. Ahora, con Thiago Carpini como entrenador, Bareiro se mantiene como pieza clave del ataque y objetivo de Boca para la Copa Libertadores.

El club de la Ribera ya experimentó complicaciones en el actual mercado. La dirigencia negocia contrarreloj para destrabar la llegada de Bareiro, que se perfila como el tercer refuerzo de la temporada. Tanto desde el entorno del futbolista como de la dirigencia xeneize existe optimismo moderado en alcanzar un acuerdo, aunque la diferencia económica sigue siendo el principal obstáculo.

En este escenario, la presión recae sobre los dirigentes de Boca, que deberán decidir si estiran su oferta para satisfacer las expectativas de Fortaleza y cerrar el fichaje antes del viernes. Mientras tanto, el plantel continúa su preparación con la expectativa de sumar un atacante que aporte soluciones inmediatas en el frente de ataque.