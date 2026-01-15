San Lorenzo cayó frente a Cúcuta en su primer amistoso del año

San Lorenzo debutó en la Serie Río de La Plata con una derrota por 1-0 ante Cúcuta Deportivo en Montevideo. El equipo dirigido por Damián Ayude se presentó en el estadio Luis Franzini con titulares codiciados en el actual mercado, como Jhohan Romaña y Alexis Cuello, ambos pretendidos respectivamente por River Plate y Boca Juniors en las últimas semanas. Con una clara falta de efectividad en el arco rival, el conjunto argentino comprometió su estreno de año con un tropiezo que alimenta dudas sobre su evolución futbolística.

En el tramo final del encuentro, el entrenador apostó por la juventud: San Lorenzo concluyó el partido con nueve futbolistas de los once surgidos de las inferiores y un equipo que promediaba apenas 20 años, una evidencia clara de la renovación interna y las derivaciones de un plantel en pleno proceso de reconfiguración. Entre los nombres destacados ingresaron Alejo Córdoba y Fabricio López, ambos de 23; Juan Cruz Rattalino, de 21; Francisco Perruzzi, de 24, y Agustín Ladstatter, de 20. En ese contexto, Rattalino aportó mayor fluidez ofensiva y dejó una imagen positiva pese a las dificultades colectivas.

San Lorenzo cayó con Cúcuta en el primer amistoso del año (Fotobaires)

El desarrollo del partido tuvo a un Ciclón activo en el arranque, dominando el balón y generando un par de oportunidades claras que no alcanzaron a quebrar el cero. El capitán Gastón Hernández dispuso de una ocasión inmejorable al conectar un cabezazo débil y desviado que fue desaprovechado. San Lorenzo demostró intensidad física, pero la falta de precisión y una defensa frágil marcaron la diferencia en el resultado final. La jugada decisiva llegó a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando Luifer Hernández culminó de contragolpe una desatención defensiva y estableció el único gol del partido. El arquero Abadía, por su parte, frustró el empate al contener un disparo de Tripicchio en el cierre.

La alineación inicial azulgrana solo mostró dos variantes respecto al cierre de 2025: la presencia de Teo Rodríguez Pagano —uno de los valores jóvenes del club— en reemplazo del lateral Elías Báez, quien se encuentra a punto de ser transferido al Atlanta United de la MLS por una cifra estimada en tres millones de dólares. Además, Matías Realli se ganó la titularidad sobre Agustín Landstatter.

Pese a la caída, la evaluación del cuerpo técnico se centra en las alternativas juveniles en caso de que el club concrete la salida de futbolistas clave como Romaña o Cuello, dos operaciones aún abiertas. La conclusión inmediata apunta a la construcción de un plantel competitivo.

Formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez; Nicolas Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Cúcuta: Federico Abadía; Mauricio Duarte, Sebastián Rodríguez, Jhon Quiñones, Armando Ballesteros; Juan Ceballos, Santiago Orozco; Eduar Arizalas, Sebastián Tamara, Jhon Valencia; y Jonathan Agudelo. DT: Nelson Flórez.

Estadio: Luis Franzini de Montevideo.