Deportes

Murió a los 74 años el “Nene” Magán, gloria de Independiente y Newell’s

El Nene fue campeón de la Libertadores con el Rojo en 1972 y clave en un título de la Lepra en cancha de Central

Guardar
(@Newells)
(@Newells)

El ex delantero Manuel Rosendo Magán falleció este martes a los 74 años en Buenos Aires, tras una trayectoria que lo ubicó como figura clave en el Independiente campeón de la Copa Libertadores 1972 y en el equipo de Newell’s campeón del Metropolitano 1974 (en cancha de Rosario Central).

Entre los hitos más recordados de Magán en Newell’s, permanece la jugada en la que asistió a Mario Zanabria en un clásico frente a Central, que le dio el empate 2 a 2 y el posterior título para los Leprosos en Arroyito, luego de remontar un 2 a 0 en contra que le concedía el trofeo a su acérrimo rival. A nivel clubes, fue parte fundamental del tridente ofensivo junto a Agustín Balbuena y Hugo Saggioratto durante la histórica campaña internacional del Rojo. En la revancha de la final de la Libertadores 1972 ante Universitario de Perú en la Doble Visera, entró al minuto 62 en lugar del autor del doblete Eduardo Maglione.

Tras su retiro, trabajó en el desarrollo de juveniles tanto en Independiente como en Newell’s, manteniendo su vínculo con ambas instituciones. El Rojo hizo honor a su memoria en las redes sociales: “Lamentamos el fallecimiento de Manuel Magán, campeón de la Libertadores 1972 con Independiente y quien trabajara ligado a las Juveniles de nuestra institución por varios años.Enviamos un afectuoso saludo a sus familiares y amigos en este difícil momento. QEPD, Nene”.

Al mismo tiempo, desde el Parque Independencia le dedicaron sentidas palabras: “Newell’s Old Boys lamenta profundamente el fallecimiento de Manuel Magán, ex jugador del Club y protagonista fundamental del histórico título de 1974. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y personas cercanas, a quienes acompañamos en este difícil momento”.

En junio del año pasado, en una de sus últimas entrevistas con motivo del aniversario 50 de aquel título de Newell’s en Arroyito, brindó una de sus últimas entrevistas (a La Capital) y recordó sobre aquel encuentro definitorio: “Rosario, y ni hablar Newell’s, fue una generadora de jugadores diferentes a lo largo de la historia. Nunca vi un lugar con la pasión futbolística de Rosario. Lo vivís diferente. En Newell’s, cuando jugábamos los clásicos, tenías un compromiso con la gente impresionante. Imaginate cuando fuimos a jugar ese partido con Central en su cancha. La presión que había. Y la calidad de jugadores que había en los dos equipos”.

Y sobre el gol de Mario Nicasio Zanabria, que le valió el título de campeón del Metropolitano 1974 a Newell’s, detalló: “Viene el centro de Picerni, muy largo, cruzado. Estaba dentro del área grande. Tenía uno o dos al lado. Cuando voy a saltar a cabecear, miro el arco, pero veo que Mario está solo en la medialuna. Amagué a cabecear al arco y se la bajé atrás a Mario. Le pegó un sablazo, un bombazo. Fue un gol espectacular. En lo personal fue un momento de gran felicidad, extendiendo la felicidad que había tenido en Independiente”.

Su historial deportivo marca que además de vestir las camisetas del Rojo y la Lepra también pasó por Vélez, Belgrano de Córdoba, Racing de Avellaneda y Sarmiento de Junín, además de un paso por el fútbol colombiano (Independiente Santa Fe, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo).

Temas Relacionados

Manuel Rosendo MagánNewellsIndependienteFútbol Argentino

Últimas Noticias

Operaron de urgencia a Roberto Carlos en Brasil por un problema cardíaco

El histórico lateral fue a realizarse un control de rutina, pero le detectaron un problema que obligó a una rápida intervención. “Ya estoy bien”, afirmó

Operaron de urgencia a Roberto

Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate quedó a un paso de cerrar a un jugador de selección y campeón de Copa Libertadores

Tras los desembarcos de Fausto Vera y Aníbal Moreno, el Millonario sigue activo dentro del mercado de pases

Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate

El tenso cruce entre Dibu Martínez y varios fanáticos del Arsenal después de la derrota del Aston Villa

El arquero argentino protagonizó un llamativo episodio mientras abandonaba el campo

El tenso cruce entre Dibu

Los pilotos de la F1 seleccionaron a los mejores 10 corredores del año: en qué lugar quedó Colapinto y una ausencia de peso

Al igual que sucedió con los jefes de equipo, ahora fue el turno de los protagonistas en pista para elegir a los más destacados del 2025

Los pilotos de la F1

Así será el 2026 de Boca Juniors: el calendario, los refuerzos y la anteúltima bala de Riquelme en la Copa Libertadores

Al Xeneize se le viene un año agitado con varias competiciones y detrás del sueño de alzar la Séptima

Así será el 2026 de
DEPORTES
Operaron de urgencia a Roberto

Operaron de urgencia a Roberto Carlos en Brasil por un problema cardíaco

Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate quedó a un paso de cerrar a un jugador de selección y campeón de Copa Libertadores

El tenso cruce entre Dibu Martínez y varios fanáticos del Arsenal después de la derrota del Aston Villa

Los pilotos de la F1 seleccionaron a los mejores 10 corredores del año: en qué lugar quedó Colapinto y una ausencia de peso

Así será el 2026 de Boca Juniors: el calendario, los refuerzos y la anteúltima bala de Riquelme en la Copa Libertadores

TELESHOW
La divertida respuesta de Pampita

La divertida respuesta de Pampita sobre su novio Martín Pepa: “Muertos de amor”

La sorpresiva llegada de Diego Boneta a Punta del Este: una noche de lujo, celebridades y glamour

Canal 26 se convierte en el primer medio latinoamericano con señal de noticias en 4K

La misteriosa vida de Robert Strom, el empresario millonario señalado como nueva pareja de Zaira Nara

Celeste Cid compartió una foto sexy en bikini desde los alucinantes paisajes de El Bolsón

INFOBAE AMÉRICA

El video que alertó a

El video que alertó a las autoridades de Hawaii: dos personas desafiaron la lava del Kilauea

Auge de Punta del Este en el inicio de la temporada: récord de vuelos privados y niveles históricos en alquileres

Uruguay toma medidas preventivas para cuidar el agua ante falta de lluvias

José Daniel Ferrer: “Cuba termina el año en uno de los momentos más duros de su historia”

La Policía uruguaya descubrió marihuana en un falso dentífrico que le enviaron al narco Luis Fernández Albín, que se queja de “tortura psicológica”