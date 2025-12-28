Blooper defensivo y exquisita definición para ser el máximo goleador del Calcio: el gol de Lautaro Martínez para el triunfo de Inter

Lautaro Martínez volvió a completar una destacada actuación con la que le permitió al Inter de Milán escalar a la cima de la Serie A en la 17ª jornada: marcó el gol de la victoria 1-0 contra la Atalanta en el Gewiss Stadium. Además, el Toro convirtió otro tanto con el elenco Nerazzurri y se asentó como el máximo goleador del certamen italiano.

El Toro fue titular y capitán en el elenco dirigido por Cristian Chivu. En medio de un desarrollo del encuentro considerablemente parejo, el delantero argentino fue clave en el cuadro visitante e, incluso, logró dar una asistencia en el primer tiempo que no subió al marcador. Martínez dio un pase filtrado que rompió la defensa de la Atalanta para dejar Marcus Thuram, con quien forma la dupla ofensiva, solo dentro del área. El francés logró vencer la resistencia del arquero Marco Carnesecchi con un disparo cruzado, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego del propio Lautaro.

Sin embargo, el ex delantero de Racing se destacó en el complemento con un gol que es fundamental para las aspiraciones del Inter. El atacante de la selección argentina fue a presionar de manera intensa la salida del fondo del cuadro local y provocó el error del defensor Berat Djimsiti, quien intentó dar un pase al medio y le regaló la pelota a Pío Esposito. Este habilitó a Lautaro dentro del área, quien definió de manera rasante con la zurda para estampar el 1-0.

*El gol de Lautaro para poner al Inter en ventaja sobre la Atalanta

Martínez sigue enalteciendo sus números en la presente temporada con un nivel superlativo. El Toro es el máximo goleador de la Serie A con nueve goles. Además, sus registros en todas las competencias con el Inter suben a 13 conversiones -cuatro por UEFA Champions League- en 22 partidos oficiales, donde también brindó tres asistencias. A estos registros se suman cuatro gritos y otros dos pases gol con la selección argentina de Lionel Scaloni, concretados en las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre.

El desarrollo del encuentro entre Inter y Atalanta fue notablemente parejo. Ninguno de los dos equipos pudo imponer las condiciones de juego, más allá de que el segundo tiempo trascurrió con un constante ida y vuelta en el que ambos generaron situaciones de peligro. No obstante, el punto de inflexión sucedió cuando el argentino abrió el marcador a los 65 minutos del complemento.

Desde entonces, Inter se replegó sobre su propio campo con el objetivo de cerrar los espacios en su defensa y golpear de contraataque, mientras que Atalanta se vio obligado a dominar la posesión de la pelota. La chance más clara llegó a los 86 minutos, cuando Lazar Samardzic quedó solo dentro del área y desvió su remate. Lautaro Martínez se retiró del campo de juego a los 83 minutos de partido para dejarle su lugar al francés Andy Diouf.

En la presente temporada, sumando sus registros en el Inter y la selección argentina, Lautaro convirtió 17 goles y brindó cinco asistencias en 27 partidos (REUTERS/Ciro De Luca)

Con este resultado, Inter escaló a la cima de la Serie A con 36 unidades y superó al Milan (35) y al Napoli (34). El siguiente en la tabla es la Juventus, con 32, aunque cuenta con un partido más que el resto. Por su parte, Atalanta quedó estancado en la undécima ubicación con 22 puntos -mismos que Sassuolo y Udinese-.

Luego de disfrutar las fiestas de fin de año, el Inter deberá afrontar un duelo clave en una agenda considerablemente cargada. El equipo Nerazzurri recibirá en el Giuseppe Meazza al Bologna el domingo 4 de enero a partir de las 16:45 (hora argentina). Cabe recordar que el cuadro de Lautaro Martínez viene de caer por penales en la Supercopa Italiana contra el elenco en el que juegan los argentinos Santiago Castro y Benjamín Domínguez. Sin embargo, estos perdieron la final por 2-0 contra el Napoli.

TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A