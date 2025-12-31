Murió a los 74 años el “Nene” Magán, gloria de Independiente y Newell’s

(@Newells)

El ex delantero Manuel Rosendo Magán falleció este martes a los 74 años en Buenos Aires, tras una trayectoria que lo ubicó como figura clave en el Independiente campeón de la Copa Libertadores 1972 y en el equipo de Newell’s campeón del Metropolitano 1974 (en cancha de Rosario Central).

Entre los hitos más recordados de Magán en Newell’s, permanece la jugada en la que asistió a Mario Zanabria en un clásico frente a Central, que le dio el empate 2 a 2 y el posterior título para los Leprosos en Arroyito, luego de remontar un 2 a 0 en contra que le concedía el trofeo a su acérrimo rival. A nivel clubes, fue parte fundamental del tridente ofensivo junto a Agustín Balbuena y Hugo Saggioratto durante la histórica campaña internacional del Rojo. En la revancha de la final de la Libertadores 1972 ante Universitario de Perú en la Doble Visera, entró al minuto 62 en lugar del autor del doblete Eduardo Maglione.

Tras su retiro, trabajó en el desarrollo de juveniles tanto en Independiente como en Newell’s, manteniendo su vínculo con ambas instituciones. El Rojo hizo honor a su memoria en las redes sociales: “Lamentamos el fallecimiento de Manuel Magán, campeón de la Libertadores 1972 con Independiente y quien trabajara ligado a las Juveniles de nuestra institución por varios años.Enviamos un afectuoso saludo a sus familiares y amigos en este difícil momento. QEPD, Nene”.

Al mismo tiempo, desde el Parque Independencia le dedicaron sentidas palabras: “Newell’s Old Boys lamenta profundamente el fallecimiento de Manuel Magán, ex jugador del Club y protagonista fundamental del histórico título de 1974. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y personas cercanas, a quienes acompañamos en este difícil momento”.

En junio del año pasado, en una de sus últimas entrevistas con motivo del aniversario 50 de aquel título de Newell’s en Arroyito, brindó una de sus últimas entrevistas (a La Capital) y recordó sobre aquel encuentro definitorio: “Rosario, y ni hablar Newell’s, fue una generadora de jugadores diferentes a lo largo de la historia. Nunca vi un lugar con la pasión futbolística de Rosario. Lo vivís diferente. En Newell’s, cuando jugábamos los clásicos, tenías un compromiso con la gente impresionante. Imaginate cuando fuimos a jugar ese partido con Central en su cancha. La presión que había. Y la calidad de jugadores que había en los dos equipos”.

Y sobre el gol de Mario Nicasio Zanabria, que le valió el título de campeón del Metropolitano 1974 a Newell’s, detalló: “Viene el centro de Picerni, muy largo, cruzado. Estaba dentro del área grande. Tenía uno o dos al lado. Cuando voy a saltar a cabecear, miro el arco, pero veo que Mario está solo en la medialuna. Amagué a cabecear al arco y se la bajé atrás a Mario. Le pegó un sablazo, un bombazo. Fue un gol espectacular. En lo personal fue un momento de gran felicidad, extendiendo la felicidad que había tenido en Independiente”.

Su historial deportivo marca que además de vestir las camisetas del Rojo y la Lepra también pasó por Vélez, Belgrano de Córdoba, Racing de Avellaneda y Sarmiento de Junín, además de un paso por el fútbol colombiano (Independiente Santa Fe, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo).