La estrella de Fórmula 1 que puso a la venta su exclusiva Ferrari

Esteban Ocon decidió poner a la venta su exclusiva Ferrari

El piloto de Fórmula 1 Esteban Ocon se convirtió en noticia días antes del inicio de la temporada 2026 de la divisional, que tendrá múltiples cambios reglamentarios. Si bien el tema está ligado al mundo motor, poco tiene que ver con la categoría reina del automovilismo: puso a la venta uno de sus coches de lujo.

El protagonista de esta operación es el corredor francés, quien a comienzos de enero de 2025 recibió su Ferrari 296 GTB personalizado. Este acontecimiento coincidió con una etapa de transición en su carrera profesional. Tras su salida de Alpine al final de la temporada 2024, Ocon se preparaba para iniciar una nueva etapa en Haas, escudería que utiliza motores del fabricante italiano.

El concesionario Charles Pozzi Le Mans ha anunciado en sus redes sociales que el Ferrari 296 GTB de Esteban Ocon ya está disponible para su adquisición en Levallois-Perret, a las afueras de París. Según comunicó el establecimiento, quienes se habían encargado en su momento de realizar el particular diseño, se trata de una unidad con características sumamente exclusivas, fruto de una personalización destinada al piloto de Fórmula 1. “Empecemos el año con este Ferrari 296 GTB, exclusivamente adaptado para el piloto de Fórmula 1 Esteban Ocon”, detallaron. El precio inicial de venta que difundieron en su sitio web ronda los 349 mil euros.

El precio de base del 296 GTB ronda los 340.000 dólares

La llegada a Haas propuso un cambio de aire para el piloto de Normandía. Dejó atrás la imagen impuesta por la marca francesa, lo que le permitió adquirir el modelo deportivo del Cavallino Rampante que destaca por su mecánica híbrida enchufable y un motor V6 capaz de desarrollar 830 caballos de fuerza, lo que representa casi el triple de potencia respecto a un Alpine A110 R Ultime.

El vehículo de marca italiana, según especialistas, es capaz de acelerar de cero a cien kilómetros por hora en tan solo 2,9 segundos y superar los 330 kilómetros por hora de velocidad máxima. Estas cifras consolidan su posición entre los deportivos de élite.

El modelo se destaca por su acabado en Rubino Micalizzato, un tono llamativo que resalta la silueta del superdeportivo. Además, incorpora el pack Assetto Fiorano y el lugar del conductor lleva la firma de Esteban Ocon. El interior del vehículo también refleja el nivel de personalización alcanzado: los asientos individuales de fibra de carbono con arneses de cuatro puntos, las costuras en tono Rosso, entre otros detalles que refuerzan la exclusividad de esta pieza.

En el interior de Ferrari el asiento del conductor lleva la firma de Esteban Ocon

Pese al atractivo de su Ferrari, Ocon ha decidido desprenderse del Ferrari tras recorrer apenas 8.157 kilómetros desde diciembre de 2024, cuando realizó la compra. El coche estuvo matriculado en el Principado de Mónaco y acumuló la mayor parte de ese kilometraje en las carreteras de la Costa Azul, según estiman los especialistas del sector. El hecho de haber pertenecido a un ganador de un Gran Premio de Fórmula 1 aporta un valor añadido que servirá para captar la atención de coleccionistas.

Mientras espera vender su Ferrari, a fines de 2025, el piloto francés publicó en sus redes su nueva adquisición, se trata del Lamborghini Revuelto, bautizado como “Initiate” por Mansory, es un tuneador alemán que trabajó con marcas como Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari y Porsche. Este diseño refuerza la identidad deportiva y exclusiva del vehículo. Exhibe una tapicería que alterna cuero rojo y negro, junto con superficies de carbono a la vista. Entre los detalles más distintivos, las iniciales del piloto están grabadas en los paneles de las puertas, lo que le otorga al auto un carácter eminentemente personal.

Sin embargo, en el reciente episodio “Off The Grid” publicado en el canal de Youtube de F1, el francés fue visto a bordo del Ferrari 296 GTB junto al entrevistador. En su participación mostró un recorrido por su residencia, ubicada en Ginebra, Suiza y conversó sobre su trayectoria en el deporte. En la charla recordó su etapa como piloto de reserva para Mercedes y su retorno a la parrilla titular de la Fórmula 1 cuando el equipo Renault se renombró Alpine, escudería con la que alcanzó su primera victoria en el Gran Premio de Hungría en 2021.

“Cuando crucé la línea, significó todo el mundo para mí, para todas las personas que estaban trabajando tan duro para ello", expresó Ocon con una sonrisa amplia. El piloto añadió: "Todo lo que hicimos durante toda mi vida valió la pena solo por ese momento. Fue un momento hermoso", manifestó el francés para dejar en claro el impacto personal y profesional de esa victoria.

Incluso analizó sus sensaciones durante la temporada pasada junto al jefe del equipo Haas F1 Team, Ayao Komatsu. El piloto declaró: “La forma en que me presentó el plan directo, lo que va a construir para el equipo y lo que ya ha construido ahora. Para mí era la mejor opción. Quiero competir y ganar en el futuro. Voy a dar todo hasta que consiga asegurar lo que quiero. Y si no logro ganar, lo habré dado todo, no me arrepentiré“.

Así luce la nueva adquisición del piloto francés, el Lamborghini Revuelto intervenido por Mansory