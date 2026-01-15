8 frases de Úbeda tras el empate de Boca: la llegada de Hinestroza, alarma por Cavani y el detrás de escena de su charla con Riquelme

Boca Juniors empató sin goles con Millonarios de Colombia en un amistoso disputado en La Bombonera en homenaje a Miguel Ángel Russo, entrenador argentino que conquistó títulos con ambos clubes y falleció en 2025.
“Las sensaciones que tengo son favorables. El equipo estuvo sólido, tuvo juego y asociaciones que dieron muestra de tener mucha posesión de pelota. Generamos situaciones de gol, a lo mejor faltó definición”, valoró Claudio Úbeda en la conferencia de prensa.
Sobre el gran primer tiempo que llevó a cabo Ander Herrera, el DT de Boca agregó: “Ya estaba pautado desde antes que iba a jugar 45 minutos. Está perfecto, lo vamos llevando de a poco. Es un jugador muy inteligente para jugar, no solamente lo que hace con su físico, sino desde la palabra porque está permanentemente hablando y acomodando al equipo”.
A raíz del mercado de pases, donde por el momento Boca no incorporó futbolistas, reconoció: “Tenemos un plantel competitivo. El grupo ha hecho una pretemporada muy buena y estamos para competir. Obviamente hablo bastante con el Chelo (Delgado) y Román (Riquelme) por las negociaciones y ellos están con esa función. Hinestroza está en esa situación, de tratar de que se destrabe. Tranquilos, estamos trabajando con la mente puesta en el inicio del torneo. Vamos a tener muchos partidos con tres competencias”.
Uno de los temas más importantes por los que fue abordado el entrenador fue con relación al día en que lo ratificaron en el cargo. “Para mí es un orgullo enorme ocupar el lugar que estoy ocupando. Lo hablamos con Román y Chelo antes de fin de año y ellos me hablaron de todo el proceso que veníamos cumpliendo junto con Miguel (Russo) y mi última etapa que me tocó estar al frente del grupo. Por eso ellos tomaron esa decisión. Es una enorme responsabilidad, nos sentimos preparados para poder hacerlo bien y competir como Boca merece”.
Y puntualmente sobre sus sensaciones tras la eliminación ante Racing y la incertidumbre sobre su futuro, agregó: “Lo viví con tranquilidad porque uno entiende la situación de esa transición que nos tocó pasar. Yo y todo el cuerpo técnico confiamos plenamente en las condiciones, en la capacidad para trabajar y en poder continuar. No hubo ningún tipo de ansiedad desmedida. Creo que las decisiones en instituciones grandes como Boca merecen ser analizadas con tiempo, y si eso conlleva tener que esperar, ahí estuvimos nosotros sin ningún problema”.
Otro tema que preocupa en el mundo Boca son los lesionados, en especial Edinson Cavani: “Le hicieron una infiltración en la zona lumbar para poder descomprimir esa inflamación. Hay que tener cuidado en su etapa de rehabilitación. Lo va a hacer progresivo, esperamos que esté lo más pronto posible”.
Para terminar, se refirió a la novedad táctica que fue mutar del esquema 4-4-2 al 4-3-3, con la inclusión del español Ander Herrera desde el inicio. “Estamos probando variantes y depende mucho los tipos de partidos que nos toque jugar. Hay veces que tendremos necesidad de un doble nueve, dependiendo del rival y el partido. Nos gusta mucho el 4-3-3, por eso lo ejercitamos bastante. Algunas cosas se vieron en el funcionamiento y salieron bastante bien. Nos falta profundizar un poco más y llegar con más gente al área, pero es parte del día a día de trabajo”.
Y cerró con un mensaje en relación al homenaje a Miguel Russo: “Para nosotros ha sido muy emotivo, por todo lo que significa Miguel para nosotros. Cinco años que veníamos trabajando juntos. Va a estar siempre cerca nuestro. Con este partido que se hizo me pone contento que lo podamos recordar de esta manera. En Millonarios también fue campeón. Es un lindo gesto de ambos equipos”.
En el próximo compromiso de esta preparación, Boca Juniors enfrentará a Olimpia de Paraguay el 18 de enero en el estadio Único de San Nicolás, antes de su debut oficial ante Deportivo Riestra en el Torneo Apertura.