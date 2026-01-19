Sebastián Báez y Jannik Sinner hacen su estreno en el Australian Open: orden de juego y cómo ver los partidos

Sebastián Báez pone primera en el Australian Open ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (Crédito: Michael Bradley / AFP)

Sebastián Báez será el último argentino en debutar este lunes en el primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open, frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard. En caso de avanzar, el bonaerense se sumará a sus compatriotas Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Thiago Tirante, quienes ya superaron la primera ronda.

En su estreno Báez, número 36 del mundo, se medirá ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (61°), de 22 años y nacido en Lyon. Su mejor ranking lo alcanzó en 2024, cuando llegó al puesto 29 y conquistó dos títulos del ATP Tour, en Lyon y Basilea. En su única participación en el Australian Open, en la edición 2025, quedó eliminado en la primera ronda.

El encuentro está programado para este lunes, ya martes en Melbourne, en el segundo turno de la cancha número 5, no antes de las 22:30 (hora argentina). Este será el primer duelo entre ambos jugadores.

De conseguir el triunfo el jugador de San Martín podría medirse con el duelo entre el chileno Cristian Garín (82°) y el italoargentino Luciano Darderi (25°).

El calendario 2026 en el ATP Tour para Báez, comenzó de manera impensada. Lo que en un principio fue un viaje anticipado a Oceanía para liderar al equipo argentino como primera raqueta en la United Cup terminó convirtiéndose en el punto de partida para desbloquear un aspecto clave de su juego: la fortaleza mental y el rendimiento competitivo sobre canchas duras, una superficie en la que hasta entonces, durante 2025, apenas había conseguido tres victorias.

En la competencia por equipos igualó su producción de la temporada pasada en este tipo de canchas, con tres triunfos de peso frente al estadounidense Taylor Fritz (9°), el español Jaume Munar (39°) y el suizo Stanislas Wawrinka (139°).

Impulsado por ese envión anímico, Báez afrontó luego el ATP 250 de Auckland, torneo que tuvo como último campeón argentino a Juan Martín Del Potro en 2009. Allí encadenó cuatro victorias consecutivas ante los estadounidenses Emilio Nava (89°), Jenson Brooksby (48°), Ben Shelton (7°) y Marcos Giron (51°), antes de caer en la final frente al checo Jakub Mensik (17°).

Con un balance de 7-1 en el inicio de la temporada, el bonaerense se presenta por quinto año consecutivo en el Abierto de Australia. Su mejor actuación en Melbourne fue en 2024, cuando alcanzó la tercera ronda, instancia en la que quedó eliminado a manos del italiano Jannik Sinner (2°).

Báez, es el tenista argentino en actividad con más títulos conquistados. Un total de siete, seis de ellos sobre polvo de ladrillo: Estoril en 2022; Kitzbühel y Córdoba en 2023; Santiago y Río en 2024; y nuevamente Río en 2025. Hasta el momento, solo levantó un trofeo sobre cemento: Winston-Salem2023.

Para esta jornada también está prevista la presencia de Jannik Sinner, campeón de las dos últimas ediciones del major australiano. El italiano ostenta un registro de 22 victorias y apenas 4 derrotas en Melbourne.

Su rival de la primera ronda será el francés Hugo Gaston (93°). El encuentro está previsto para el tercer turno de la Rod Laver Arena, no antes de las 05:00. Todos los partidos se podrán ver por ESPN y en la plataforma de streaming de Disney+.