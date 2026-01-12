La sentencia de Juanfer Quintero sobre el deseo de Sebastián Villa de jugar en River Plate

River Plate abrió el año 2026 con una victoria por 1-0 sobre Millonarios en el Gran Parque Central de Uruguay. El equipo de Marcelo Gallardo se impuso en su primer amistoso gracias al gol de penal de Gonzalo Montiel, aunque una de las particularidades pasó por la capitanía de Juan Fernando Quintero, quien fue elegido por delante de figuras como Lucas Martínez Quarta y el propio autor del tanto.

El colombiano habló en la conferencia de prensa posterior al duelo y, además de referirse a qué se siente portar la cinta de capitán y cómo fue la preparación del equipo, hizo hincapié en los rumores que pusieron a su compatriota Sebastián Villa como posible refuerzo, algo que fue fuertemente rechazado por los hinchas millonarios.

“Con el tema de Villa, yo soy muy cercano. Es un gran jugador, pero creo que las personas indicadas para hablar del tema, creo que lo tienen que hacer. Yo simplemente sé la calidad de jugador que es, sé lo que es como persona y obviamente eso lo voy a defender. Ahora... lo que son las negociaciones, todo el mundo sabe que cada quien en su lugar. Nosotros, del lado de nosotros deportivo, futbolístico y como jugadores, no nos incumbe eso. Siempre y cuando cada quien tome su rol y las decisiones”, afirmó Juanfer Quintero sobre la situación de Villa, con quien mantiene una amistad fuera de las canchas.

Cabe recordar que el atacante reconoció que pretende jugar en River y que espera el llamado de Marcelo Gallardo. No obstante, esto generó un fuerte rechazo por parte de los socios e hinchas del elenco de Núñez, quienes no quieren al colombiano en el equipo. En este partido, el rechazo social golea a las razones futbolísticas que podrían sostener el interés: desde su pasado en Boca Juniors a, principalmente, la condena que recibió por lesiones leves y amenazas a su expareja, Daniela Cortés. Violencia de género.

En otro apartado, Juanfer Quintero también se refirió al orgullo que le representa portar la cinta de capitán de River. “La verdad es que estoy muy contento. Más allá de lo que es la cinta de capitán, para mí es un orgullo representar un club tan grande y con tanta historia. Es un sueño”, explicó. Respecto a cómo se dio su designación, indicó: “Creo que salió natural como me designaron capitán y soy muy agradecido. Más aún con los nombres que tenemos, que son jugadores con mucha experiencia y de la casa. Creo que fue con naturalidad, no hay ningún tipo de misterio sobre la designación”.

Otro de los temas en los que puntualizó el volante colombiano fue sobre la ausencia de River en la próxima Copa Libertadores, algo que se produjo después de un decepcionante año 2025. “No nos debe afectar. Creo que se siente un poco extraño después de que cada año, normalmente, River juega la Copa Libertadores. Nos reinventamos en esta situación. Vamos a asumir la Copa Sudamericana con la altura que se merece. Es un club que siempre va a pelear los torneos que le toque, entonces no debemos sentirnos raros. Simplemente que está la motivación y que tenemos grandes desafíos por el resto del año”, argumentó.

“Es normal que a veces fluya el juego, nos costó en los últimos diez o quince minutos del primer tiempo. Creo que es normal por las sesiones de entrenamiento que estamos teniendo, nos estamos conociendo. El primer mes que hacemos fútbol en sí y creo que ha sido muy positivo para los jugadores que entraron también. Más allá del resultado, queríamos proponer, incentivarnos y llevar a cabo lo que queremos dentro del campo. Creo que, de alguna u otra forma, es positivo todo lo que vimos”, destacó Quintero sobre el desarrollo del partido contra Millonarios.

En dicho encuentro debutaron con la camiseta de River Fausto Vera y Matías Viña, quienes fueron elogiados por el flamante capitán del Millonario: “Creo que técnicamente son importantes, que han marcado en el fútbol argentino y el fútbol de Brasil diferencia. Para nosotros es un placer estar con ellos, más allá de cómo son como jugadores, lo más importante es que sean buenas personas, que se adapten. Nosotros desde adentro tratar de ayudarles y que se sientan cómodos. Hoy se vio de Fausto lo que nos puede dar, es un privilegio tenerlos con nosotros”.

La agenda del equipo de Marcelo Gallardo tendrá un nuevo partido amistoso antes de su debut oficial en el Torneo Apertura contra Barracas Central, que se llevará a cabo el sábado 24 de enero desde las 17:00 en condición de visitante. River chocará contra Peñarol el próximo sábado 17 a partir de las 22:15 en el Campus de Maldonado, lo que marcará el cierre de la pretemporada millonaria.