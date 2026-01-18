Del blooper defensivo a la endeble reacción del Dibu Martínez: Aston Villa perdió contra el Everton y no pudo acercarse a la cima

Aston Villa sufrió un duro golpe a sus aspiraciones en la Premier League al caer por 1-0 contra el Everton en condición de local. En el marco de la 22ª jornada del certamen inglés, los Villanos tenían la obligación de ganar después del empate del Arsenal y la derrota del Manchester City para acercarse a la cima del torneo. Sin embargo, un blooper por parte de la defensa y una endeble respuesta del argentino Emiliano Martínez le sirvieron el gol de la victoria a los visitantes.

El encuentro en Villa Park empezó con acción desde el saque del medio, ya que luego de un pelotazo largo del arquero Jordan Pickford, Merlin Röhl estrelló un tiro en el palo tras una serie de rebotes. No obstante, el desarrollo del juego fue considerablemente parejo y ninguno de los dos equipos pudo imponer condiciones en el primer tiempo. El Dibu Martínez se destacó con una buena atajada a los 31 minutos tras un remate de media distancia de Vitali Mykolenko.

Pese al transcurso del partido, Everton logró ponerse en ventaja a los 58 minutos. El marcador central Pau Torres recibió la pelota en la medialuna del área y, tras un extraño movimiento en el que no pudo controlarla, le dejó el balón servido al delantero Dwight McNeil. El zurdo sacó un disparo con dirección al palo derecho del arquero, aunque este no llevaba mucha potencia. El Dibu Martínez no pudo atrapar el tiro con las manos y dejó un rebote corto para la llegada de Thierno Barry.

La jugada quedó viva y el delantero francés definió por encima del guardameta argentino, quien intentó reponerse pero no llegó a tiempo para tapar el remate. El defensor Ezri Konsa trató de despejar el disparo con una chilena, pero no fue suficiente y el elenco de David Moyes se adelantó en el marcador.

*El error defensivo y la respuesta del Dibu en el gol del Everton

Con el resultado adverso y la necesidad de una victoria, Aston Villa se desesperó en los últimos compases del enfrentamiento. Pese a dominar la tenencia del balón, se encontró con un firme bloque defensivo del Everton y un Jordan Pickford que se lució con buenas atajadas. La mejor de estas sucedió a los 71 minutos, cuando voló sobre su palo izquierdo para sacar un remate de Morgan Rogers que ingresaba sobre el ángulo.

Emiliano Buendía, que fue titular en el elenco de Birmingham, tuvo el empate en la última jugada del partido. Youri Tielemans tiró un centro con potencia y el volante argentino desvió la trayectoria con la cabeza. Sin embargo, su remate pasó rozando el poste y truncó las esperanzas del Aston Villa de manera definitiva.

El momento de la definición de Barry por encima del Dibu, quien dejó un rebote corto dentro del área (REUTERS/David Klein)

Vale resaltar que el Aston Villa cerró la jornada 22 conociendo todos los resultados de sus rivales en la tabla de posiciones. Manchester United venció 2-0 en el clásico al elenco de Pep Guardiola con una actuación imperial de Lisandro Martínez y el Arsenal, que tenía la chance de estirar su ventaja a nueve puntos, empató sin goles contra el Nottingham Forest en condición de visitante.

En este contexto, el equipo de Unai Emery tenía la oportunidad de acercarse a los Gunners, pero cayó en Villa Park. Así las cosas, el cuadro londinense dirigido por Mikel Arteta lidera en la Premier League con 50 unidades. Manchester City y Aston Villa están igualados en 43 puntos, aunque los Citizens marchan segundos por tener mejor diferencia de gol (+24 contra los +8 del Villa).

La agenda del equipo del Dibu Martínez seguirá con la UEFA Europa League: visitará en Turquía al Fenerbahce el jueves desde las 14:45 (hora argentina). Un triunfo le permitiría mantenerse en la cima de la tabla de posiciones y acariciar la clasificación de manera directa a los octavos de final. Respecto a la Premier League, chocará contra el Newcastle el próximo domingo 25 de enero a partir de las 11:00.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE