Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry se juegan el pase a los octavos de final del Australian Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, los nombres de la ilusión argentina en el Australian Open (Fuente: EFE/Reuters)

El inicio de la tercera ronda del Australian Open 2026 presenta una doble cita para los tenistas argentinos: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry buscarán avanzar a los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada.

Fran, 18° preclasificado, enfrentará al ruso Andrey Rublev (13°) no antes de la 01:00 de este viernes (hora argentina), mientras que Retu (62° del ranking ATP) tendrá una difícil misión frente al kazajo Alexander Bublik, 10° del mundo, después de las 06:10.

Cerúndolo llega entonado tras una contundente victoria en la segunda ronda sobre al bosnio Damir Dzumhur, por 6-3, 6-2 y 6-1. Enfrente tendrá a un rival de jerarquía que, a priori, representa un duro obstáculo en su intento de avanzar por primera vez a la segunda semana del torneo.

Es la tercera vez que el porteño juega una tercera ronda, instancia que todavía no logró superar.

El cruce promete intercambios a pura potencia desde la línea de fondo. Cerúndolo lidera el historial con Rublev por 3-1 y todos sus triunfos contra el ruso -ex Top 10- fueron en sets corridos. Será el primer duelo entre ambos en un Grand Slam.

Francisco Cerúndolo mostró solidez en sus dos presentaciones anteriores (Fuente: REUTERS/Tingshu Wang)

Tomás Etcheverry también alcanzó la tercera ronda en Melbourne Park con una actuación a pura solidez frente al británico Arthur Fery: fue 7-6 (4), 6-3 y 6-1 para el platense, que contó con el aliento de decenas de argentinos durante su presentación. La escena del festejo, con los hinchas gritando en las tribunas, fue replicada por el sitio oficial del torneo.

“Es un privilegio poder estar acá, jugar al tenis con mi gente y estar viviendo de lo que me gusta. Es un recuerdo que me voy a llevar por siempre, más allá de cualquier resultado”, dijo Etcheverry luego del encuentro.

El aliento a Tomás Etcheverry tras su triunfo en el Australian Open

Esta vez se presume una cita más exigente para el argentino, actual 62° del ranking: Bublik se estrenó recientemente en el Top 10 y atraviesa un gran momento, sumado a que es especialista en superficies rápidas. En la primera semana del año, el kazajo se coronó en el ATP 250 de Hong Kong.

Será el primer cruce entre ambos. Etcheverry buscará imponer su saque y su potencia para dar el golpe y avanzar en el cuadro.

Tomás Etcheverry le ganó muy bien al británico Arthur Fery en el cruce por la segunda ronda (Fuente: REUTERS/Edgar Su)

Dónde y cómo seguir la jornada

La actividad del Australian Open se desarrolla principalmente en la noche y la madrugada argentina debido a la diferencia horaria con Melbourne (+13 horas respecto de Buenos Aires), con transmisión en vivo por ESPN 2, ESPN 3 y Disney+ Premium.

Australian Open 2026 – Resultados de los argentinos en la segunda ronda

Francisco Cerúndolo (ARG) a Damir Dzumhur (BIH) por 6-3, 6-2 y 6-1

Tomás Etcheverry (ARG) a Arthur Fery (GBR) por 7-6, 6-3 y 6-1

Tommy Paul (USA) a Thiago Tirante (ARG) por 6-3, 6-4 y 6-2

Frances Tiafoe (USA) a Francisco Comesaña (ARG) por 6-4, 6-3, 4-6 y 6-2

Luciano Darderi (ITA) a Sebastián Báez (ARG) por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-3.