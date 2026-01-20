Dieron a conocer la delegación completa de Argentina para los Juegos Olímpicos de invierno

El COA confirmó la delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El Comité Olímpico Argentino (COA) confirmó que la delegación nacional para los XXV Juegos de Invierno Milano-Cortina, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero próximo, estará compuesta de ocho deportistas que buscarán dejar la bandera en lo más alto del podio. Los representantes competirán en esquí alpino, esquí de fondo y luge. Se trata de la mayor comitiva de atletas para una cita invernal desde el antecedente de Turín 2006, cuando viajaron nueve deportistas.

Tiziano Gravier, Nicole Begue y Francesca Baruzzi conformarán el equipo Albiceleste en la rama de esquí alpino. Los dos primeros harán su estreno en unos JJOO de Invierno. Por un lado, Begue nació en 2006 en los Estados Unidos, pero sus raíces familiares se encuentran en Ushuaia, Tierra del Fuego. Es hija de Gastón Begue (olímpico en Albertville 1992 y Lillehammer 1994), comenzó a representar al país en 2024, y ese año defendió la celeste y blanca en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Gangwon. Por otro lado, Gravier, de 23 años e hijo de Valeria Mazza, logró un séptimo puesto en super-G en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausanne 2020.

En distinta sintonía, Baruzzi, de 27 años, es una de las esquiadoras más experimentadas del equipo. La joven es oriunda de San Carlos de Bariloche e hizo su estreno olímpico en Beijing 2022, donde cosechó dos Top 30 en slalom gigante y super-G. En 2016, logró un destacado 10° puesto en slalom por los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lillehammer.

Francesca Baruzzi formará parte del trío que competirá en esquí alpino (Crédito: Reuters/Borut Zivulovic)

En lo respectivo a esquí de fondo, la delegación está conformada por Agustina Groetzner, Nahiara Díaz González, Franco Dal Farra y Mateo Sauma. El cuarteto tendrá un equilibrio entre la juventud y la experiencia porque Dal Farra y Díaz González afrontarán el segundo JJOO invernal en sus carreras (fueron parte de Beijing 2022), mientras que los dos restantes harán su debut.

En el plano de los experimentados, Franco Dal Farra heredó el legado familiar de la disciplina de su madre, Inés Alder, y su tío Guillermo, quienes fueron olímpicos en Albertville 1992, sumado a que su hermano Marco compitió en Lillehammer 2016. Los antecedentes del joven barilochense de 25 abriles se suman a los de Nahiara Díaz González, neuquina que disputó la última cita en China con apenas 18 años y dirá presente en Italia. En distinta sintonía, Groetzner (22 años) y Sauma (21 años), ambos de San Carlos de Bariloche, compitieron en Lausanne 2020 y harán su presentación olímpica en la élite.

Los Alpes franceses y Salt Lake City (Estados Unidos) serán las próximas sedes en 2030 y 2034, respectivamente (Crédito: Reuters/Toby Melville)

Por último, Verónica Ravenna será la participante argentina más experimentada con su tercera presencia después de PyeongChang 2018 y Beijing 2022. La máxima especialista nacional en luge, deporte donde los atletas se deslizan por una pista de hielo a más de 150 kilómetros por hora, nació en Buenos Aires y se radicó de joven en Whistler, Canadá. La mujer de 27 años logró un valorable séptimo puesto hace una década en Lillehammer 2016.

Luego de dos ediciones en suelo asiático, los JJOO de Invierno regresan a Europa y será la tercera ocasión con Italia como anfitrión, luego de Cortina d’Ampezzo 1956 y Turín 2006.

Verónica Ravenna será la deportista argentina con mayor experiencia (Crédito: Reuters/Jennifer Gauthier)

Más de 2.900 atletas serán parte de la competición que nuclea 16 disciplinas diferentes. La competencia se distribuirá en siete sedes olímpicas, que abarcan un área de 22.000 kilómetros cuadrados, con Milán y Cortina d’Ampezzo como centros neurálgicos. En la ciudad conocida por ser el centro de la moda italiana, se disputarán todas las pruebas de hielo, exceptuando el curling y el bobsleigh, y San Siro recibirá la apertura oficial. El Milano Ice Skating Arena será escenario del patinaje artístico, mientras que el Milano Ice Park servirá como estructura temporal para el patinaje de velocidad y parte del hockey sobre hielo. Un nuevo recinto albergará el resto de los partidos de hockey.

En Cortina d’Ampezzo se disputarán las pruebas de esquí alpino femenino, en la pista Olimpia delle Tofane, y los torneos de curling. Aquí también tendrán lugar las pruebas de bobsleigh, luge y skeleton. Bormio acogerá el debut olímpico del esquí de montaña. En Anterselva, el biatlón se desarrollará en un estadio a más de 1.600 metros de altitud. Livigno será la sede de las pruebas de snowboarding y esquí freestyle. Val di Fiemme, con Tesero y Predazzo, alistará las competencias de esquí de fondo, combinada nórdica y saltos de esquí.

La ceremonia de apertura está prevista para el 6 de febrero. El espectáculo girará en torno al concepto de “Armonía” y contará con la presencia de artistas de renombre: la actuación de Laura Pausini, emblema de la cultura italiana, la artista internacional Mariah Carey, el actor Pierfrancesco Favino y el violinista Giovanni Zano. El evento de clausura tendrá lugar en el anfiteatro romano de Verona.

Después de los Juegos Olímpicos, será el turno para los atletas paralímpicos, que saldrán a escena entre el 6 y el 15 de marzo en la misma sede adaptada para otra fiesta del deporte mundial.