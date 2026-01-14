Una estrella del Real Madrid estalló tras la destitución de Xabi Alonso: “No crean todo lo que leen”

Bellingham se pronunció tras la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

El centrocampista Jude Bellingham ha utilizado su canal oficial, la aplicación JB5, para responder de manera directa a los rumores que lo vinculaban con un supuesto conflicto con el –ahora– ex entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso. El inglés de 22 años calificó de “un montón de mierda” las versiones que lo señalaban como responsable de una campaña interna contra el técnico vasco.

El mensaje publicado por Jude Bellingham ha buscado disipar las especulaciones surgidas tras la salida de Xabi Alonso del Real Madrid, ocurrida el lunes después de apenas media temporada al frente del equipo. Diversos medios españoles informaron que la relación entre parte del plantel y el entrenador se había deteriorado, atribuyendo a figuras como Bellingham y Vinicius Junior un papel activo en la decisión del club. Frente a este escenario, el jugador inglés decidió pronunciarse públicamente para aclarar su postura.

En su comunicado, Bellingham expresó: “Hasta ahora he dejado pasar demasiadas de estas cosas, siempre esperando que la verdad saliera a la luz a su debido tiempo. Pero, sinceramente... qué montón de mierda”. A continuación, manifestó su rechazo a la dinámica de rumores que, según describió, afecta el ambiente en el vestuario madridista: “Siento verdadera lástima por la gente que se aferra a cada palabra de estos payasos y sus ‘fuentes’. No crean todo lo que leen; de vez en cuando, este grupo de gente necesita rendir cuentas por difundir este tipo de desinformación dañina por clics y para añadir controversia”, replicaron el comunicado los medios españoles AS y Sport, entre otros.

El técnico abandonó el Real Madrid tras la última derrota ante Barcelona (Reuters)

Real Madrid se encuentra en un momento de transición tras la salida de Xabi Alonso, quien solo pudo completar 34 partidos como técnico principal del club. El propio entrenador reconoció a través de sus redes sociales que la experiencia no tuvo el desenlace esperado. En su mensaje de despedida, Alonso agradeció a la institución, a los jugadores y a la afición por el apoyo recibido: “Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”.

La reacción de Bellingham coincidió con un clima de tensión alimentado por críticas a la actitud de algunos jugadores dentro y fuera del campo, especialmente luego de la reciente derrota en la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona, que terminó 3-2 a favor del conjunto catalán.

En paralelo a su declaración, Bellingham publicó en su cuenta oficial de Instagram dos imágenes junto a Xabi Alonso acompañadas de un mensaje de agradecimiento: “Gracias, mister, ha sido un placer. Todo lo mejor para el futuro”. Esta despedida se sumó a las palabras de otros miembros del plantel como Éder Militao y Brahim Díaz, quienes también utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes al entrenador cesado.

El futbolista inglés ha disputado 29 partidos bajo la dirección del técnico vasco, en los que sumó seis goles y cinco asistencias. La decisión de romper el silencio y pronunciarse públicamente ha sido interpretada por los medios como un intento de frenar la escalada de especulaciones y proteger su imagen en un entorno marcado por la presión mediática.

Antes del inicio de la Supercopa, Jude habló con la prensa y le preguntaron por el futuro de Xabi Alonso: “En el vestuario estamos todos unidos, el cuerpo técnico y los jugadores. A veces hay altibajos, pero tenemos que ver dónde estamos ahora: en unas semifinales de la Supercopa, a cuatro puntos del líder en Liga y entre los ocho primeros de la Champions. Ningún desastre, para mí. Siendo el Real Madrid se exagera todo cuando las cosas no están del todo bien, pero queremos estar mejor. Esas decisiones se toman muy por encima de mí”, respondió por entonces según detalló Marca.

Cabe destacar que Vinicius Junior, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Franco Mastantuono son los únicos de la plantilla principal que, hasta el momento, no han hecho pública ninguna despedida al ex entrenador. El club, que había apostado por Alonso con un contrato de tres temporadas, se enfrenta ahora al reto de recomponer su proyecto deportivo con Álvaro Arbeloa a la cabeza tras una primera vuelta marcada por los altibajos y la presión mediática.