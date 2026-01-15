Deportes

El esperanzador mensaje de Colapinto que publicó Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

El argentino ya está en la sede de Enstone trabajando en el simulador antes del inicio de las pruebas de pretemporada

El argentino hizo hincapié en el inicio de la preparación de cara al curso 2026 de la Máxima

Franco Colapinto afrontará su primera temporada completa como piloto titular de la Fórmula 1 en el 2026 de la mano de Alpine. Luego de un merecido descanso tras una pobre campaña de la escudería francesa, que participó con el peor monoplaza de la parrilla, el argentino ya está trabajando en la sede principal de Enstone para ultimar detalles antes del inicio de los test de pretemporada de la Máxima.

Las cuentas oficiales de Alpine divulgaron un video del propio pilarense hablando acerca de lo que fueron sus vacaciones, en las que tuvo tiempo para entrenar y mostrar su contundente cambio físico, y cómo está palpitando la preparación antes del trabajo en pista.

“Hola, chicos. Aquí estamos de vuelta en Enstone. Después de un tiempo, Navidad, Año Nuevo... fue un descanso muy agradable, y estaba muy preparado y con las pilas recargadas para esta nueva temporada y nueva era, nuevo coche, nuevo motor. Muy emocionante para el equipo”, comentó Colapinto, quien hizo hincapié en que la temporada 2026 será completamente distinta al curso pasado.

En esta misma línea, Franco puntualizó en el arduo trabajo que están llevando a cabo en el simulador de la fábrica y buscó transmitir un mensaje de optimismo de cara al futuro: “Los chicos se están preparando. Vamos a estar en el simulador, ajustando los asientos y haciendo marketing. Algunos días de rodaje. Muy feliz de empezar y preparándome para este gran año que tenemos por delante. Esperemos que sea bueno, y nos vemos muy pronto, chicos”.

La historia de Franco Colapinto
La historia de Franco Colapinto trabajando en el simulador de Alpine en Enstone (@francolapinto)

Hace algunos días Colapinto mostró en su cuenta de Instagram que ya estaba trabajando en el simulador de Enstone y les transmitió su entusiasmo a sus seguidores: “Día 1!!!!! Vamos!”. Aunque el argentino no fue el único que se mostró emocionado por volver al trabajo, ya que Pierre Gasly, con quien formará dupla durante todo el 2026, también subió una foto en sus redes mientras estaba en el simulador de la fábrica británica: “Hemos vuelto”.

Vale destacar que dicha fase de preparación será clave para las primeras pruebas en pista. Más allá de que se espera que Alpine realice una sesión privada en Barcelona de shakedown (ensayo oficial para la FIA en el que únicamente pueden rodar 200 km con un único monoplaza), esto todavía no está confirmado.

En paralelo a la preparación, se aguarda la presentación oficial del diseño del monoplaza, la cual se revelará el 23 de enero. No obstante, hay grandes probabilidades de que este no se utilice en los primeros ensayos y que, además, el diseño del monoplaza que se use para la presentación sea meramente ilustrativo. Hay que destacar que esto es algo común en la F1, ya que los equipos no quieren develar el camino que tomaron a la hora de desarrollar el vehículo.

Pierre Gasly y Franco Colapinto
Pierre Gasly y Franco Colapinto formarán la dupla titular de Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

Todos los trabajos en el simulador permitirán ajustar los últimos detalles antes de las pruebas pautadas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, previstas entre el 26 y el 30 de enero, lo que marcará la primera sesión conjunta entre las 11 escuderías. Una vez finalizados los entrenamientos en Montmeló, los equipos dispondrán de una semana para ajustes técnicos, para luego trasladarse a Baréin, donde se realizarán los test de pretemporada en dos tandas: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20.

Será la primera oportunidad en la que el argentino pueda participar de las pruebas de pretemporada en la Fórmula 1, algo que es esencial para que los corredores puedan conocer perfectamente el funcionamiento del monoplaza a lo largo del año. El pilarense llegó a la Máxima en 2024 de la mano de Williams, donde compitió en las últimas nueve carreras. Allí logró computar sus primeros cinco puntos en el Gran Circo: cuatro al quedar octavo en el GP de Azerbaiyán y el restante con su décimo puesto en el GP de los Estados Unidos, en Austin.

En 2025, Colapinto tomó el mando del A525 en la séptima jornada del calendario tras relegar de su butaca a Jack Doohan, quien completó decepcionantes actuaciones. De hecho, en las últimas horas Alpine hizo oficial su salida de la escudería, algo que dejó al estonio Paul Aron y al indio Kush Maini como los pilotos de reserva.

Con este panorama, Colapinto contará con una oportunidad clave para adaptarse al nuevo monoplaza desde el inicio de la temporada y no tener que hacerlo sobre la marcha. Además, la importancia de los test se agiganta por los importantes cambios que tienen los monoplazas con la nueva normativa técnica.

