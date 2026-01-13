El escándalo judicial en el que quedó envuelto un importante club de Brasil por un futbolista de Boca Juniors

Inter de Porto Alegre afronta importantes problemas judiciales por un antiguo traspaso de Carlos Palacios (EFE/ Silvio Ávila /POOL)

El Internacional de Porto Alegre quedó envuelto en un grave problema judicial y financiero: enfrenta desde hace meses el congelamiento de sus cuentas bancarias a raíz de un litigio vinculado al traspaso del jugador Carlos Palacios, quien hoy milita en Boca Juniors. Esta medida, dispuesta por el Juzgado Civil del Foro Central de Porto Alegre y confirmada tanto por ESPN Brasil como por el portal local ge.globo, responde a una deuda acumulada con el empresario Pablo Alain Lecler Fluxa, quien ofició como representante del futbolista durante la negociación consumada en 2021.

Este conflicto financiero, según el club, profundizó su situación de “absoluta dificultad”, una condición que Internacional expuso ante la Justicia al solicitar, sin éxito, que se suspendieran las restricciones impuestas sobre sus activos. Según la información publicada por ESPN, el club dejó de abonar la totalidad de la comisión pactada con el agente, lo que dio origen a la demanda legal y al posterior congelamiento de sus cuentas.

“El Inter había acordado una comisión de 154.000 dólares (aproximadamente 1 millón de reales) al agente en 2021, al momento del traspaso de Palacios. Sin embargo, no realizó el pago completo, lo que generó una deuda que ahora supera los R$700.000 (USD $130.000, aproximadamente). Si se incluyen las comisiones y los intereses, la cifra se acerca a los R$800.000 (USD$ 148.000, aproximadamente)”, indicó el portal mencionado.

Carlos Palacios disputó 35 partidos con la camiseta del Inter de Porto Alegre (Reuters/Steve Roberts)

El medio local ge.globo aportó que el contrato estipuló originalmente el pago de los mencionados USD 154.000 divididos en cuatro cuotas de USD 38.500 (212.520 reales) para el empresario. Por su parte, Lecler Fluxa sostiene que solo recibió dos de estos pagos, lo que generó el litigio actual. El monto principal, de casi 640.000 reales, sigue en disputa, a lo que se suman costos judiciales, honorarios de abogados y otras cargas económicas.

Desde el club aseguraron que iniciaron negociaciones para resolver el desacuerdo y que esperan poder revertir la situación tras la conclusión del receso del Poder Judicial, fijado para el 20 de enero. Contactada por ge, la dirigencia de Internacional reiteró que prevén encontrar una solución una vez finalizado el receso judicial.

En su defensa ante el tribunal, el club alegó que el contrato presentado por el empresario sería nulo y que los cargos reclamados resultarían excesivos. Además, advirtió sobre posibles “daños irreparables” si persiste el bloqueo de fondos. La Justicia, hasta el momento, rechazó la petición y mantiene la restricción. Vale aclarar que, al ser un problema entre el Inter y una deuda con el empresario, el futbolista no afronta ninguna consecuencia para su carrera.

Las complicaciones financieras y legales del club no se reducen a este único episodio. Según ge, Internacional ha debido afrontar otras demandas de gran magnitud. A fines de 2024, incluso se le prohibió fichar nuevos jugadores debido al impago de otros compromisos, como la deuda correspondiente al futbolista Thiago Maia, que logró saldar con la venta de Vitão al Flamengo. El empresario Delcir Sonda, socio histórico del club, también exige judicialmente el pago de 60 millones de reales a través de cuatro procesos abiertos.

El problema del Inter de Porto Alegre se centra en una deuda con un empresario que participó de la transferencia de Palacios, por lo que el futbolista no tendría ninguna consecuencia (Photo by Chandan KHANNA / AFP)

La transferencia que está envuelta en un escándalo de Carlos Palacios es correspondiente al año 2021. Internacional acordó comprar sus derechos por 3 millones de dólares (16,5 millones de reales) a Unión Española de Chile. Sin embargo, el chileno no tuvo un buen paso por el elenco Colorado: disputó un total de 35 partidos oficiales (en su gran mayoría ingresando desde el banco), en los que no convirtió ningún gol y brindó únicamente tres asistencias.

Tras esto, el volante recaló en Vasco da Gama, donde jugó una sola temporada antes de regresar a Chile para vestir la camiseta de Colo Colo. En el Cacique recuperó su nivel y, con la conducción de Miguel Almirón y Arturo Vidal, lideró al equipo hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, donde quedaron eliminados a manos de River Plate.

No obstante, sus buenas actuaciones fueron válidas para convencer a Boca Juniors de hacer una inversión cercana a los 5 millones de dólares para quedarse con su pase. A lo largo del 2025, Palacios participó de un total de 36 partidos oficiales (en su mayoría como titular), en los que marcó tres goles y dio cuatro asistencias. Actualmente, entrena bajo las órdenes de Claudio Úbeda de cara al inicio de la temporada 2026.