Deportes

Midón, La Serna y Collarini siguen adelante en el AAT Challenger y crece la presencia argentina en el W50

Habrá tres tenistas nacionales en cuartos de final del torneo que se juega en Palermo. En el certamen femenino, seis compatriotas se metieron en octavos

Andrea Collarini festeja su triunfo
Andrea Collarini festeja su triunfo sobre Lucio Ratti

Mientras Melbourne concentra la atención del mundo con la disputa del Australian Open, primer Grand Slam de la temporada 2026, en la Argentina se desarrollan dos certámenes fundamentales para la proyección del tenis nacional: el AAT Challenger edición TCA y el W50 de Buenos Aires.

Ambos torneos internacionales, organizados por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y disputados en el emblemático Tenis Club Argentino de Palermo, arrojaron un balance ampliamente favorable para los representantes locales al cierre de una nueva jornada de competencia.

Este miércoles quedaron definidos los cuartos de final del cuadro masculino del AAT Challenger, primer torneo de esta categoría que se juega en el país en la temporada. Serán tres los argentinos que intentarán avanzar hacia las instancias decisivas: Lautaro Midón, Juan Manuel La Serna y Andrea Collarini.

El correntino Midón, de 21 años, segundo preclasificado del certamen y uno de los nombres que en este 2026 buscará consolidarse en el circuito, ratificó su condición de candidato. Tras vencer en su debut al brasileño Wilson Leite por 6-2, 3-6 y 6-3, este miércoles superó con autoridad al rumano Stefan Palosi por 6-3 y 6-2. El actual 234° del ranking ATP se metió así entre los ocho mejores y este jueves enfrentará al experimentado peruano Juan Pablo Varillas, quinto cabeza de serie.

Midón tuvo otra buena actuación
Midón tuvo otra buena actuación

La sorpresa de la jornada llegó de la mano de Juan Manuel La Serna, quien dio el golpe al eliminar a su compatriota Santiago Rodríguez Taverna, máximo favorito al título. El catamarqueño, nacido en 2004, se impuso por 7-6 (3) y 6-3 y alcanzó por tercera vez en su carrera los cuartos de final de un torneo ATP Challenger.

Tras el encuentro, La Serna dijo haber atravesado un proceso de cambios durante la pretemporada y marcó su objetivo para este año. “Quiero empezar a competir en este tipo de torneos, a ganar confianza. Creo que eso es lo más difícil. Es un nivel nuevo”, dijo el pupilo de Mauro Aprile.

La Serna, además, es uno de los dos ganadores de la Beca Galperin al Mérito. Al respecto, destacó el impacto del programa y se refirió a los nuevos beneficiarios en 2026: “El apoyo que nos dieron es muy grande. Ahora nos permite armar mejor el calendario. Ya no podemos volver a participar, pero quiero desearles la mayor de las suertes a los chicos que compiten este año”.

El tercer argentino en cuartos será Andrea Collarini, de 33 años, tercer sembrado del torneo y el más experimentado de los locales. El neoyorquino, radicado en la Argentina desde su niñez, venció a Lucio Ratti en sets corridos, por 6-4 y 6-2, y continúa su camino en un país donde históricamente se siente cómodo: suma diez títulos obtenidos en la Argentina, dos de ellos de categoría Challenger.

La Serna se impuso en
La Serna se impuso en sets corridos sobre Santiago Rodríguez Taverna

Seis argentinas siguen en carrera en el W50

En el cuadro femenino, el balance también fue positivo. Habrá siete representantes argentinas en la segunda ronda del W50 de Buenos Aires. Este miércoles avanzaron Carla Markus, hija del extenista Gabriel Markus, quien derrotó a la italiana Giulia Paterno por doble 6-2, y Florencia Urrutia, vencedora de la mexicana María Fernanda Navarro Oliva por 7-6 (2) y 6-1.

Berta Bonardi, Victoria Bosio, Luciana Moyano y Justina González Daniele completan la nómina de jugadoras nacionales que siguen en competencia, tras las eliminaciones de Lourdes Ayala y Josefina Estévez.

Todos los partidos del jueves 15 de enero

Según informó la organización, la jornada del jueves comenzará a las 10:00, con transmisión en vivo a través de TyC Sports Play. Se disputarán doce partidos femeninos entre singles y dobles en los courts 7, 8, 9 y 10, mientras que el cuadro masculino iniciará su actividad media hora más tarde en la Cancha Central y el court 3.

Cancha Central

  • (ARG, #2) Lautaro Midón vs. (PER, #5) Juan Pablo Varillas
  • (ARG) Juan Manuel La Serna vs. (ITA) Franco Agamenone

Court 3

  • (BOL, #4) Murkel Dellien vs. (ESP) Nikolas Sánchez Izquierdo
  • (ARG, #3) Andrea Collarini vs. (BRA, #7) Pedro Boscardin Dias

Court 10

  • (ARG) Justina González Daniele vs. (USA, #2) Anna Rogers – 10:00
  • (ARG) Berta Bonardi vs. (ARG, #5) Victoria Bosio – A continuación

Court 9

  • (BRA, #1) Carolina Alves vs. (FRA) Sara Cakarevic – 10:00
  • (ARG) Carla Markus vs. (BUL, #7) Gergana Topalova – A continuación

Court 8

  • (ECU) Mell Reasco González vs. (ESP) Carlota Martínez Cirez – 10:00
  • (ARG) Florencia Urrutia vs. (BRA) Thaisa Grana Pedretti

Court 7

  • (MEX, #8) Victoria Rodríguez vs. (BOL) Noelia Zeballos
  • (ARG, WC) Luciana Moyano vs. (ITA, #3) Dalila Spiteri

