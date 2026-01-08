La tajante decisión de Atlético Nacional en medio de las negociaciones con Boca Juniors por Marino Hinestroza

El club argentino ha ofrecido cinco millones de dólares por el 100% de la ficha de Marino - crédito CABJ/EFE

Atlético Nacional tomó una tajante decisión en medio de las negociaciones con Boca Juniors por Marino Hinestroza: liberó al futbolista hasta tanto no se defina su venta al elenco argentino.

El club colombiano busca, con este movimiento, aliviar las tensiones que habían surgido en las últimas semanas en torno al futuro del extremo, e intenta que las conversaciones lleguen a buen puerto antes de que el conflicto interno se agrave.

Ambas partes, tanto los directivos de Boca como el entorno de Hinestroza, apuestan a que este gesto permita destrabar pronto las diferencias y que el delantero se convierta en el primer refuerzo del club argentino.

Sin embargo, Atlético Nacional le envió un ultimátum a la dirigencia xeneize, que deberá acercar la oferta que satisfaga sus necesidades a más tardar el 10 de enero, caso contrario el extremo de 23 años deberá presentarse a la pretemporada el 12 del corriente bajo las ordenes del entrenador Diego Arias.

Storie de Marino Hinestroza sobre su posible fichaje a Boca Juniors - crédito Instagram

Aunque en un momento pareció estar todo encaminado a un final feliz y el propio jugador lo mostró en sus redes sociales con corazones con los colores de Boca y un reloj de arena, las gestiones terminaron siendo más complejas de lo esperado.

Uno de los puntos que precipitó la decisión de Atlético Nacional fue el malestar desatado por la ausencia de Hinestroza en los primeros entrenamientos de la pretemporada, situación que generó malestar entre los hinchas del Verdolaga. Al liberarlo temporalmente de su obligación de presentarse a las prácticas del plantel, el conjunto colombiano propicia una pausa que le permite negociar con Boca y otros interesados sin presiones que desgasten el vínculo contractual ni expongan al futbolista a lesiones que puedan afectar una eventual transferencia.

El propio Hinestroza salió a rechazar las versiones que señalaban actos de indisciplina de su parte o intenciones de forzar su salida. A través de sus redes sociales, el jugador desestimó cualquier rumor, al escribir: “¡No es ningún acto de indisciplina! Ni mucho menos presión para irme a Boca”. Su declaración buscó restablecer la calma y enfatizar el carácter acordado de la medida, recordando que continuará entrenándose por sus propios medios mientras se resuelve su futuro inmediato.

Los posteos del colombiano Marino HInestroza contra la prensa de su país

En las conversaciones entre Boca Juniors y Atlético Nacional, las posiciones aún mantienen cierta distancia. El club argentino presentó una oferta cercana a los cinco millones de dólares, mientras que la institución colombiana aspira a un monto algo superior. Según trascendió, Atlético Nacional busca aproximadamente 6 millones de dólares por el 100% de la ficha, que se divide en partes iguales con el Columbus Crews de la MLS, aunque estaría dispuesto a negociar por un porcentaje menor en caso de que no se alcance esa suma total.

Durante esta etapa de definiciones, Hinestroza, de 23 años y ganador de tres títulos en Colombia (Liga BetPlay, dos Copa BetPlay y una Superliga), proseguirá su preparación individual, rodeado de expectativas por parte tanto de Boca como de su entorno, que consideran inminente el cierre de la transferencia. La operación, muy observada en el fútbol argentino y colombiano, representa una oportunidad para el jugador, quien se desempeña como extremo por izquierda y ha sido señalado como una de las promesas del fútbol colombiano.

Mientras tanto, Atlético Nacional confirmó la incorporación de quien podría funcionar como reemplazo de Marino Hinestroza: Nicolás Rodríguez es el nuevo extremo derecho de cara a la temporada 2026. El futbolista colombiano, de 21 años, retorna al país tras su paso por Orlando City, y llega en un préstamo por un año con opción de compra.

A lo largo de la temporada pasada, Rodríguez disputó 19 partidos con el conjunto de Florida, logrando un gol y una asistencia. Su rendimiento estuvo condicionado por la edad, sin consolidarse como titular en la MLS. Previamente, brilló en Fortaleza, equipo bogotano en el que debutó el 12 de octubre de 2021 y sumó 8 goles y 6 asistencias en la campaña 2024.