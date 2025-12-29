La Argentina pone primera en la United Cup: formato, rivales y todo lo que hay que saber

Sebastián Báez y Solana Sierra, dos de las principales figuras del tenis argentino (Fuente: Reuters)

Se terminó la espera. El próximo jueves se levantará el telón de la temporada 2026 del tenis internacional, tanto femenino como masculino, y la Argentina dirá presente en una competencia tan novedosa como ambiciosa: la United Cup.

El equipo nacional debutará en Australia en el torneo mixto que combina la lógica de la Copa Davis con la elite del circuito ATP y WTA. Enfrentará a España y a los Estados Unidos, actuales campeones, en una zona de máxima exigencia.

La actividad comenzará luego del Año Nuevo, el 2 de enero, con el inicio de la fase de grupos. El formato contempla seis zonas integradas por tres países cada una. En cada cruce entre selecciones se disputará un partido de singles masculino, uno de singles femenino y un encuentro de dobles mixtos, todos sobre canchas rápidas de cemento bajo techo.

Los ganadores de cada grupo y el mejor segundo de cada ciudad avanzarán a los cuartos de final, mientras que las semifinales y la final están previstas para los días 10 y 11 de enero.

En Perth, el Grupo A tendrá a la Argentina como uno de los protagonistas, en una zona de máxima exigencia. Allí se medirá con los Estados Unidos, actuales campeones del certamen, que llegarán con figuras de primer nivel como Coco Gauff y Taylor Fritz, y también con España, que afrontará el torneo sin varios de sus principales referentes.

El Grupo B, por su lado, estará compuesto por Canadá, Bélgica y China; el Grupo C estará integrado por Italia, Francia y Suiza; el Grupo D tendrá a Australia, Chequia y Noruega, mientras que el Grupo E reunirá a Gran Bretaña, Grecia y Japón.

El equipo argentino tendrá como principal referencia a Sebastián Báez, el jugador mejor ubicado en el ranking dentro del plantel, y contará con Sebastián Gutiérrez, su entrenador, como capitán. La rama masculina se completará con Marco Trungelliti, actual 136 del mundo, y Guido Andreozzi, 33° del ranking de dobles.

Marco Trungelliti integrará el plantel argentino

En el cuadro femenino, Solana Sierra, 66° del escalafón, será la principal carta albiceleste, acompañada por Lourdes Carlé y Nicole Fossa Huergo, especialista en dobles. Esta última, nacida en Italia pero de raíces argentinas —sus padres son rosarinos—, cambió recientemente su nacionalidad deportiva y vivirá su primera experiencia representando al país.

El debut albiceleste será el jueves 1° de enero, desde las 23 (hora de la Argentina), ya en la madrugada australiana, frente a España. Sebastián Báez abrirá la serie ante Jaume Munar y luego será el turno de Solana Sierra frente a Jessica Bouzas Maneiro. De ser necesario, la jornada se completará con el encuentro de dobles mixtos, con parejas aún a confirmar.

La fase de grupos se cerrará el sábado 3, a partir de las 6, frente a los Estados Unidos. En principio, el capitán Sebastián Gutiérrez repetiría la misma fórmula: Báez ante Taylor Fritz, Sierra frente a Coco Gauff y, finalmente, el dobles mixtos.

Aunque el certamen transitará su tercera edición, su formato remite inevitablemente a la esencia de la Copa Davis, al combinar competencia por equipos y representación nacional en un contexto de alto nivel.

Entre 2020 y 2022 se disputó la ATP Cup, un torneo exclusivamente masculino que se desarrollaba en Australia como antesala de la gira por Oceanía. A partir de 2023, la ATP y la WTA decidieron unificar criterios y esfuerzos para dar origen a la United Cup, una competencia mixta que reúne a hombres y mujeres bajo una misma bandera y que marca un cambio significativo en el calendario internacional.

Estados Unidos ganó la última edición del torneo (Fuente: REUTERS/Jeremy Piper)

Cronograma

Jueves 1°, desde las 23:

Sebastián Báez vs. Jaume Munar (España)

Solana Sierra vs. Jessica Bouzas Maneiro (España)

Dobles mixtos (dupla a confirmar)

Sábado 3, desde las 6:

Sebastián Báez vs. Taylor Fritz (Estados Unidos)

Solana Sierra vs. Coco Gauff (Estados Unidos)

Dobles mixtos