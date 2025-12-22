Deportes

El festejo más peligroso: un futbolista se dobló el cuello al ensayar una pirueta tras marcar un gol

Paston Daka, de Zambia, convirtió el tanto del empate 1-1 contra Mali en el último minuto en la Copa Africana de Naciones 2025 y generó preocupación por el fuerte golpe que sufrió durante la celebración

El jugador de Zambia convirtió en el último minuto de la Copa Africana y sufrió un duro golpe durante la celebración

El delantero Patson Daka protagonizó un momento de tensión en la Copa Africana de Naciones 2025 al caer de forma aparatosa sobre su cuello durante la celebración de un gol que rescató un empate para Zambia frente a Mali. El incidente, que ocurrió en el tiempo añadido del encuentro disputado en el Estadio Mohammed V de Casablanca, Marruecos, generó la preocupación en todo el estadio, principalmente porque el jugador del Leicester City quedó tendido en el suelo.

La secuencia se produjo tras un cabezazo de Daka en el minuto 92, que igualó el marcador y permitió a Zambia sumar un punto en el Grupo A. En medio de la euforia, el atacante de 27 años intentó una voltereta acrobática, pero su brazo cedió y terminó impactando de manera peligrosa sobre su cuello. Vale destacar que el delantero suele celebrar sus goles realizando acrobacias que llaman la atención de los aficionados. No obstante, nunca le sucedió algo de esta magnitud.

La preocupación se asentó en el terreno de juego después de que el futbolista quedara inmóvil en el piso mientras sus compañeros lo rodeaban y pedían el ingreso de los médicos, dejando de lado la euforia del tanto marcado en el cierre del partido. A pesar de la tensión que se generó tanto en el estadio como entre el resto de los participantes en el campo de juego, Daka logró reincorporarse y disputar los minutos restantes del partido, mientras Zambia defendía el empate ante un rival que partía como favorito. De todos modos, el cuerpo médico le realizará estudios para descartar cualquier lesión.

El momento en el que Patson Daka se dobló el cuello durante su celebración

La actuación de Daka con la selección nacional contrasta con su rendimiento en el fútbol de clubes. El atacante zambiano irrumpió en el fútbol europeo con un nivel superlativo en el RB Salzburg de Austria. En la temporada 2019/20 marcó 27 goles y brindó 12 asistencias en 45 partidos, mientras que en el año siguiente mejoró sus registros al convertir 34 tantos y las mismas asistencias en 42 presentaciones.

Esto derivó en que el Leicester City de la Premier League desembolse 31 millones de dólares a mediados de 2021 para quedarse con su ficha. Sin embargo, su rendimiento decayó considerablemente: convirtió únicamente 24 goles -solo 10 en Premier League- y brindó 14 asistencias en 143 partidos oficiales, según indica Transfermarkt. Vale recordar que, actualmente, los Zorros juegan en el Championship (segunda división de Inglaterra), donde marcó un solo gol en 21 duelos.

A pesar de esto, su desempeño con Zambia es todo lo contrario y es la gran figura de la selección africana: anotó 21 goles en 44 encuentros internacionales y lidera a su equipo en la Copa Africana de Naciones 2025, que se disputa en Marruecos.

Patson Daka convirtió 21 goles en 44 partidos con Zambia (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la intensidad y las oportunidades desperdiciadas. Bilal Touré, delantero de Mali, falló un penal en la primera mitad tras una falta cometida por Mathews Banda, acción que requirió la intervención del VAR. El guardameta zambiano Willard Mwanza detuvo el disparo, justificando su titularidad. Mali abrió el marcador en el minuto 71, cuando Lassine Sinayoko aprovechó un rebote tras un córner para batir a Mwanza.

Zambia, que había tenido dificultades para generar peligro, solo logró su primer remate a puerta en el minuto setenta y tres, con una chilena de Dominic Chanda que fue atajada por Djigui Diarra. No obstante, en el tramo final, Daka se anticipó a su marcador y conectó un cabezazo tras un centro de Kings Kangwa, logrando el empate definitivo para los Chipolopolo.

La participación de Daka en la Copa Africana de Naciones podría prolongarse hasta mediados del próximo mes si Zambia avanza a las rondas finales, lo que supondría su ausencia en los compromisos del Leicester City ante Watford y Derby durante el periodo festivo. El próximo desafío para Zambia será ante Comoras el viernes, un partido en el que Sichone espera contar nuevamente con Daka, quien buscará repetir su acrobática celebración, esta vez sin sobresaltos.

Patson Daka suele celebrar sus goles realizando piruetas (REUTERS/Peter Nicholls)
Las impresionantes acrobacias con las que Patson Daka festeja sus goles (REUTERS/Peter Nicholls)

