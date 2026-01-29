Deportes

Solana Sierra avanzó a semis en Filipinas y tendrá un examen de riesgo rumbo a la final

Superó a la tailandesa Tararudee en sets corridos. Su próxima rival será la colombiana Camila Osorio, que viene de vencer a una de las sensaciones del circuito femenino

Solana Sierra se clasificó este jueves a semifinales del WTA 125 de Manila, Filipinas, al vencer a la tailandesa Lanlana Tararudee por 6-3 y 6-4, tras 1 hora y 23 minutos de juego.

La marplatense, de 21 años y número 63° del ranking mundial, controló el partido desde el inicio gracias a su consistencia desde el fondo de la cancha y su efectividad en los puntos clave.

Así dejó atrás a la jugadora asiática (131° del escalafón de la WTA), que venía de atravesar sin inconvenientes la clasificación en el Australian Open y en este certamen había obtenido triunfos ante rivales de un ranking superior.

El próximo escollo para Sierra será la colombiana Camila Osorio (84°), quien llega entonada tras eliminar a la local Alexandra Eala (49°), de apenas 20 años y considerada una de las grandes promesas del circuito femenino. Fue un 6-4 y 6-4 para la jugadora de Cúcuta.

La semifinal representa una prueba exigente para Sierra no solo por el presente de su rival, sino también por el recorrido que acredita Osorio en el máximo nivel. La colombiana, de 24 años, llegó a ocupar el puesto 33 del ranking WTA y cosechó triunfos resonantes ante jugadoras de primer nivel, como la estadounidense Sofia Kenin y la rusa Veronika Kudermetova.

Será, además, un duelo inédito: Sierra y Osorio no registran enfrentamientos previos en el circuito.

Para la argentina, el partido aparece como una oportunidad para sumar confianza tras un recorrido irregular entre el final de la temporada anterior y el inicio de la actual. Sierra además tiene margen para seguir escalando posiciones en el ranking femenino.

Por la otra llave de semifinales se enfrentarán la croata Donna Vekic (72° y cuarta preclasificada del certamen) y la rusa Tatiana Prozorova (171°).

El WTA 125 de Manila, capital de Filipinas, se lleva a cabo sobre canchas de cemento y reparte un total de 115.000 dólares en premios.

Camila Osorio, próxima rival de Solana Sierra (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

Jazmín Ortenzi y Julia Riera dieron el primer paso en EE.UU

Jazmín Ortenzi y Julia Riera iniciaron con éxito su participación en el ITF W75 de Vero Beach, certamen del circuito profesional femenino que se disputa sobre canchas de arcilla en Florida, Estados Unidos.

Ortenzi, de 24 años y ubicada en el puesto 218 de la clasificación de la WTA, dio el primer paso con una sólida victoria en la primera ronda del cuadro principal: fue ante la brasileña Thaisa Grana Pedretti, que venía de la qualy, por 6-4 y 6-4.

Con ese triunfo, la riojana accedió al cruce de octavos de final, instancia en la que se medirá con la estadounidense Hanna Chang.

En el turno siguiente, Julia Riera (181°) superó a la italiana Dalila Spiteri (287°) por 6-1 y 7-6 en la ronda inicial.

La jugadora nacida en Pergamino hace 23 años se desquitó de la sorpresiva derrota que había sufrido frente a la misma adversaria la semana anterior, en el W35 disputado en el Tenis Club Argentino.

El próximo desafío de Riera, cuyo objetivo este año es meterse en el Top 100, será ante la sueca Kajsa Rinaldo Persson (272°).

